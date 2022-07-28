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Страшно красиво: какие болезни может вызвать лак для ногтей
Страшно красиво: какие болезни может вызвать лак для ногтей - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Страшно красиво: какие болезни может вызвать лак для ногтей
Декоративный лак для ногтей может вызвать проблемы со здоровьем, поэтому лучше от него отказаться. Об этом рассказала врач-подолог Татьяна Красюк, передает... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-28T07:33
2022-07-28T07:33
2022-07-27T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Декоративный лак для ногтей может вызвать проблемы со здоровьем, поэтому лучше от него отказаться. Об этом рассказала врач-подолог Татьяна Красюк, передает радио "Говорит Москва".По мнению Красюк, красивыми могут считаться только здоровые ногти, а вовсе не накрашенные. Лаки она советует применять в крайних случаях, когда нужно "закрасить" какие-то эстетические дефекты.При этом следует выбирать только лаки с маркировкой, которая свидетельствует об отсутствии в средстве опасных химических компонентов. Дело в том, что химические вещества способны проникать сквозь пластину ногтя в организм. Хуже всего это отражается на здоровье мочеполовой и нервной систем.Также подолог рекомендует чаще ходить босиком по траве и песку. А вот твердые и гладкие поверхности пола плохо влияют на естественный изгиб ступни.Ранее эксперт в области красоты назвала секреты сохранения красивых ухоженных рук при работах на даче или на природе.
https://crimea.ria.ru/20220622/pochemu-stoit-otkazatsya-ot-otkrytoy-letney-obuvi-1123610521.html
https://crimea.ria.ru/20220627/bez-skolov-i-otsloek-kak-sokhranit-manikyur-na-dache-1123646153.html
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общество, совет эксперта, здоровье
Страшно красиво: какие болезни может вызвать лак для ногтей
Врач объяснила опасность лака для ногтей