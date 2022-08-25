Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220825/v-sevastopole-proydet-masshtabnyy-voenno-istoricheskiy-festival--1124287431.html
В Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль
В Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль - РИА Новости Крым, 25.08.2022
В Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль
В Севастополе анонсировали открытие V Международного военно-исторического фестиваля "Русская Троя", посвященного обороне города в Крымскую войну. Об этом... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T19:45
2022-08-25T19:45
крым
севастополь
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/19/1124287405_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_87cf5fe7611bca9cf2c0d92858564644.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе анонсировали открытие V Международного военно-исторического фестиваля "Русская Троя", посвященного обороне города в Крымскую войну. Об этом сообщили в пресс-службе Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.Гостям обещают выставки многочисленные интерактивные площадки. На них под руководством опытных наставников школы реконструкторов "Бивуак", "Юные канониры севастопольских бастионов", а также школ морского дела, каллиграфии и крымских ремесленников можно будет перевоплотиться в образы имперских моряков и солдат, пройти строевую подготовку, попробовать себя в поисковом деле, научиться разбираться в устройстве артиллерийских орудий, секретах флажной азбуки и вязания морских узлов, а также потренироваться перевязывать раненых, освоить азы гончарного, точильного и кузнечного мастерства и пользования гусиными перьями и чернилами.Кроме того, для школьников и студентов организаторы проведут уроки живой истории. Завершится фестиваль праздничным концертом.Фестиваль откроется 2 сентября на Малаховом кургане.Мероприятие организовывает Музей обороны Севастополя при поддержке Минкульта РФ и Российского военно-исторического общества.
https://crimea.ria.ru/20220818/muzey-oborony-sevastopolya-rekonstruiruyut-za-schet-gosudarstva-1124208311.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/19/1124287405_140:0:2420:1710_1920x0_80_0_0_b7093d5033a150f33b970ecf6877943d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, культура
В Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль

В Севастополе откроется масштабный военно-исторический фестиваль "Русская троя"

19:45 25.08.2022
 
© Пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения СевастополяВ Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль
В Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль
© Пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе анонсировали открытие V Международного военно-исторического фестиваля "Русская Троя", посвященного обороне города в Крымскую войну. Об этом сообщили в пресс-службе Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.
"Событие станет одним из самых масштабных исторических фестивалей. Около 200 участников воссоздадут атмосферу середины XIX века, покажут жизнь и быт солдат и горожан того времени", – говорится в сообщении.
Гостям обещают выставки многочисленные интерактивные площадки. На них под руководством опытных наставников школы реконструкторов "Бивуак", "Юные канониры севастопольских бастионов", а также школ морского дела, каллиграфии и крымских ремесленников можно будет перевоплотиться в образы имперских моряков и солдат, пройти строевую подготовку, попробовать себя в поисковом деле, научиться разбираться в устройстве артиллерийских орудий, секретах флажной азбуки и вязания морских узлов, а также потренироваться перевязывать раненых, освоить азы гончарного, точильного и кузнечного мастерства и пользования гусиными перьями и чернилами.
Кроме того, для школьников и студентов организаторы проведут уроки живой истории. Завершится фестиваль праздничным концертом.
Фестиваль откроется 2 сентября на Малаховом кургане.
Мероприятие организовывает Музей обороны Севастополя при поддержке Минкульта РФ и Российского военно-исторического общества.
Панорама Оборона Севастополя 1854-1855 годов - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 17:01
Музей обороны Севастополя реконструируют за счет государства
КрымСевастопольКультура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11Кто может брать плату за посещение крымских заповедников
19:45В Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль
19:26На Крым надвигается шторм
19:24Пятилетние планы по строительству и капремонту — новые поручения Путина
19:08"Есть такая профессия": что гражданские думают об армии России - опрос 1:28
18:56Путин дал новые поручения по развитию ЖКХ и строительной отрасли
18:35Для чего Путин увеличил штат ВС РФ и кто пойдет служить
18:11Должны всему миру: госдолг Украины вырос до 68% ВВП
17:44Кто чаще всего нарушает правила посещения заповедников – мнение
17:17Политолог оценил вероятность замены Зеленского на главкома Залужного
16:49Электроснабжение в части Херсонской области восстановлено — администрация
16:37В Севастополе полицейские нашли похищенные награды ветеранов
16:08В Совфеде оценили угрозу Зеленского "вернуть Крым любыми средствами"
15:40Путин наградил орденами Дроздова, Шакурова и Щедрина
15:13В Мелитополе возобновили подачу электроэнергии — власти
15:01В МИД РФ оценили зловещую скульптуру в честь Украины в Праге
14:51Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ
14:44Следком возбудил дело об унесенном "банане" в Крыму
14:35В Херсоне вслед за светом отключилось водоснабжение
14:34На Запорожской АЭС сработала система безопасности — власти
Лента новостейМолния