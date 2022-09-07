https://crimea.ria.ru/20220907/putin-rf-ne-zainteresovana-v-zerkalnom-otvete-na-vizovye-ogranicheniya-es-1124428105.html
Путин: РФ не заинтересована в зеркальном ответе на визовые ограничения ЕС
Путин: РФ не заинтересована в зеркальном ответе на визовые ограничения ЕС - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Путин: РФ не заинтересована в зеркальном ответе на визовые ограничения ЕС
Москва не заинтересована в зеркальном ответе на приостановку облегченного визового режима с Россией со стороны Евросоюза, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T12:46
2022-09-07T12:46
2022-09-07T12:46
владимир путин (политик)
европейский союз
политика
российская федерация (россия, рф)
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Москва не заинтересована в зеркальном ответе на приостановку облегченного визового режима с Россией со стороны Евросоюза, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке."Мы никому не позволим навязывать нам какие-то решения, руки у них коротки. Но и в этой сфере мы ничего не должны делать противоречащего нашим интересам. (Глава МИД РФ Сергей) Лавров на меня рассердится, наверное, потому что МИД все время действует зеркально: нам плюнули – мы тоже должны ответить плевком, нам визы закрыли – и мы тоже всем должны закрыть визы. Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам", - сказал глава государства.По словам Путина, Россия заинтересована, чтобы молодые люди из Европы приезжали и учились в РФ, чтобы в страну приезжал европейский бизнес и работал здесь.А страны ЕС, усложняя визовый режим, изолируют не россиян, а самих себя, добавил Путин.Еврокомиссия во вторник представила предложения по отмене соглашения по облегченному визовому режиму между ЕС и Россией. Эти предложения будут утверждены постпредами стран ЕС в среду, 7 сентября, и уже 12 сентября решение может вступить в силу. Еврокомиссия планирует также опубликовать рекомендации консульствам европейских стран по работе в новых условиях.
https://crimea.ria.ru/20220905/borrel-priznal-chto-es-ne-smozhet-polnostyu-izolirovatsya-ot-rossiyan-1124407171.html
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), европейский союз, политика, российская федерация (россия, рф), санкции против россии
Путин: РФ не заинтересована в зеркальном ответе на визовые ограничения ЕС
Путин: Россия не будет зеркально отвечать на визовые ограничения для россиян со стороны ЕС
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Москва не заинтересована в зеркальном ответе на приостановку облегченного визового режима с Россией со стороны Евросоюза, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Мы никому не позволим навязывать нам какие-то решения, руки у них коротки. Но и в этой сфере мы ничего не должны делать противоречащего нашим интересам. (Глава МИД РФ Сергей) Лавров на меня рассердится, наверное, потому что МИД все время действует зеркально: нам плюнули – мы тоже должны ответить плевком, нам визы закрыли – и мы тоже всем должны закрыть визы. Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам", - сказал глава государства.
По словам Путина, Россия заинтересована, чтобы молодые люди из Европы приезжали и учились в РФ, чтобы в страну приезжал европейский бизнес и работал здесь.
"Очень много бизнесменов, которые любят Россию, приезжают или хотят здесь работать. Пожалуйста, пусть приезжают и работают, чего их ограничивать? Репетиторы приезжают. Да пускай приезжают и работают! Чего здесь плохого? Спортсмены, деятели искусства. Зачем ограничивать? Мы не будем сами обрывать эти контакты", – заявил президент.
А страны ЕС, усложняя визовый режим, изолируют не россиян, а самих себя, добавил Путин.
Еврокомиссия во вторник представила предложения по отмене соглашения по облегченному визовому режиму между ЕС и Россией. Эти предложения будут утверждены постпредами стран ЕС в среду, 7 сентября, и уже 12 сентября решение может вступить в силу. Еврокомиссия планирует также опубликовать рекомендации консульствам европейских стран по работе в новых условиях.