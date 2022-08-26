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Три взвода РСЗО и два взвода гаубиц ВСУ уничтожены — Минобороны - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Три взвода РСЗО и два взвода гаубиц ВСУ уничтожены — Минобороны
Три взвода РСЗО и два взвода гаубиц ВСУ уничтожены — Минобороны - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Три взвода РСЗО и два взвода гаубиц ВСУ уничтожены — Минобороны
Пять складов оружия, два взвода гаубиц и три взвода РСЗО украинских вооруженных формирований уничтожены армией России. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T13:23
2022-08-26T13:23
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Пять складов оружия, два взвода гаубиц и три взвода РСЗО украинских вооруженных формирований уничтожены армией России. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, вооруженными силами России были уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, и радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В Харьковской области. ПВО сбило шесть беспилотных летательных аппаратов на территории проведения СВО."Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета "Точка-У" в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня "Хаймарс" и "Ольха" в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области", — добавили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1813 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4392 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5054 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220826/armiya-rossii-unichtozhila-gaubitsu-m777-kotoraya-strelyala-po-zaes-1124302289.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина
Три взвода РСЗО и два взвода гаубиц ВСУ уничтожены — Минобороны

Минобороны: уничтожены три взвода РСЗО и взвода гаубиц ВСУ

13:23 26.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Пять складов оружия, два взвода гаубиц и три взвода РСЗО украинских вооруженных формирований уничтожены армией России. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.
"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Артемовск, Кодема, Северск, два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Кодеме и Соледаре ДНР, а также два взвода орудий "Гиацинт-Б" в районах Доброе и Зеленый Гай Николаевской области", — сообщили в оборонном ведомстве.
Кроме того, вооруженными силами России были уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, и радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В Харьковской области. ПВО сбило шесть беспилотных летательных аппаратов на территории проведения СВО.
"Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета "Точка-У" в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня "Хаймарс" и "Ольха" в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области", — добавили в Минобороны.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
13:11
Армия России уничтожила гаубицу М777, которая стреляла по ЗАЭС
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1813 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4392 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5054 единицы специальной военной автомобильной техники.
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеУкраина
 
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