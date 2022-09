https://crimea.ria.ru/20220907/Kakoy-segodnya-prazdnik-7-sentyabrya_-1118700550.html

Какой сегодня праздник: 7 сентября

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0f/1119258193_0:0:2527:1422_1920x0_80_0_0_b32bf3ad6d8357b69d7cec88c9bb0ad7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. 7 сентября отмечают Международный день чистого воздуха для голубого неба и Всемирный день уничтожения военной игрушки. В Бразилии празднуют День независимости, а в США - день пива. В этот день состоялось Бородинское сражение, на российский престол взошел Александр II, а Никита Хрущев стал первым секретарем ЦК КПСС. Кроме того, 7 сентября на свет появились русский писатель Александр Куприн, один из основоположников рок-н-ролла Бадди Холли и американская актриса, звезда "Американского пирога" Шеннон Элизабет.Что празднуют в миреПо инициативе ООН 7 сентября отмечается как Международный день чистого воздуха для голубого неба. Дата призвана обратить внимание на актуальную для современного мира проблему загрязнения окружающей среды. Медики утверждают, что до трети причин смертей человека от инсульта, хронических респираторных, сердечно-сосудистых заболеваний и рака легких обусловлены именно загрязненным состоянием атмосферы. Основной призыв ООН направлен на то, чтобы привлечь к этой проблеме внимание всех государств мира, озаботиться вопросом сокращения вредных выбросов предприятий и транспорта в атмосферу с целью оздоровления воздуха на планете и оздоровления самого человечества.Также во многих странах официально отмечается Всемирный день уничтожения военной игрушки. Эта дата стала отмечаться в 1988 году по инициативе Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки. В этот день детям предлагается отказаться от военных игрушек, обменять их на другие (мягкие, конструкторы, настольные игры, автомобили, куклы и т.д.). Многие родители и детские психологи утверждают, что военные игрушки (пистолет, автомат, лук, меч, солдатики, танки и т.д.) не оказывают на ребенка однозначно негативного влияния. Но ряд специалистов утверждают, что военная игрушка, особенно современная, детально копирующая настоящее оружие, способна вызывать у детей агрессию, прививать отношение к смерти и гибели людей как к чему-то обыденному.7 сентября Бразилия празднует День независимости. Этот день в 1822 году Бразилия провозгласила независимость от Португалии. Является официально нерабочим днем по всей стране. В этот день в столице страны — городе Бразилиа — проходит праздничный военный парад. На нем обязательно присутствие президента страны и членов правительства. Похожие торжества, а также шумные народные гулянья проводятся практически во всех крупных и мелких городах и селах Бразилии.А еще сегодня День любителя пива в США, День острого перца в Италии и День секретарей в Зимбабве.Знаменательные событияВ 1812 году у села Бородино в 125 км к западу от Москвы состоялась Бородинская битва – крупнейшее сражение Отечественной войны между русской армией под командованием генерала от инфантерии Михаила Голенищева-Кутузова и французской армией под командованием императора Наполеона I Бонапарта. В ходе 12-часового сражения французам удалось захватить позиции русской армии в центре и на левом крыле, но после прекращения боевых действий французская армия отошла на исходные позиции. На следующий день Кутузов дал приказ отступать в связи с большими потерями и из-за наличия у императора Наполеона больших резервов, которые спешили на помощь французской армии. После сражения обе стороны претендовали на победу, однако в целом ни одна не добилась решительных желаемых результатов. Бородинская битва считается самым кровопролитным в истории среди однодневных сражений. В ходе битвы армия Наполеона потеряла убитыми и ранеными свыше 50 тысяч человек (по французским данным, около 30 тысяч человек), в том числе 49 генералов; русская армия ‑ свыше 44 тысяч человек, в том числе 29 генералов.В 1856 году в Успенском соборе Кремля коронован на царство Александр II – старший сын императора Николая I и императрицы Александры Федоровны. Александр II взошел на российский престол в возрасте 37 лет, после кончины отца. Вошел в русскую историю как государь-реформатор. Александр II произвел перевооружение армии и укрепил обороноспособность страны, включив в состав империи обширные территории в Средней Азии и Дальнем Востоке. Самый значимый шаг царя – отмена крепостного права в 1861 году. Превращение крестьян в свободную рабочую силу способствовало капитализации сельского хозяйства и росту фабричного производства. В ходе земской реформы были созданы органы местного самоуправления, появились городские думы и управы. В результате реформ в области образования самоуправление стало основой деятельности университетов, получило развитие среднее женское образование. В результате судебной реформы появились всесословные суды, была установлена гласность судопроизводства, учреждена адвокатура и впервые открыты мировые судебные учреждения. Реформы Александра II создали предпосылки для более динамичного развития России, усилили участие наиболее активной части общества в жизни страны. Оборотной стороной преобразований стало обострение социальных противоречий и рост революционного движения.В 1953 году Никита Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС. На XX (1956) и XXII (1961) съездах КПСС Хрущев выступил с резкой критикой культа личности и деятельности Сталина. Был одним из главных инициаторов реабилитации жертв репрессий и "оттепели" во внутренней и внешней политике. Предпринял попытку модернизировать партийно-государственную систему, ограничить привилегии партийного и государственного аппарата, улучшить материальное положение и условия жизни населения. В сельском хозяйстве проводилось повышение закупочных цен, уменьшение налогового бремени, выдача паспортов колхозникам, создание совнархозов, началось освоение целины. Были предприняты попытки внедрения в плановую социалистическую экономику отдельных элементов рыночной экономики. Хрущев начал первые программы массового жилищного строительства ("хрущевки") и освоения космического пространства человеком. Вместе с тем исследователи отмечают построение номенклатурного режима в стране, подавление инакомыслия, произвол в отношении интеллигенции, а также политическое прожектерство (призывы "догнать и перегнать Америку!", обещания построить коммунизм к 1980 году).В 1992 году в газете "Коммерсант" впервые использован термин "новые русские" – клише, обозначающее представителей социального класса СНГ, сделавших большое состояние в 1990-е годы, после распада Советского Союза. Возникнув первоначально как нейтральное обозначение, термин вскоре после своего появления стал использоваться в отрицательном и ироническом значении. "Новыми русскими" стали называть стремительно разбогатевших людей, крупных мафиози, при этом не обладающих высоким уровнем интеллекта и культуры. В 1990-е годы "новые русские" стали устойчивыми персонажами анекдотов, обыгрывающих стереотипы в представлениях о бизнесменах.Кто родилсяВ 1533 году родилась королева Англии и Ирландии Елизавета I. Дочь короля Англии Генриха VIII Тюдора от брака с Анной Болейн, последняя из династии Тюдоров. Время правления королевы Елизаветы иногда называют "золотым веком Англии" в связи с расцветом культуры (Вильям Шекспир, Френсис Бэкон и другие) и с возросшим значением Англии на мировой арене (разгром "Непобедимой армады" в ходе войны с Испанией, экспедиции Френсиса Дрейка, доминирование Ост-Индской компании, начало промышленной революции).В 1870 году родился русский писатель Александр Куприн. Учился в военной академии, Александровском военном училище, был подпоручиком в пехотном полку. Краткие рассказы Куприна охватывают множество тематик: военную, социальную, любовную. Повесть "Поединок" (1905) принесла писателю настоящий успех. Любовь в творчестве Куприна наиболее ярко описана в повести "Олеся" (1898), которая была первым крупным и одним из самых любимых его произведений, и повести о неразделенной любви – "Гранатовый браслет (1910). Куприн также любил писать рассказы для детей ("Слон", "Скворцы", "Белый пудель" и другие).В 1923 году родился Эдуард Асадов – советский поэт и прозаик. Первые стихи написал в возрасте восьми лет. Из-за полученного в севастопольском сражении в 1944 году тяжелого ранения Асадов ослеп, но продолжал писать стихи. Поэт воспевал героические будни солдат и офицеров, яркие лучики солнца, обычные тривиальные события. В 1948 году впервые были напечатаны стихи Асадова, а уже в 1951 – вышел первый сборник лирических произведений. Асадов — автор 47 книг, среди которых "Во имя большой любви", "Созвездие Гончих Псов", "Компас счастья", "Не надо отдавать любимых" и других. При всей популярности у публики, особенно женской, Асадов не получил признания в литературных кругах, где его стихи воспринимались как "рифмованные прописи" для плебса.В 1936 году родился Бадди Холли – американский певец и автор песен, один из первопроходцев рок-н-ролла. Несмотря на то, что его успех продолжался всего полтора года (будучи лишь 22-летним, он погиб в авиакатастрофе), критик Брюс Эдер описал личность Холли как "самую влиятельную созидательную силу в раннем рок-н-ролле". Его инновации в творчестве сильнейшим образом повлияли как на современников, так и на последующие поколения музыкантов, включая The Beatles, The Beach Boys, The Rolling Stones, Боба Дилана. Холли был в числе первых включенных в "Зал славы рок-н-ролла".49 лет исполняется американской актрисе Шеннон Элизабет. Обрела популярность после выхода на экраны молодежных комедий "Американский пирог", "Очень страшное кино" и "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар". Также известна своими ролями в фильмах ужасов "Тринадцать привидений", "Оборотни" и "Ночь демонов". После исполнения роли чешки Нади в "Американском пироге" стала широко известна как секс-символ. Шеннон Элизабет считается одним из ведущих игроков в покер среди знаменитостей, а сама актриса назвала свое увлечение покером "второй карьерой".

Новости

