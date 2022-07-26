https://crimea.ria.ru/20220726/dozhdi-s-grozami-i-grad-prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1123955138.html

Дожди с грозами и град: прогноз погоды в Крыму на вторник

Дожди с грозами и град: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Дожди с грозами и град: прогноз погоды в Крыму на вторник

Во вторник погоду полуострова будет определять малоподвижный атмосферный фронт. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами и шквалистым... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-26T00:00

2022-07-26T00:00

2022-07-25T18:07

крымская погода

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Во вторник погоду полуострова будет определять малоподвижный атмосферный фронт. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, в дневные часы вероятен град. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +27... +29.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +25…27.В Ялте и Алуште дождь с градом. Ночью +20…22, днем +27...29.В Евпатории без осадков, температура воздуха ночью +19...21, днем +28...30.В Феодосии, Керчи, Судаке дождь, местами сильный, гроза. Температура воздуха ночью +19...21, днем +27...29.Температура воды у берегов Ялты и Черноморского, в Керченском проливе и Азовском море составляет +24, у берегов Алушты и Севастополя море прогрелось до +23, в Феодосии + 22, в Евпатории +20 градусов.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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