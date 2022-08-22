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Медведев спрогнозировал цену на газ для Европы к концу года
Медведев спрогнозировал цену на газ для Европы к концу года - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Медведев спрогнозировал цену на газ для Европы к концу года
Заместитель председателя Совета безопасности РФ иронично прокомментировал резкий рост цен на газ для Европы РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T12:24
2022-08-22T12:24
2022-08-22T12:24
в мире
европейский союз
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности РФ иронично прокомментировал резкий рост цен на газ для ЕвропыОн не исключил, что к концу года цена на газ для Европы составит 3-4 тысячи долларов за тысячу кубометров.В понедельник утром спотовая цена на газ продолжила расти после новости о новом ремонте на газопроводе "Северный поток", преодолев планку в 2,8 тыс. долларов за тысячу кубометров. Всего за несколько часов в ходе торгов цена поднялась выше 3 тыс. долларов впервые с начала марта.
https://crimea.ria.ru/20220822/vpervye-s-marta-tsena-na-gaz-v-evrope-vzletela-do-3-tysyach-dollarov-1124244753.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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в мире, европейский союз, дмитрий медведев
Медведев спрогнозировал цену на газ для Европы к концу года
Медведев: к концу года газ для Европы может стоить 4 тысячи долларов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности РФ иронично прокомментировал резкий рост цен на газ для Европы
"Эта восхитительная комбинация почти получилась у европейских политиков. Газ – 2800 долларов за тысячу кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только (канцлер Германии Олаф) Шольц, который ищет газ в Канаде", – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он не исключил, что к концу года цена на газ для Европы составит 3-4 тысячи долларов за тысячу кубометров.
В понедельник утром спотовая цена на газ продолжила расти после новости о новом ремонте на газопроводе "Северный поток", преодолев планку в 2,8 тыс. долларов за тысячу кубометров. Всего за несколько часов в ходе торгов цена поднялась выше 3 тыс. долларов впервые с начала марта.