https://crimea.ria.ru/20220904/v-krymu-pokholodaet-1124380782.html

В Крыму похолодает

В Крыму похолодает - РИА Новости Крым, 04.09.2022

В Крыму похолодает

Жара в Крыму плавно сменится бархатным сезоном, температура воздуха в течение недели не превысит +25 градусов, к выходным максимум +28. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T17:24

2022-09-04T17:24

2022-09-04T17:24

радио "спутник в крыму"

погода

погода в крыму

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Жара в Крыму плавно сменится бархатным сезоном, температура воздуха в течение недели не превысит +25 градусов, к выходным максимум +28. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В середине недели столбики термометров также будут подниматься максимум до 25 тепла, однако к выходным опять поползут вверх."Ближе к выходным прибавим оборотов, ночью будет +11…16 градусов, а днем можно рассчитывать на усиление прогрева, +23…28. Преобладать будет солнечная и сухая погода, но жара уже уйдет в прошлое. Таким образом, создаются идеальные условия для бархатного сезона и нужно этим воспользоваться", - добавил Тишковец.По оценкам метеорологов, море у берегов Крыма по-прежнему теплое. Температура в Черном +25...27, в Азовском +26.

https://crimea.ria.ru/20220901/osennee-pokholodanie---kto-v-gruppe-riska-1124365201.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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