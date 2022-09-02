https://crimea.ria.ru/20220902/Kakoy-segodnya-prazdnik-2-sentyabrya_-1118684867.html

Какой сегодня праздник: 2 сентября

Какой сегодня праздник: 2 сентября - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Какой сегодня праздник: 2 сентября

В РФ отмечают День российской гвардии и День патрульно-постовой службы. 77 лет назад капитуляцией Японии закончилась Вторая мировая война – крупнейший... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В РФ отмечают День российской гвардии и День патрульно-постовой службы. 77 лет назад капитуляцией Японии закончилась Вторая мировая война – крупнейший вооруженный конфликт в истории человечества. В этот день хоккеисты сборной СССР одержали легендарную победу над канадцами, а Россия и США договорились о строительстве Международной космической станции. Также 2 сентября родились легендарные советские актеры Евгений Леонов и Валентин Гафт.Что празднуют в миреВ Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День российской гвардии. Памятный день установлен в 2000 году в честь 300-летия российской гвардии. Российская Императорская Гвардия была создана в начале царствования Петра I из "потешных войск" в составе Преображенского и Семеновского полков, официально получивших название "гвардейских" в 1700 году. В то время гвардией традиционно называли отборную, привилегированную, лучше других обученную и экипированную часть войск. Звание "гвардейский" присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям советских Вооруженных сил, отличившихся в боях во время Великой Отечественной войны. Воинское формирование получало гвардейское знамя, а личный состав — гвардейское звание и нагрудный знак.В настоящее время более 100 воинских частей и соединений армии и флота России имеют почетное наименование "гвардейских".Также в России в этот день свой профессиональный праздник отмечают сотрудники патрульно-постовой службы органов внутренних дел. В этот день в 1923 году Центральное административное управление НКВД опубликовало "Инструкцию постовому милиционеру". Этот документ регламентировал общие положения о постовой службе, а также права и обязанности ее работников. К лету 1926 года подразделения патрульно-постовой службы появились практически во всех советских городах. Им предписывалось наблюдать за порядком на улицах, в садах, парках и других местах общего пользования.На сегодняшний день патрульно-постовая служба является одним из самых многочисленных подразделений российской полиции. Ее сотрудники охраняют правопорядок и обеспечивают общественную безопасность во всех уголках страны.Ежегодно 2 сентября отмечается День независимости Приднестровской Молдавской Республики – непризнанного государства в Восточной Европе. 2 сентября 1990 года Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика была провозглашена как советская республика в составе СССР, а затем – независимой Приднестровской Молдавской Республики с центром в Тирасполе.Создание в Приднестровье самостоятельной неподконтрольной властям Кишинева республики стало ответной реакцией на волну национализма в Молдавии в конце 1980-х годов. Власти Молдавии не согласились с таким решением и попытались ввести войска в непризнанную республику для наведения "конституционного порядка", после чего начался вооруженный конфликт, продолжавшийся несколько месяцев. По официальным данным, с приднестровской стороны погибли 809 человек, в том числе 271 мирный житель. Попытка властей Молдавии силой решить проблему не удалась, и Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Знаменательные событияВ 1945 году церемонией капитуляции Японии на борту американского линкора "Миссури" закончилась Вторая мировая война, которая продолжалась шесть лет и стала крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества. В ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент (80% населения Земного шара). В сражениях приняли участие примерно 110 млн военнослужащих. Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки, в водах всех океанов.Это единственный конфликт, в котором было применено ядерное оружие. Во Второй мировой войне погибли свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек и защитивший мир от фашизма.При этом в России день окончания Второй мировой войны отмечается на следующий день - 3 сентября. Авторы законопроекта сослались на указ президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества.В 1969 году в лаборатории Лена Кляйнрока в Университете Калифорнии (Лос-Анджелес) впервые удалось передать данные от одного компьютера к другому по трехметровому кабелю. Эта дата считается днем рождения сети Arpanet, которая стала предшественницей Интернета. Вскоре ученые объединили в одну сеть 9 компьютеров, которые могли передавать друг другу информацию. Вот с этого началась история Всемирной сети.В 1972 году советские хоккеисты одержали знаменитую победу над канадцами в первом матче Суперсерии СССР – Канада. Матч проходил в Монреале. Это была первая встреча советских и канадских хоккеистов-профессионалов. Сборная Канады считалась непобедимой, но советские хоккеисты устроили настоящую сенсацию, разгромив ее со счетом 3:7. Две шайбы забросил легендарный советский хоккеист Валерий Харламов.Победа СССР повергла в шок всю Канаду. Журналист торонтской газеты "Глоб энд Мэйл" Дик Беддос заявил перед началом серии, что съест свою статью, если русские выиграют хотя бы один матч. После поражения канадцев он закусил газетой со статьей, макая ее в тарелку русского борща, на ступеньках советского консульства в Торонто.В 1993 году глава правительства России Виктор Черномырдин и вице-президент США Альберт Гор подписали "Совместное заявление о сотрудничестве в космосе", предусматривающее в том числе создание Международной космической станции. Строительство МКС на околоземной орбите началось 20 ноября 1998 года запуском функционально-грузового блока "Заря". Уже 10 декабря впервые были открыты люки в новую станцию. Первыми в нее вошли российский космонавт Сергей Крикалев и американский астронавт Роберт Кабана.Кто родилсяВ 1926 году родился знаменитый советский и российский актер, Народный артист СССР Евгений Леонов. С конца 1940-х играл в театре, в 1948 году впервые снялся в кино. Популярность Леонов приобрел после выхода на экраны фильма "Полосатый рейс". Яркий и мягкий комедийный характер большого обаяния, Леонов отличался непосредственностью и простодушной открытостью. В кино он практически не гримировался - герои носят его внешность: небольшой рост, полная мешковатая сутулая фигура, круглое лицо с большим носом и толстыми губами, голова со значительной проплешиной. Глуховатый хриплый голос актера моментально узнаваем. Самые знаменитые роли Леонов сыграл в фильмах "Джентельмены удачи", "Зигзаг удачи", "Белорусский вокзал", "Большая перемена", "Афоня", "Кин-дза-дза!", "Осенний марафон", "Обыкновенное чудо" и других. Широко известны его работы по озвучиванию персонажей мультфильмов, прежде всего, Винни-Пуха.2 сентября 1935 года родился советский и российский актер, режиссер, поэт и писатель Валентин Гафт. В школьные годы он участвовал в самодеятельности, где ему пришлось играть исключительно женские роли, потому что в его школе тогда учились только мальчики. Окончил Школу-студию МХАТ. С 1969 года Гафт — ведущий артист Театра "Современник".В кино дебютировал в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте" в роли одного из эпизодических персонажей — убийцы. Пользовался большой популярностью в ролях "кинозлодеев", обладая ярко выраженной отрицательной харизмой ("Гонки по вертикали", "Воры в законе", "Мастер и Маргарита" и т.д.). Также запомнился яркими ролями в картинах Эльдара Рязанова "Гараж", "Небеса обетованные", "Старые клячи", "О бедном гусаре замолвите слово…", "Забытая мелодия для флейты". Валентин Гафт прославился также как автор острых эпиграмм, которые ходили в рукописных списках, их цитировали.В 1964 году родился актер, кинорежиссер продюсер и музыкант Киану Ривз. Наиболее известен по роли Нео в культовой "Матрице". Популярность Ривзу также принесли роли в фильмах "На гребне волны", "Дракула", "Скорость", "Адвокат дьявола", "Константин: Повелитель тьмы", "Джон Уик".56 лет исполняется мексикано-американской актрисе Сальме Хайек. За свою актерскую карьеру Хайек снялась в более чем 30 фильмах, в том числе "От заката до рассвета", "Дикий, дикий Вест", "Однажды в Мексике", "Бандитки" и других. Хайек – первая мексиканка, которая была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль (фильм "Фрида").

https://crimea.ria.ru/20210902/Lyubimyy-dyadyushka-vsego-Soyuza-pamyati-Evgeniya-Leonova-1119199010.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты