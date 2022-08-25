https://crimea.ria.ru/20220825/v-sevastopole-proydet-masshtabnyy-voenno-istoricheskiy-festival--1124287431.html

В Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль

В Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль - РИА Новости Крым, 25.08.2022

В Севастополе пройдет масштабный военно-исторический фестиваль

В Севастополе анонсировали открытие V Международного военно-исторического фестиваля "Русская Троя", посвященного обороне города в Крымскую войну. Об этом... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T19:45

2022-08-25T19:45

2022-08-25T19:45

крым

севастополь

культура

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе анонсировали открытие V Международного военно-исторического фестиваля "Русская Троя", посвященного обороне города в Крымскую войну. Об этом сообщили в пресс-службе Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.Гостям обещают выставки многочисленные интерактивные площадки. На них под руководством опытных наставников школы реконструкторов "Бивуак", "Юные канониры севастопольских бастионов", а также школ морского дела, каллиграфии и крымских ремесленников можно будет перевоплотиться в образы имперских моряков и солдат, пройти строевую подготовку, попробовать себя в поисковом деле, научиться разбираться в устройстве артиллерийских орудий, секретах флажной азбуки и вязания морских узлов, а также потренироваться перевязывать раненых, освоить азы гончарного, точильного и кузнечного мастерства и пользования гусиными перьями и чернилами.Кроме того, для школьников и студентов организаторы проведут уроки живой истории. Завершится фестиваль праздничным концертом.Фестиваль откроется 2 сентября на Малаховом кургане.Мероприятие организовывает Музей обороны Севастополя при поддержке Минкульта РФ и Российского военно-исторического общества.

https://crimea.ria.ru/20220818/muzey-oborony-sevastopolya-rekonstruiruyut-za-schet-gosudarstva-1124208311.html

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крым, севастополь, культура