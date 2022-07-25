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Украина усилит репрессии против мирного населения и элиты – эксперт
Украина усилит репрессии против мирного населения и элиты – эксперт - РИА Новости Крым, 24.07.2022
Украина усилит репрессии против мирного населения и элиты – эксперт
Агонизирующий киевский режим будет только усиливать репрессии против мирного населения и собственной политической элиты во всех подконтрольных ему регионах... РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-25T03:31
2022-07-25T03:31
2022-07-24T17:22
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Агонизирующий киевский режим будет только усиливать репрессии против мирного населения и собственной политической элиты во всех подконтрольных ему регионах. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин, комментируя инициированную зачистку Николаева от нелояльных Украине граждан.По мнению Подберезкина, эти действия властей и силовиков является естественным следствием агонии Вооруженных сил Украины и паники в руководстве страны."Эта агония, конечно за один день не закончится, но она уже началась, когда не хватает профессиональных военных, когда нарушено управление, когда не хватает средств и боеприпасов. Неизбежным следствием этой агонии является паника, которая у руководителей гражданских администраций очень часто переходит в репрессивные меры. Реально они ничего сделать не могут, но свою активность могут продемонстрировать репрессивными мерами против гражданского населения", – отметил аналитик.Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что СБУ готовится провести в Николаеве масштабную операцию по выявлению нелояльных Украине граждан.Глава администрации Николаевской области Виталий Ким, заявил, что "подозревает всех" жителей региона. Он также сообщил о задержании порядка десяти человек, которым вменяют сотрудничество с РФ.
https://crimea.ria.ru/20220724/gubernator-nikolaeva-podozrevaet-vsekh-zhiteley-regiona-v-prorossiyskosti-1123944628.html
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2022
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
политика, украина
Украина усилит репрессии против мирного населения и элиты – эксперт
Эксперт Подберезкин: Киев усилит репрессии против мирных граждан и собственной элиты
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Агонизирующий киевский режим будет только усиливать репрессии против мирного населения и собственной политической элиты во всех подконтрольных ему регионах. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин, комментируя инициированную зачистку Николаева от нелояльных Украине граждан.
"Не только в Николаеве, но и в Харькове и в других городах репрессивная политика усиливается. Думаю, и в Киеве она будет усиливаться. При этом репрессивная политика направлена и против собственной элиты, чтобы она не дрогнула, и, само собой, против граждан, которые захотят выразить какие-то симпатии или даже хотя бы нейтралитет в отношении российских вооруженных сил и подразделений ДНР и ЛНР", – сказал эксперт.
По мнению Подберезкина, эти действия властей и силовиков является естественным следствием агонии Вооруженных сил Украины и паники в руководстве страны.
"Эта агония, конечно за один день не закончится, но она уже началась, когда не хватает профессиональных военных, когда нарушено управление, когда не хватает средств и боеприпасов. Неизбежным следствием этой агонии является паника, которая у руководителей гражданских администраций очень часто переходит в репрессивные меры. Реально они ничего сделать не могут, но свою активность могут продемонстрировать репрессивными мерами против гражданского населения", – отметил аналитик.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что СБУ готовится провести в Николаеве масштабную операцию по выявлению нелояльных Украине граждан.
Глава администрации Николаевской области Виталий Ким, заявил, что "подозревает всех" жителей региона. Он также сообщил о задержании порядка десяти человек, которым вменяют сотрудничество с РФ.