https://crimea.ria.ru/20220725/ukraina-usilit-repressii-protiv-mirnogo-naseleniya-i-elity--ekspert-1123945009.html

Украина усилит репрессии против мирного населения и элиты – эксперт

Украина усилит репрессии против мирного населения и элиты – эксперт - РИА Новости Крым, 24.07.2022

Украина усилит репрессии против мирного населения и элиты – эксперт

Агонизирующий киевский режим будет только усиливать репрессии против мирного населения и собственной политической элиты во всех подконтрольных ему регионах... РИА Новости Крым, 24.07.2022

2022-07-25T03:31

2022-07-25T03:31

2022-07-24T17:22

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Агонизирующий киевский режим будет только усиливать репрессии против мирного населения и собственной политической элиты во всех подконтрольных ему регионах. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин, комментируя инициированную зачистку Николаева от нелояльных Украине граждан.По мнению Подберезкина, эти действия властей и силовиков является естественным следствием агонии Вооруженных сил Украины и паники в руководстве страны."Эта агония, конечно за один день не закончится, но она уже началась, когда не хватает профессиональных военных, когда нарушено управление, когда не хватает средств и боеприпасов. Неизбежным следствием этой агонии является паника, которая у руководителей гражданских администраций очень часто переходит в репрессивные меры. Реально они ничего сделать не могут, но свою активность могут продемонстрировать репрессивными мерами против гражданского населения", – отметил аналитик.Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что СБУ готовится провести в Николаеве масштабную операцию по выявлению нелояльных Украине граждан.Глава администрации Николаевской области Виталий Ким, заявил, что "подозревает всех" жителей региона. Он также сообщил о задержании порядка десяти человек, которым вменяют сотрудничество с РФ.

https://crimea.ria.ru/20220724/gubernator-nikolaeva-podozrevaet-vsekh-zhiteley-regiona-v-prorossiyskosti-1123944628.html

украина

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2022

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политика, украина