https://crimea.ria.ru/20220906/Kakoy-segodnya-prazdnik-6-sentyabrya_-1118700355.html

Какой сегодня праздник: 6 сентября

Какой сегодня праздник: 6 сентября - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Какой сегодня праздник: 6 сентября

6 сентября в России отмечают День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ, а во всем мире празднуют День рыжих, ровно 500 лет назад завершилось... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T00:00

2022-09-06T00:00

2022-09-06T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/05/1118700329_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_3ca62ca015cb92eadc96214f2d3efae2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. 6 сентября в России отмечают День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ, а во всем мире празднуют День рыжих, ровно 500 лет назад завершилось первое в мире кругосветное путешествие, 70 лет назад в Женеве была принята Всемирная конвенция об авторском праве. А еще в этот день родились знаменитый революционер Жильбер Лафайет, первооткрыватель цветовой слепоты Джон Дальтон, советский художник-график Николай Аввакумов и ирландская певица Долорес О'Риордан.Что празднуют в мире6 сентября сотрудники и ветераны подразделений по противодействию экстремизму отмечают профессиональный праздник — День образования в системе МВД России подразделений по противодействию экстремизму. Несмотря на сравнительно недолгую историю, в основе деятельности службы лежат давние традиции подразделений по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, правопреемником которых она является.В Болгарии 6 сентября национальный праздник – День объединения Болгарии. Памятная дата приурочена к событиям 1885 года, когда разделенные по Берлинскому трактату части Болгарии объединились в результате военного переворота.Неофициально 6 сентября отмечается Всемирный день полетов. Кто впервые подал идею праздника, остается загадкой, но уже который год любители экстремальных видов воздушного спорта – парашютисты, парапланеристы, дельтапланеристы – считают доброй традицией совершить в этот день очередной полет над землей.А еще сегодня День рыжих. На каждые 100 человек в мире только один или два будут иметь натуральные рыжие волосы, это не больше 140 миллионов человек на всю планету. Рыжий — самый редкий цвет волос, и в честь такой уникальности сегодня отмечается этот праздник.Знаменательные событияВ 1522 году экспедиция Фернана Магеллана на каракке "Виктория" под командованием Хуана Себастьяна Элькано причалила в Испании, завершив первое в истории кругосветное путешествие. Из пяти кораблей и около 300 членов экипажей вернулись всего 18 человек. За год до возвращения домой погиб и сам Магеллан, но его имя все равно осталось в истории.В 1689 году Русское царство и Империя Цин заключили Нерчинский договор, определявший границу между государствами. Этот мирный договор считается первым в истории, заключенным между Россией и Китаем.В 1872 году в Берлине состоялась "встреча трех императоров" – германского, Вильгельма I, австро-венгерского, Франца Иосифа I, и российского, Александра II. В результате этой встречи через год был заключен Союз трех императоров, который декларировал взаимные дружеские отношения и стремление к сохранению статуса-кво в Европе. Договор просуществовал больше десяти лет.В 1936 году в Советском Союзе было учреждено почетное звание "Народный артист СССР". Его первыми получателями стали театральные режиссеры Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, актеры Василий Качалов и Иван Москвин. Последними в 1991 году звание получили Софья Пилявская и Олег Янковский.В 1952 году в Женеве была принята Всемирная конвенция об авторском праве. Задача документа состояла в том, чтобы ни одно государство не оставалось вне рамок международной системы охраны авторского права. Однако ключевым в этой сфере считается Бернская конвенция, которая была принята в Швейцарии в 1886 году.В 1991 году городу Ленинграду вернули историческое название Санкт-Петербург, которое город на Неве носил до 1914 года.Кто родилсяВ 1757 году родился знаменитый революционер Жильбер дю Мотье, маркиз де Ла Файет. Участвовал в трех мировых революциях: в американской войне за независимость, в Великой французской революции и в Июльской революции 1830 года.В 1766 году на свет появился английский физик, химик, естествоиспытатель Джон Дальтон. Известен тем, что открыл, описал и исследовал цветовую слепоту – дефект зрения, которым страдал и сам. Позже болезнь в его честь назвали дальтонизмом.В 1860 году родилась Джейн Аддамс, американский социолог и философ. Организовала в Чикаго благотворительный общественный центр, в котором были детские ясли, библиотека, зал для гимнастики, кухня, художественная студия и пансион для молодых работающих женщин. Президент Международной женской лиги за мир и свободу, стала лауреатом Нобелевской премии мира в 1931 году.В 1863 году родился Дмитрий Граве – российский и советский математик, создатель первой крупной русской математической школы.В 1886 году 6 сентября появился на свет советский актер театра и кино Александр Зражевский. Лауреат четырех Сталинский премий, он сыграл около 15 ролей в театре, но прославился благодаря ролям в кино. Среди прославивших его кинокартин – "Ночь в сентябре", "Великий перелом", "Во имя жизни", "Повесть о настоящем человеке".В 1908 году родился знаменитый советский график Николай Аввакумов. Он стал автором знаменитых графических портретов Владимира Ленина, Максима Горького, Сергея Кирова, Иосифа Сталина. В годы Великой Отечественной войны работал корреспондентом-графиком газеты "Фронтовик". Создал более пяти тысяч рисунков.В 1971 году родилась ирландская певица, вокалист рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан. Группа прославилась песней Zombie, которая призывала ирландский народ вспомнить о многочисленных жертвах и вернуть в страну мир. Выступала совместно с известными рок-группами и звездами, занималась и сольной карьерой.Также в этот день родились британский рок-музыкант Роджер Уотерс, писатель Евгений Козловский, футбольный тренер Александр Тарханов, норвежский гитарист Пол Воктор-Савой, актер Идрис Эльба, солистка The Cardigans Нина Перссон, российская гимнастка Анна Павлова.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости