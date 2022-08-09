https://crimea.ria.ru/20220809/samozanyatye-oformili-v-rnkb-avtokredity-na-summu-okolo-1-mlrd-rubley-1124110092.html

Самозанятые оформили в РНКБ автокредиты на сумму около 1 млрд рублей

Самозанятые оформили в РНКБ автокредиты на сумму около 1 млрд рублей - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Самозанятые оформили в РНКБ автокредиты на сумму около 1 млрд рублей

РНКБ Банк (ПАО) выдал с апреля 2021 года около 1 миллиарда рублей автокредитов самозанятым клиентам, сообщает банк. РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T13:16

2022-08-09T13:16

2022-08-09T13:16

рнкб (пао)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) выдал с апреля 2021 года около 1 миллиарда рублей автокредитов самозанятым клиентам, сообщает банк.В банке напомнили, что с апреля прошлого года самозанятые граждане наравне с официально трудоустроенными получили возможность пользоваться кредитными программами РНКБ, включая ипотеку, кредиты наличными, автокредиты, кредитные карты, рефинансирование потребительских кредитов.В целом за указанный период банк выдал самозанятым кредиты по различным кредитным программам на общую сумму свыше 3,7 миллиарда рублей. В том числе, самозанятые оформили в РНКБ около 65 тысяч кредитных карт с общим лимитом более 1,2 миллиарда рублей.Кроме того, в мобильном приложении РНКБ* реализован сервис для самозанятых клиентов, где можно зарегистрироваться в данном статусе или присоединиться к ранее зарегистрированному в ФНС пользователю и вести бизнес онлайн. Сервис позволяет формировать чеки о доходах и отправлять их в ФНС, получать выставленный налоговой службой счета на оплату налога на профессиональную деятельность и оплачивать их.На сегодняшний день этим сервисом воспользовались около 40 тысяч клиентов банка.*возрастное ограничение по пользованию приложением 18+

https://crimea.ria.ru/20220718/rnkb-nachinaet-priem-zayavok-na-avtokredity-s-gospodderzhkoy-1123884448.html

https://crimea.ria.ru/20220805/rnkb-za-mesyats-vydal-10-000-kreditnykh-kart-so-lgotnym-periodom-115-dney-1124076225.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), экономика