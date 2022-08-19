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Какой сегодня праздник: 19 августа - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Какой сегодня праздник: 19 августа
Какой сегодня праздник: 19 августа - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Какой сегодня праздник: 19 августа
В этот день российские моряки отмечают День рождения тельняшки, а православные христиане – Яблочный спас. Шестьдесят два года назад собаки Белка и Стрелка... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-19T00:00
2022-08-18T16:35
праздники и памятные даты
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В этот день российские моряки отмечают День рождения тельняшки, а православные христиане – Яблочный спас. Шестьдесят два года назад собаки Белка и Стрелка совершили космический полет, а в 1981 году была создана ГСН КГБ СССР "Вымпел". В этот день родились икона стиля Коко Шанель и 42-й президент США Билл Клинтон.Что празднуют в мире19 августа в России отмечают День рождения тельняшки: в этот день 1974 года император Александр II подписал указ, согласно которому тельняшка стала обязательным элементом формы одежды русского матроса.За свою историю тельняшка многократно меняла облик – изменялись фасон и ширина полос. Праздник наиболее популярен в Санкт-Петербурге, где энтузиасты отмечают его как собственную традицию, а в честь виновницы торжества проводят культурные и просветительские мероприятия.Православные христиане всего мира празднуют Яблочный спас. Официальное название – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Собранные в этот день плоды освещали в церкви и только потом съедали. Хозяйки пекли яблочные пироги, приготовленные по семейному рецепту, угощали гостей и нуждающихся. Считается, что если загадать желание и съесть последний кусочек спасского яблока, оно обязательно исполнится.В декабре 2008 года Генеральная ассамблея ООН своей резолюцией объявила 19 августа Всемирным днем гуманитарной помощи. Дата приурочена к гибели сотрудника ООН Сержиу Виейра ди Меллу во время взрыва штаб-квартиры ООН в Багдаде.Этот день должен напоминать о важности международного сотрудничества в этой сфере, а также воздавать должное всем, кто работал и продолжает работать в этом направлении. Также сегодня вспоминают всех, кто отдал жизнь, спасая других.День филателии был учрежден в 1922 году в СССР, его ежегодно отмечали 19 августа вплоть до тридцатых годов прошлого столетия. Первый праздник был проведен под девизом "Филателия – детям". К памятному дню была выпущена серия почтово-благотворительных марок, которые находились в обращение лишь сутки и гасились особым штемпелем. Часть средств от реализации тиража была направлена на помощь детям-беспризорникам.В 2009 году по инициативе австралийца Корске Ара был утвержден Всемирный день фотографии. Дата приурочена к появлению метода получения прототипа фотографии – дагерротипа – в 1839 году. В этот день принято проводить фотовыставки, конкурсы фоторабот, тематические семинары и флешмобы, известные фотографы проводят мастер-классы.Знаменательные события19 августа 1839 года была торжественно открыта Пулковская астрономическая обсерватория при Академии наук. Здание строилось под руководством выдающегося ученого-астронома Василия Струве, автором проекта выступил архитектор Александр Брюллов. Обсерватория была оборудована одним из самых больших на тот момент в мире телескопов, фокусное расстояние которого составляло 7 м, а диаметр объектива равнялся 38 см.В 1990 году обсерватория включена в список охраняемых ЮНЕСКО объектов "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников". Указом президента РФ от 2 апреля 1997 года внесена в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.Советский космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю 19 августа 1960 года. Собаки-космонавты стали первыми животными, совершившими орбитальный космический полет на корабле "Спутник-5".После возвращения на Землю четвероногие космонавты чувствовали себя прекрасно. Участницы эпохального эксперимента жили при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины до глубокой старости. Один из щенков Стрелки по кличке Пушок был подарен супруге американского президента Жаклин Кеннеди.Решение о создании Группы специального назначения "Вымпел" КГБ СССР было принято 19 августа 1981 года в ходе закрытого заседания политбюро ЦК КПСС и Совмина СССР. Группа создавалась в период афганской кампании как совершенно секретное разведывательно-диверсионное подразделение, предназначенное для проведения специальных операций за пределами СССР в "особый период". Костяк подразделения составили сотрудники госбезопасности, прошедшие специальную подготовку на курсах усовершенствования офицерского состава (КУОС) и принявшие боевое крещение в Афганистане. Первым командиром отряда стал капитан 1 ранга Э.Г. Козлов.Кто родился19 августа 1883 года родилась Габриэль Шанель, ставшая одной из центральных фигур в истории моды прошлого столетия. В 1912 году она создала свой первый Дом моды в Довиле, однако Первая мировая война прервала ее деятельность. В 1919 году Коко Шанель открывает Дом моды в Париже на улице Камбон. К этому времени у Шанель уже были клиенты во всем мире, она сотрудничала с голливудскими студиями и одевала Одри Хепберг и Элизабет Тейлор.Коко Шанель создала феномен моды – универсальное маленькое черное платье, которое можно было носить и днем, и вечером в зависимости от того, какими аксессуарами и обувью оно дополнено. Еще одним творением кутюрье стали знаменитые духи Chanel №5. Великая Коко ушла из жизни в возрасте 87 лет в отеле Риц в Париже, была похоронена в Лозанне (Швейцария).19 августа 1946 года родился 42-й президент США Билл Клинтон. В 1992 году он стал самым молодым президентом в истории штатов. После избрания на второй срок Клинтон проводит агрессивную внешнюю политику. Он расширяет НАТО в Восточной Европе и проводит военные операции против Ирака и Югославии.Президентство Клинтона ознаменовалось и рядом крупных скандалов, в том числе вокруг обанкротившейся фирмы Whitewater и отношений президента с практиканткой Белого дома Моникой Левински. Второй скандал стал причиной обвинения президента в лжесвидетельстве под присягой и начала процедуры импичмента.
https://crimea.ria.ru/20210819/Polosataya-morskaya-dusha-146-let-russkoy-telnyashke-1118630035.html
https://crimea.ria.ru/20200819/Protorili-dorogu-Gagarinu-besporodnye-kosmonavty-Belka-i-Strelka-1118636371.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
праздники и памятные даты, общество, новости, в мире
Какой сегодня праздник: 19 августа

Что празднуют в России и в мире в пятницу, 19 августа

00:00 19.08.2022
 
© РИА Новости . Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Анатолий Медведь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В этот день российские моряки отмечают День рождения тельняшки, а православные христиане – Яблочный спас. Шестьдесят два года назад собаки Белка и Стрелка совершили космический полет, а в 1981 году была создана ГСН КГБ СССР "Вымпел". В этот день родились икона стиля Коко Шанель и 42-й президент США Билл Клинтон.

Что празднуют в мире

19 августа в России отмечают День рождения тельняшки: в этот день 1974 года император Александр II подписал указ, согласно которому тельняшка стала обязательным элементом формы одежды русского матроса.
За свою историю тельняшка многократно меняла облик – изменялись фасон и ширина полос. Праздник наиболее популярен в Санкт-Петербурге, где энтузиасты отмечают его как собственную традицию, а в честь виновницы торжества проводят культурные и просветительские мероприятия.
Болельщики перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Испании и России - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа 2021, 08:28Фотоленты
Полосатая "морская душа": день рождения русской тельняшки
Православные христиане всего мира празднуют Яблочный спас. Официальное название – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Собранные в этот день плоды освещали в церкви и только потом съедали. Хозяйки пекли яблочные пироги, приготовленные по семейному рецепту, угощали гостей и нуждающихся. Считается, что если загадать желание и съесть последний кусочек спасского яблока, оно обязательно исполнится.
В декабре 2008 года Генеральная ассамблея ООН своей резолюцией объявила 19 августа Всемирным днем гуманитарной помощи. Дата приурочена к гибели сотрудника ООН Сержиу Виейра ди Меллу во время взрыва штаб-квартиры ООН в Багдаде.
Этот день должен напоминать о важности международного сотрудничества в этой сфере, а также воздавать должное всем, кто работал и продолжает работать в этом направлении. Также сегодня вспоминают всех, кто отдал жизнь, спасая других.
День филателии был учрежден в 1922 году в СССР, его ежегодно отмечали 19 августа вплоть до тридцатых годов прошлого столетия. Первый праздник был проведен под девизом "Филателия – детям". К памятному дню была выпущена серия почтово-благотворительных марок, которые находились в обращение лишь сутки и гасились особым штемпелем. Часть средств от реализации тиража была направлена на помощь детям-беспризорникам.
В 2009 году по инициативе австралийца Корске Ара был утвержден Всемирный день фотографии. Дата приурочена к появлению метода получения прототипа фотографии – дагерротипа – в 1839 году. В этот день принято проводить фотовыставки, конкурсы фоторабот, тематические семинары и флешмобы, известные фотографы проводят мастер-классы.

Знаменательные события

19 августа 1839 года была торжественно открыта Пулковская астрономическая обсерватория при Академии наук. Здание строилось под руководством выдающегося ученого-астронома Василия Струве, автором проекта выступил архитектор Александр Брюллов. Обсерватория была оборудована одним из самых больших на тот момент в мире телескопов, фокусное расстояние которого составляло 7 м, а диаметр объектива равнялся 38 см.
В 1990 году обсерватория включена в список охраняемых ЮНЕСКО объектов "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников". Указом президента РФ от 2 апреля 1997 года внесена в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Советский космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю 19 августа 1960 года. Собаки-космонавты стали первыми животными, совершившими орбитальный космический полет на корабле "Спутник-5".
Академик Олег Газенко демонстрирует четвероногих космонавтов - Стрелку (слева) и Белку на пресс-конференции, посвященной полету космического корабля-спутника с подопытными животными. - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа 2020, 14:03
Проторили дорогу Гагарину: беспородные космонавты Белка и Стрелка
После возвращения на Землю четвероногие космонавты чувствовали себя прекрасно. Участницы эпохального эксперимента жили при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины до глубокой старости. Один из щенков Стрелки по кличке Пушок был подарен супруге американского президента Жаклин Кеннеди.
Решение о создании Группы специального назначения "Вымпел" КГБ СССР было принято 19 августа 1981 года в ходе закрытого заседания политбюро ЦК КПСС и Совмина СССР. Группа создавалась в период афганской кампании как совершенно секретное разведывательно-диверсионное подразделение, предназначенное для проведения специальных операций за пределами СССР в "особый период". Костяк подразделения составили сотрудники госбезопасности, прошедшие специальную подготовку на курсах усовершенствования офицерского состава (КУОС) и принявшие боевое крещение в Афганистане. Первым командиром отряда стал капитан 1 ранга Э.Г. Козлов.

Кто родился

19 августа 1883 года родилась Габриэль Шанель, ставшая одной из центральных фигур в истории моды прошлого столетия. В 1912 году она создала свой первый Дом моды в Довиле, однако Первая мировая война прервала ее деятельность. В 1919 году Коко Шанель открывает Дом моды в Париже на улице Камбон. К этому времени у Шанель уже были клиенты во всем мире, она сотрудничала с голливудскими студиями и одевала Одри Хепберг и Элизабет Тейлор.
Коко Шанель создала феномен моды – универсальное маленькое черное платье, которое можно было носить и днем, и вечером в зависимости от того, какими аксессуарами и обувью оно дополнено. Еще одним творением кутюрье стали знаменитые духи Chanel №5. Великая Коко ушла из жизни в возрасте 87 лет в отеле Риц в Париже, была похоронена в Лозанне (Швейцария).
19 августа 1946 года родился 42-й президент США Билл Клинтон. В 1992 году он стал самым молодым президентом в истории штатов. После избрания на второй срок Клинтон проводит агрессивную внешнюю политику. Он расширяет НАТО в Восточной Европе и проводит военные операции против Ирака и Югославии.
Президентство Клинтона ознаменовалось и рядом крупных скандалов, в том числе вокруг обанкротившейся фирмы Whitewater и отношений президента с практиканткой Белого дома Моникой Левински. Второй скандал стал причиной обвинения президента в лжесвидетельстве под присягой и начала процедуры импичмента.
 
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