https://crimea.ria.ru/20220822/medvedev-sprognoziroval-tsenu-na-gaz-dlya-evropy-k-kontsu-goda-1124245026.html

Медведев спрогнозировал цену на газ для Европы к концу года

Медведев спрогнозировал цену на газ для Европы к концу года - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Медведев спрогнозировал цену на газ для Европы к концу года

Заместитель председателя Совета безопасности РФ иронично прокомментировал резкий рост цен на газ для Европы РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T12:24

2022-08-22T12:24

2022-08-22T12:24

в мире

европейский союз

дмитрий медведев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности РФ иронично прокомментировал резкий рост цен на газ для ЕвропыОн не исключил, что к концу года цена на газ для Европы составит 3-4 тысячи долларов за тысячу кубометров.В понедельник утром спотовая цена на газ продолжила расти после новости о новом ремонте на газопроводе "Северный поток", преодолев планку в 2,8 тыс. долларов за тысячу кубометров. Всего за несколько часов в ходе торгов цена поднялась выше 3 тыс. долларов впервые с начала марта.

https://crimea.ria.ru/20220822/vpervye-s-marta-tsena-na-gaz-v-evrope-vzletela-do-3-tysyach-dollarov-1124244753.html

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в мире, европейский союз, дмитрий медведев