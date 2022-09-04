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В Крыму похолодает - РИА Новости Крым, 04.09.2022
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В Крыму похолодает
В Крыму похолодает - РИА Новости Крым, 04.09.2022
В Крыму похолодает
Жара в Крыму плавно сменится бархатным сезоном, температура воздуха в течение недели не превысит +25 градусов, к выходным максимум +28. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T17:24
2022-09-04T17:24
радио "спутник в крыму"
погода
погода в крыму
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Жара в Крыму плавно сменится бархатным сезоном, температура воздуха в течение недели не превысит +25 градусов, к выходным максимум +28. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В середине недели столбики термометров также будут подниматься максимум до 25 тепла, однако к выходным опять поползут вверх."Ближе к выходным прибавим оборотов, ночью будет +11…16 градусов, а днем можно рассчитывать на усиление прогрева, +23…28. Преобладать будет солнечная и сухая погода, но жара уже уйдет в прошлое. Таким образом, создаются идеальные условия для бархатного сезона и нужно этим воспользоваться", - добавил Тишковец.По оценкам метеорологов, море у берегов Крыма по-прежнему теплое. Температура в Черном +25...27, в Азовском +26.
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погода, погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым
В Крыму похолодает

ФОБОС: в Крыму наступает идеальный бархатный сезон с температурой от 20 до 28 градусов

17:24 04.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедитация в парке
Медитация в парке - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Жара в Крыму плавно сменится бархатным сезоном, температура воздуха в течение недели не превысит +25 градусов, к выходным максимум +28. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"На следующей неделе будет комфортно, метеоусловия будут обуславливаться зоной повышенного атмосферного давления. В понедельник ночью +10…15, днем довольно свежо – до +18…23 градусов. Во вторник в ночные часы вовсе +8…13, днем до +20…25", - рассказал он.
В середине недели столбики термометров также будут подниматься максимум до 25 тепла, однако к выходным опять поползут вверх.
"Ближе к выходным прибавим оборотов, ночью будет +11…16 градусов, а днем можно рассчитывать на усиление прогрева, +23…28. Преобладать будет солнечная и сухая погода, но жара уже уйдет в прошлое. Таким образом, создаются идеальные условия для бархатного сезона и нужно этим воспользоваться", - добавил Тишковец.
По оценкам метеорологов, море у берегов Крыма по-прежнему теплое. Температура в Черном +25...27, в Азовском +26.
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