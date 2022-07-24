https://crimea.ria.ru/20220724/vtoraya-zhizn-krymskoy-lozy-1123943361.html

Вторая жизнь крымской лозы

Вторая жизнь крымской лозы - РИА Новости Крым, 24.07.2022

Вторая жизнь крымской лозы

"Я привез лозу на шашлыки. Кинул в костер и – вытащил. Смотрю, а это то, что я искал… Но лоза открылась мне не сразу. Несколько лет прошло". Сегодня он делает... РИА Новости Крым, 24.07.2022

2022-07-24T18:27

2022-07-24T18:27

2022-07-24T18:35

крым

культура

общество

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"Я привез лозу на шашлыки. Кинул в костер и – вытащил. Смотрю, а это то, что я искал… Но лоза открылась мне не сразу. Несколько лет прошло". Сегодня он делает уникальные вещи из старой виноградной лозы. Его мастерская – посреди деревни недалеко от Армянска. И это главная проблема мастера – мало кто может сюда добраться.- Смотрите, лицо! – Да нет, это же орел. – Какой орел, это же женская фигура!- О бабочка! – А мне кажется, будто рентген легких, - спорили корреспонденты РИА Новости Крым.Как он открывал старую лозуВ изящных силуэтах лозы каждый видит свое. А Вячеслов Пархоменко это все создает. Он занимается деревом всю жизнь. "Мне всегда нравилась древесина, - говорит мастер. – Но все не устраивало… Такого, что я хотел воплотить, не было. И вдруг лоза…"Через месяц, как он выхватил ее из костра, ему приснился сон. "Как в ускоренном фильме, понимаете, - застенчиво вспоминает он, - вот я сажаю лозу, вот мне показывают, как она растет, потом пни, коряги, и вот она превращается..."Между первыми произведениями и сегодняшними – огромная разница. "Я лет пять еще дорабатывал технологию, - говорит мастер, - и только потом что-то открылось... Он, виноград, для меня живой…"Стол делается примерно 15 дней, продолжает этот зрелый человек из отдаленного города Крыма, на самом деле – 4 месяца. Он наносит от 8 до 12 слоев лака, грунтовку в "расселины" дерева. Все это потом сохнет. Впрочем, дерево сохнет и до этого. Может 3 года, а может и 10 лет ждать своего часа. Зато потом готовое изделие не будет "гулять", все настолько выверено, что стоит на своей виноградной ножке как влитое.А бывает, виноград ему говорит – не то.- Я иногда прихожу в мастерскую в 12 ночи, включаю свет и… беру ножовку. Вижу образ – и отсекаю лишнее. Бывало, задумал одно, а ночью пришел – совсем другой образ…- Вроде считается наоборот, решения надо утром принимать….- Нет! Вот ни разу не ошибся! Дерево в этом свете другим предстает, будто подсказывает.Сейчас он занят прикроватными столиками. Делает столик мужской и женский. И, действительно, одна лоза более изящная, женская, а другая более мускулистая что ли. Ну да, мужик.Сколько лет лозе, с которой он работает?Старую лозу он собирает по всему Крыму. Потом ищет дерево для столешниц. "Вот ясень, вот маслина", - показывает мастер заготовленные кругляки.- Вот этому дереву сколько лет?- Сейчас посчитаем! – Вячеслав быстро начинает "перебирать" кольца дерева. – Лет 40-50."Продаются они быстрее, чем делаются", - говорит мастер.Вернулись домой и начались проблемыНо с продажей совсем не так просто. Никто не может сюда доехать, вздыхает Вячеслав. "Туристические агентства звонили, предлагали включить в туры, а как узнавали, где я нахожусь, так сразу и отказывались".Его мытарства начались примерно в 2016 году. В 2010 году Вячеслав Пархоменко повез свои работы в Киев.- Там, - вспоминает Вячеслав, - подошел человек, посмотрел и говорит: "Чтоб больше ни одной работы никому не продал". И достал пачку денег. Это аванс, говорит. И оставил рядом человека приглядывать… Так и работали. А потом пришел 2014 год, мы вернулись домой.Еще пару лет он как-то выезжал на старых связях, а потом… куда только ни обращался за помощью. К главе республики, к министру сельского хозяйства. Вроде все обещали, да так ничего и не сделали. Пробовал работать с Москвой. Продукцию взяли, деньги не вернули.Пытался кому-то отдавать – возвращали в жутком состоянии, где-то жвачки налепленные, где-то кольцом проверяли дерево на прочность. Потом приходилось шлифовать, реставрировать.Сейчас он планирует проехать по виноделам. Потому что прям для них некоторые и столики, и держатели для бутылок. Очень надеется, что кого-то заинтересует. Ведь все его работы – в единственном экземпляре.Он мечтает сделать небольшой выставочный зал, ведь если все это красиво оформить, а не держать в пыльной мастерской… "Поеду, попробую поговорить", - говорит Вячеслав и прям видно, как сомневается. Он – мастер по дереву, не бизнесмен. И он это понимает, вот и боится.Мох, который помогает после ковидаЧтобы выживать, начал заниматься мелкой сувениркой. "Вот это мох цетрария, - показывает Вячеслав изделия. – Очень помогает легочным больным и тем, кто после ковида. Прыскаете воду на мох, он раскрывается, буквально на пару часов, собрал пыль из вашего дома и снова закрылся".- Чем-то пахнет…- Каждый свой запах чувствует. Кто-то морские водоросли, кто-то цветок. Дома такое дерево может жить до 10 лет.…Под кругляками – печка. Настоящая. Мало кто знает, какие зимой в этих местах Крыма бывают лихие морозы и ветра. "На улице минус 15, а здесь плюс 30, - говорит Вячеслав, - печка хорошо сушит, электричество так не возьмет. А виноград – он же крепкий. Как железо. И смотрите, вот рождение…"Он берет шлифовальный инструмент и начинает давать лозе вторую жизнь. Долгую и красивую.

https://crimea.ria.ru/20201118/Krymskie-mastera-svyazhut-spetsialnuyu-odezhdu-dlya-nedonoshennykh-detey-1118954016.html

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Валерий Волков

Валерий Волков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мастер из Крыма создает уникальные столики и светильники из старой виноградной лозы Мастер из Крыма создает уникальные столики и светильники из старой виноградной лозы 2022-07-24T18:27 true PT3M23S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Валерий Волков

крым, культура, общество