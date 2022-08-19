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В Крыму ливни с градом: прогноз погоды на пятницу
В Крыму ливни с градом: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 19.08.2022
В Крыму ливни с градом: прогноз погоды на пятницу
До конца недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T00:01
2022-08-19T00:01
2022-08-19T00:01
крымская погода
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. До конца недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +28…30.В Ялте, Алуште ночью без осадков, +22…24, днем дождь с грозой, до +31.В Евпатории, Феодосии и Судаке ночью +21…23, в дневные часы также прольются дожди и прогремят грозы, а термометры покажут 28…31 градус тепла.Температура морской воды у берегов Ялты, Евпатории, Феодосии и Черноморского +25, в Алуште и Севастополе +26, в Азовском море и Керченском проливе+27.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымская погода, крым
В Крыму ливни с градом: прогноз погоды на пятницу
Прогноз погоды для Крыма на пятницу, 19 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. До конца недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"В пятницу днем ожидаются местами сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Ветер западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17…22, на побережье до 25, днем 28…33, в горах 22…27 градусов тепла", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +28...30.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +28…30.
В Ялте, Алуште ночью без осадков, +22…24, днем дождь с грозой, до +31.
В Евпатории, Феодосии и Судаке ночью +21…23, в дневные часы также прольются дожди и прогремят грозы, а термометры покажут 28…31 градус тепла.
Температура морской воды у берегов Ялты, Евпатории, Феодосии и Черноморского +25, в Алуште и Севастополе +26, в Азовском море и Керченском проливе+27.