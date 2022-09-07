https://crimea.ria.ru/20220907/ot-chumy-do-kovid-19-kak-izmenilis-mery-profilaktiki-za-100-let-1124353456.html
От чумы до Ковид-19: как изменились меры профилактики за 100 лет?
От чумы до Ковид-19: как изменились меры профилактики за 100 лет? - РИА Новости Крым, 31.08.2022
От чумы до Ковид-19: как изменились меры профилактики за 100 лет?
Чума, оспа, тиф, холера – смертельно опасные болезни, которые человечеству удалось побороть благодаря профилактическим мерам. Однако в 2019 году мир потрясла... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-09-07T11:00
2022-09-07T11:00
2022-08-31T12:51
пресс-центр
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Чума, оспа, тиф, холера – смертельно опасные болезни, которые человечеству удалось побороть благодаря профилактическим мерам. Однако в 2019 году мир потрясла новая пандемия COVID-19. Количество переболевших в России за все время пандемии составляет свыше 19 миллионов человек. Число инфицированных могло быть еще больше, если бы не Роспотребнадзор. Вот уже 100 лет он держит на контроле санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране.Что сегодня представляет собой эпидслужба? В каком направлении планируется дальнейшее развитие Роспотребназора? Какие наиболее частые нарушения фиксируют специалисты в Крыму? Можно ли ожидать возвращения давно забытых заболеваний и при каких условиях? Какие вирусы сегодня несут основную угрозу человечеству? Насколько совершенно законодательство по защите прав потребителей?Участники:— руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ;— главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" Роман ПРОСКУРНИН;— директор Федерального государственного казенного учреждения здравоохранения "Противочумная станция Республики Крым" Сергей ТИХОНОВ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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пресс-центр
Чума, оспа, тиф, холера – смертельно опасные болезни, которые человечеству удалось побороть благодаря профилактическим мерам. Однако в 2019 году мир потрясла новая пандемия COVID-19. Количество переболевших в России за все время пандемии составляет свыше 19 миллионов человек. Число инфицированных могло быть еще больше, если бы не Роспотребнадзор. Вот уже 100 лет он держит на контроле санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране.
Что сегодня представляет собой эпидслужба? В каком направлении планируется дальнейшее развитие Роспотребназора? Какие наиболее частые нарушения фиксируют специалисты в Крыму? Можно ли ожидать возвращения давно забытых заболеваний и при каких условиях? Какие вирусы сегодня несут основную угрозу человечеству? Насколько совершенно законодательство по защите прав потребителей?
— руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ;
— главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" Роман ПРОСКУРНИН;
— директор Федерального государственного казенного учреждения здравоохранения "Противочумная станция Республики Крым" Сергей ТИХОНОВ.
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
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