https://crimea.ria.ru/20220801/Kakoy-segodnya-prazdnik-1-avgusta_-1118570335.html

Какой сегодня праздник: 1 августа

Какой сегодня праздник: 1 августа - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Какой сегодня праздник: 1 августа

В этот день в России отмечают День Тыла Вооруженных сил и День инкассатора, а в Швейцарии – День конфедерации. В 1924 году был учрежден общесоюзный Орден... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-08-01T00:00

2022-08-01T00:00

2022-07-31T19:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В этот день в России отмечают День Тыла Вооруженных сил и День инкассатора, а в Швейцарии – День конфедерации. В 1924 году был учрежден общесоюзный Орден Красного Знамени, а в 1965 году впервые прозвучал культовая композиция группы The Beatles "Yesterday". Также 1 августа родились советская телеведущая Валентина Леонтьева, французский модельер Ив Сен Лоран, латвийский актер Ивар Калныньш и самый титулованный футболист Германии Бастиан Швайнштайгер.Что празднуют в Росси и в мире1 августа в России отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Памятная дата отмечается с 2013 года. По приблизительным подсчетам, к моменту выхода из войны общие потери Русской императорской армии составили порядка 1,7 миллиона человек убитыми и умершими от ран, около 5 млн ранеными и 2,5 млн военнопленными. Кроме людских потерь, страна понесла огромные убытки, которые не были компенсированы в конце войны.Вследствие двух революций и тяжелейшего внутреннего положения Россия вышла из Первой мировой войны. Хотя страна воевала на стороне выигравшей в итоге войну Антанты, в начале 1918 года большевистское правительство подписало сепаратный мир на условиях Германии. В частности, согласно мирному договору, Россия должна была выплачивать репарации.После поражения Германии в войне на отторгнутых от России территориях были образованы независимые государства при поддержке Антанты. При этом в самой стране началась гражданская война, последствия которой стали не менее ужасными, чем последствия Первой мировой войны.Ежегодно 1 августа в российской армии отмечается День Тыла Вооруженных сил РФ. За точку отсчета истории Тыла Вооруженных сил принят 1700 год. Тогда Петр I подписал указ об учреждении первого самостоятельного снабженческого органа — Провиантского приказа, ведавшего поставками хлеба, крупы и зернофуража для армии. Он осуществлял централизованное продовольственное обеспечение, которое, как известно, является сегодня одним из видов материального обеспечения войск.В последующие годы система тылового обеспечения русской армии совершенствовалась, в том числе с учетом опыта войн. Сегодня Тыл Вооруженных сил РФ, являясь неотъемлемой частью оборонного потенциала государства и связующим звеном между экономикой страны и непосредственно войсками, потребляющими производимую продукцию, представляет собой слаженный и эффективно действующий механизм.Также в России в этот день отмечается Всероссийский день инкассатора. До XX века специальных служб перевозки ценностей в России не существовало. Охрану государственных средств при транспортировке выполняли воинские команды, государственная почта, фельдъегерская служба. Охрана частных денежных средств при перевозке была личным делом банков и торговцев. Ситуация изменилась после Октябрьской революции 1917 года. Сначала инкассация была поручена органам ЧК ОГПУ, затем службе фельдъегерской связи СССР. 1 августа 1939 года на основании приказа была создана служба инкассации при Госбанке СССР.В Швейцарии празднуют главный национальный праздник – День конфедерации. В настоящее время он является едва ли не самым старинным из отмечаемых в мире дней независимости государств.Праздник установлен в память о событии 1291 года, когда три лесных кантона (отдельных государства) — Унтервальден, Ури и Швиц — объявили о вечном альянсе и союзе. Документ был не только декларацией независимости, но и договором о взаимной обороне ввиду возможной агрессии со стороны Священной Римской империи. Впоследствии к "вечному союзу" присоединялись другие кантоны. Им никто не препятствовал, однако формально признание Швейцарии произошло только в 1648 году, когда ее независимость от Священной Римской империи была официально подтверждена Вестфальским договором.Знаменательные событияВ 1514 году великий князь московский Василий III въехал в Смоленск. Это событие имело историческое значение, поскольку до этого момента город в течение 110 лет находился под владычеством Литвы. В честь этой победы в Москве был основан Новодевичий монастырь.1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Поводом стал отказ России выполнить условия германского ультиматума об отмене всеобщей военной мобилизации. Всеобщая мобилизация была введена в России в ответ на то, что 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну союзнице России – Сербии. Масштабный конфликт, который со временем назовут Первой мировой войной, приведет к огромным людским потерям и крушению самодержавия.В 1924 году был учрежден общесоюзный Орден Красного Знамени – один из высших орденов СССР для награждения за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического Отечества. Орденом Красного Знамени также награждались войсковые части, военные корабли, государственные и общественные организации. Вплоть до учреждения ордена Ленина в 1930 году орден Красного Знамени оставался высшим орденом Советского Союза.В 1927 году постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР образована Ленинградская область. Исторически ей предшествовала Ингерманландская, позже — Санкт-Петербургская губерния, образованная в 1708 году. Сегодня Ленинградская область является субъектом РФ. Площадь ее территории составляет 83,9 тысячи квадратных километров, это 0,5% площади России. По этому показателю область занимает 39-е место в стране.В 1954 году вступило в силу соглашение о прекращении огня во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. Это означало окончание колониальной войны 1946-1954 годов, которую вела Франция за сохранение своих колоний в Индокитае при поддержке со стороны местных союзников, США и Великобритании. Демократическая Республика Вьетнам вела войну при поддержке Китая и СССР.По результатам переговоров, прошедших после поражения французов под Дьенбьенфу, французские войска покинули Индокитай, а Вьетнам временно разделялся на две части по 17-й параллели на два независимых государства: Демократическую Республику Вьетнам (столица — Ханой) на севере и Государство Вьетнам (столица — Сайгон) на юге.В 1965 году прозвучало первое исполнение песни группы The Beatles "Yesterday". Композиция сочинена Полом Маакартни. "Yesterday" занимала первое место в хит-парадах США, Канады, Новой Зеландии и других стран и остается популярной.По данным американской организации по надзору за правами исполнителей Broadcast Music Incorporated, на 13 декабря 1999 американское радио и телевидение транслировали Yesterday более 7 миллионов раз. По опросу радиостанции Би-би-си среди музыкальных экспертов и слушателей "Yesterday" признана лучшей песней XX столетия. Согласно книге рекордов Гиннесса, на эту песню было сделано больше кавер-версий, чем на любую другую из когда-либо написанных – более 2,5 тысяч.Кто родилсяВ 1923 году родилась Валентина Леонтьева – телеведущая и диктор телевидения, народная артистка СССР. За долгие годы работы на телевидении вела "Голубые огоньки", праздничные трансляции, передачу "Из ложи театра" в дуэте с Игорем Кирилловым, а также многие другие популярные в то время телевизионные программы. Была телеведущей детских программ "В гостях у сказки", "Спокойной ночи, малыши!", "Будильник", "Умелые руки". За годы работы на ТВ Леонтьева заслужила любовь целых поколений и стала "тетей Валей" для многих советских детей.В 1936 году родился французский модельер Ив Сен Лоран. Работал в мире высокой моды с конца 1950-х до конца 1980-х годов, создал модный дом своего имени. Ввел в женскую моду такие элементы мужского гардероба, как высокие сапоги и смокинг, считается основателем стиля унисекс. Сен Лоран был первым, кто пригласил темнокожих моделей для участия в показах своих коллекций.В 1948 году родился Ивар Калныньш – советский и латвийский актер театра и кино. Отец будущего актера работал автомехаником, мать вела домашнее хозяйство. С 14 лет Ивар начал совмещать учебу с работой, освоил слесарное дело, а также ремонт вычислительной техники. Учился на театральном факультете Латвийской государственной консерватории.Уже с первого курса его стали приглашать сниматься в кино. Он снялся в спортивной драме "Право на прыжок", мелодраме "Илга-Иволга", детском фильме "Верный друг Санчо" и других. Дорогу к славе Калныньшу открыла Вия Артмане, предложив сняться в фильме "Театр" по роману Сомерсета Моэма. Картина вышла на экраны в 1978 году. Роль Тома Феннела, юного любовника стареющей примадонны, в один миг сделала актера знаменитым на всю страну.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости