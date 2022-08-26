https://crimea.ria.ru/20220826/tri-vzvoda-rszo-i-dva-vzvoda-gaubits-vsu-unichtozheny--minoborony-1124302616.html

Три взвода РСЗО и два взвода гаубиц ВСУ уничтожены — Минобороны

Три взвода РСЗО и два взвода гаубиц ВСУ уничтожены — Минобороны - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Три взвода РСЗО и два взвода гаубиц ВСУ уничтожены — Минобороны

Пять складов оружия, два взвода гаубиц и три взвода РСЗО украинских вооруженных формирований уничтожены армией России. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T13:23

2022-08-26T13:23

2022-08-26T13:23

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245563_0:1:3034:1707_1920x0_80_0_0_ecd0ff0e9eaa813396de2ce01206513b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Пять складов оружия, два взвода гаубиц и три взвода РСЗО украинских вооруженных формирований уничтожены армией России. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, вооруженными силами России были уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, и радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В Харьковской области. ПВО сбило шесть беспилотных летательных аппаратов на территории проведения СВО."Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета "Точка-У" в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня "Хаймарс" и "Ольха" в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области", — добавили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1813 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4392 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5054 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20220826/armiya-rossii-unichtozhila-gaubitsu-m777-kotoraya-strelyala-po-zaes-1124302289.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина