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В Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль
В Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль - РИА Новости Крым, 25.08.2022
В Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль
В Севастополе анонсировали открытие V Международного военно-исторического фестиваля "Русская Троя", посвященного обороне города в Крымскую войну. Об этом... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T19:45
2022-08-25T19:45
2022-08-25T19:45
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культура
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе анонсировали открытие V Международного военно-исторического фестиваля "Русская Троя", посвященного обороне города в Крымскую войну. Об этом сообщили в пресс-службе Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.Гостям обещают выставки многочисленные интерактивные площадки. На них под руководством опытных наставников школы реконструкторов "Бивуак", "Юные канониры севастопольских бастионов", а также школ морского дела, каллиграфии и крымских ремесленников можно будет перевоплотиться в образы имперских моряков и солдат, пройти строевую подготовку, попробовать себя в поисковом деле, научиться разбираться в устройстве артиллерийских орудий, секретах флажной азбуки и вязания морских узлов, а также потренироваться перевязывать раненых, освоить азы гончарного, точильного и кузнечного мастерства и пользования гусиными перьями и чернилами.Кроме того, для школьников и студентов организаторы проведут уроки живой истории. Завершится фестиваль праздничным концертом.Фестиваль откроется 2 сентября на Малаховом кургане.Мероприятие организовывает Музей обороны Севастополя при поддержке Минкульта РФ и Российского военно-исторического общества.
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крым, севастополь, культура
В Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль
В Севастополе откроется масштабный военно-исторический фестиваль "Русская троя"
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе анонсировали открытие V Международного военно-исторического фестиваля "Русская Троя", посвященного обороне города в Крымскую войну. Об этом сообщили в пресс-службе Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.
"Событие станет одним из самых масштабных исторических фестивалей. Около 200 участников воссоздадут атмосферу середины XIX века, покажут жизнь и быт солдат и горожан того времени", – говорится в сообщении.
Гостям обещают выставки многочисленные интерактивные площадки. На них под руководством опытных наставников школы реконструкторов "Бивуак", "Юные канониры севастопольских бастионов", а также школ морского дела, каллиграфии и крымских ремесленников можно будет перевоплотиться в образы имперских моряков и солдат, пройти строевую подготовку, попробовать себя в поисковом деле, научиться разбираться в устройстве артиллерийских орудий, секретах флажной азбуки и вязания морских узлов, а также потренироваться перевязывать раненых, освоить азы гончарного, точильного и кузнечного мастерства и пользования гусиными перьями и чернилами.
Кроме того, для школьников и студентов организаторы проведут уроки живой истории. Завершится фестиваль праздничным концертом.
Фестиваль откроется 2 сентября на Малаховом кургане.
Мероприятие организовывает Музей обороны Севастополя при поддержке Минкульта РФ и Российского военно-исторического общества.