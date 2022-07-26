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Дожди с грозами и град: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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Дожди с грозами и град: прогноз погоды в Крыму на вторник
Дожди с грозами и град: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Дожди с грозами и град: прогноз погоды в Крыму на вторник
Во вторник погоду полуострова будет определять малоподвижный атмосферный фронт. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами и шквалистым... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-26T00:00
2022-07-25T18:07
крымская погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Во вторник погоду полуострова будет определять малоподвижный атмосферный фронт. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, в дневные часы вероятен град. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +27... +29.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +25…27.В Ялте и Алуште дождь с градом. Ночью +20…22, днем +27...29.В Евпатории без осадков, температура воздуха ночью +19...21, днем +28...30.В Феодосии, Керчи, Судаке дождь, местами сильный, гроза. Температура воздуха ночью +19...21, днем +27...29.Температура воды у берегов Ялты и Черноморского, в Керченском проливе и Азовском море составляет +24, у берегов Алушты и Севастополя море прогрелось до +23, в Феодосии + 22, в Евпатории +20 градусов.
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4.7
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крымская погода, погода в крыму
Дожди с грозами и град: прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в городах Крыма на вторник, 26 июля

00:00 26.07.2022
 
© Dmitry MakeevЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Во вторник погоду полуострова будет определять малоподвижный атмосферный фронт. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, в дневные часы вероятен град. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.

"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, на побережье до 22 градусов тепла, днем +25…30, в горах +18…23", – говорится в сообщении.

В Симферополе будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +27... +29.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +25…27.
В Ялте и Алуште дождь с градом. Ночью +20…22, днем +27...29.
В Евпатории без осадков, температура воздуха ночью +19...21, днем +28...30.
В Феодосии, Керчи, Судаке дождь, местами сильный, гроза. Температура воздуха ночью +19...21, днем +27...29.
Температура воды у берегов Ялты и Черноморского, в Керченском проливе и Азовском море составляет +24, у берегов Алушты и Севастополя море прогрелось до +23, в Феодосии + 22, в Евпатории +20 градусов.
 
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