https://crimea.ria.ru/20220728/strashno-krasivo-kakie-bolezni-mozhet-vyzvat-lak-dlya-nogtey-1123975340.html

Страшно красиво: какие болезни может вызвать лак для ногтей

Страшно красиво: какие болезни может вызвать лак для ногтей - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Страшно красиво: какие болезни может вызвать лак для ногтей

Декоративный лак для ногтей может вызвать проблемы со здоровьем, поэтому лучше от него отказаться. Об этом рассказала врач-подолог Татьяна Красюк, передает... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-28T07:33

2022-07-28T07:33

2022-07-27T16:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Декоративный лак для ногтей может вызвать проблемы со здоровьем, поэтому лучше от него отказаться. Об этом рассказала врач-подолог Татьяна Красюк, передает радио "Говорит Москва".По мнению Красюк, красивыми могут считаться только здоровые ногти, а вовсе не накрашенные. Лаки она советует применять в крайних случаях, когда нужно "закрасить" какие-то эстетические дефекты.При этом следует выбирать только лаки с маркировкой, которая свидетельствует об отсутствии в средстве опасных химических компонентов. Дело в том, что химические вещества способны проникать сквозь пластину ногтя в организм. Хуже всего это отражается на здоровье мочеполовой и нервной систем.Также подолог рекомендует чаще ходить босиком по траве и песку. А вот твердые и гладкие поверхности пола плохо влияют на естественный изгиб ступни.Ранее эксперт в области красоты назвала секреты сохранения красивых ухоженных рук при работах на даче или на природе.

https://crimea.ria.ru/20220622/pochemu-stoit-otkazatsya-ot-otkrytoy-letney-obuvi-1123610521.html

https://crimea.ria.ru/20220627/bez-skolov-i-otsloek-kak-sokhranit-manikyur-na-dache-1123646153.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, здоровье