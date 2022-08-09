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Самозанятые оформили в РНКБ автокредиты на сумму около 1 млрд рублей - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Самозанятые оформили в РНКБ автокредиты на сумму около 1 млрд рублей
Самозанятые оформили в РНКБ автокредиты на сумму около 1 млрд рублей - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Самозанятые оформили в РНКБ автокредиты на сумму около 1 млрд рублей
РНКБ Банк (ПАО) выдал с апреля 2021 года около 1 миллиарда рублей автокредитов самозанятым клиентам, сообщает банк. РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T13:16
2022-08-09T13:16
рнкб (пао)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) выдал с апреля 2021 года около 1 миллиарда рублей автокредитов самозанятым клиентам, сообщает банк.В банке напомнили, что с апреля прошлого года самозанятые граждане наравне с официально трудоустроенными получили возможность пользоваться кредитными программами РНКБ, включая ипотеку, кредиты наличными, автокредиты, кредитные карты, рефинансирование потребительских кредитов.В целом за указанный период банк выдал самозанятым кредиты по различным кредитным программам на общую сумму свыше 3,7 миллиарда рублей. В том числе, самозанятые оформили в РНКБ около 65 тысяч кредитных карт с общим лимитом более 1,2 миллиарда рублей.Кроме того, в мобильном приложении РНКБ* реализован сервис для самозанятых клиентов, где можно зарегистрироваться в данном статусе или присоединиться к ранее зарегистрированному в ФНС пользователю и вести бизнес онлайн. Сервис позволяет формировать чеки о доходах и отправлять их в ФНС, получать выставленный налоговой службой счета на оплату налога на профессиональную деятельность и оплачивать их.На сегодняшний день этим сервисом воспользовались около 40 тысяч клиентов банка.*возрастное ограничение по пользованию приложением 18+
https://crimea.ria.ru/20220718/rnkb-nachinaet-priem-zayavok-na-avtokredity-s-gospodderzhkoy-1123884448.html
https://crimea.ria.ru/20220805/rnkb-za-mesyats-vydal-10-000-kreditnykh-kart-so-lgotnym-periodom-115-dney-1124076225.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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рнкб (пао), экономика

Самозанятые оформили в РНКБ автокредиты на сумму около 1 млрд рублей

13:16 09.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) выдал с апреля 2021 года около 1 миллиарда рублей автокредитов самозанятым клиентам, сообщает банк.
В банке напомнили, что с апреля прошлого года самозанятые граждане наравне с официально трудоустроенными получили возможность пользоваться кредитными программами РНКБ, включая ипотеку, кредиты наличными, автокредиты, кредитные карты, рефинансирование потребительских кредитов.
Автосалон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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РНКБ начинает прием заявок на автокредиты с господдержкой
В целом за указанный период банк выдал самозанятым кредиты по различным кредитным программам на общую сумму свыше 3,7 миллиарда рублей. В том числе, самозанятые оформили в РНКБ около 65 тысяч кредитных карт с общим лимитом более 1,2 миллиарда рублей.
Кроме того, в мобильном приложении РНКБ* реализован сервис для самозанятых клиентов, где можно зарегистрироваться в данном статусе или присоединиться к ранее зарегистрированному в ФНС пользователю и вести бизнес онлайн. Сервис позволяет формировать чеки о доходах и отправлять их в ФНС, получать выставленный налоговой службой счета на оплату налога на профессиональную деятельность и оплачивать их.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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РНКБ за месяц выдал 10 000 кредитных карт со льготным периодом 115 дней
На сегодняшний день этим сервисом воспользовались около 40 тысяч клиентов банка.
*возрастное ограничение по пользованию приложением 18+
 
РНКБ (ПАО)Экономика
 
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