Рейтинг@Mail.ru
Медведев спрогнозировал цену на газ для Европы к концу года - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220822/medvedev-sprognoziroval-tsenu-na-gaz-dlya-evropy-k-kontsu-goda-1124245026.html
Медведев спрогнозировал цену на газ для Европы к концу года
Медведев спрогнозировал цену на газ для Европы к концу года - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Медведев спрогнозировал цену на газ для Европы к концу года
Заместитель председателя Совета безопасности РФ иронично прокомментировал резкий рост цен на газ для Европы РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T12:24
2022-08-22T12:24
в мире
европейский союз
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0c/1123210478_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_54504331a169a8c4c3f42231500ceb90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности РФ иронично прокомментировал резкий рост цен на газ для ЕвропыОн не исключил, что к концу года цена на газ для Европы составит 3-4 тысячи долларов за тысячу кубометров.В понедельник утром спотовая цена на газ продолжила расти после новости о новом ремонте на газопроводе "Северный поток", преодолев планку в 2,8 тыс. долларов за тысячу кубометров. Всего за несколько часов в ходе торгов цена поднялась выше 3 тыс. долларов впервые с начала марта.
https://crimea.ria.ru/20220822/vpervye-s-marta-tsena-na-gaz-v-evrope-vzletela-do-3-tysyach-dollarov-1124244753.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0c/1123210478_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_9bb9b2fe8ad716ab16fe8a90d2e25e84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, европейский союз, дмитрий медведев
Медведев спрогнозировал цену на газ для Европы к концу года

Медведев: к концу года газ для Европы может стоить 4 тысячи долларов

12:24 22.08.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности РФ иронично прокомментировал резкий рост цен на газ для Европы
"Эта восхитительная комбинация почти получилась у европейских политиков. Газ – 2800 долларов за тысячу кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только (канцлер Германии Олаф) Шольц, который ищет газ в Канаде", – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он не исключил, что к концу года цена на газ для Европы составит 3-4 тысячи долларов за тысячу кубометров.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
12:05
Впервые с марта: цена на газ в Европе взлетела до 3 тысяч долларов
В понедельник утром спотовая цена на газ продолжила расти после новости о новом ремонте на газопроводе "Северный поток", преодолев планку в 2,8 тыс. долларов за тысячу кубометров. Всего за несколько часов в ходе торгов цена поднялась выше 3 тыс. долларов впервые с начала марта.
 
В миреЕвропейский СоюзДмитрий Медведев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:58Крымчанку осудили за нападение с ножом на сожителя
13:13ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Государственному флагу
13:10Где в Симферополе до вторника не будет воды – адреса
12:58В Севастополе проверили убежища
12:45Патрушев: Вашингтон объявит дефолт
12:44Российские ПВО перехватили восемь ракет HIMARS в районе Каховки
12:41Российские военные поразили восемь пунктов управления ВСУ
12:35Часть Крыма в понедельник до вечера без воды — адреса
12:30Военные РФ за сутки уничтожили около 200 националистов в ходе СВО
12:24Медведев спрогнозировал цену на газ для Европы к концу года
12:15Пушилин: подготовка к трибуналу над "азовцами"* в ДНР идет к завершению
12:05Впервые с марта: цена на газ в Европе взлетела до 3 тысяч долларов
11:53В Херсоне начали выдачу документов для оформления паспорта РФ
11:29Эксперт оценил слова Зеленского о "последней черте" конфликта на Украине
11:11В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
11:02Россия отмечает День государственного флага
10:58В МИД РФ предупредили НАТО о последствиях агрессии в отношении России
10:54В США признали, что Путин победит
10:30В России задержан террорист-смертник – ФСБ
10:20Крымчанка заплатит 30 тысяч за дискредитацию российской армии в соцсетях
Лента новостейМолния