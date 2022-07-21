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Обезьяна напала на маленького ребенка в Подмосковье - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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Обезьяна напала на маленького ребенка в Подмосковье
Обезьяна напала на маленького ребенка в Подмосковье - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Обезьяна напала на маленького ребенка в Подмосковье
м. Обезьяна напала на маленького ребенка на улице в подмосковных Мытищах, по факту происшествия организована проверка. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T18:07
2022-07-21T18:07
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Обезьяна напала на маленького ребенка на улице в подмосковных Мытищах, по факту происшествия организована проверка. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры."Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением обезьяны на малолетнего ребенка. По предварительной информации, в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи, на малолетнего ребенка напала обезьяна. Девочка госпитализирована", - говорится в сообщении.В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдения законодательства по ответственному обращению с животными, а также соблюдению законодательства о несовершеннолетних.
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РИА Новости Крым
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60
происшествия, общество
Обезьяна напала на маленького ребенка в Подмосковье

В Подмосковье маленькая девочка попала в больницу после нападения обезьяны

18:07 21.07.2022
 
© AFP 2016/ Ishara S. KodikaraОбезьяна
Обезьяна
© AFP 2016/ Ishara S. Kodikara
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Обезьяна напала на маленького ребенка на улице в подмосковных Мытищах, по факту происшествия организована проверка. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
"Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением обезьяны на малолетнего ребенка. По предварительной информации, в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи, на малолетнего ребенка напала обезьяна. Девочка госпитализирована", - говорится в сообщении.
В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдения законодательства по ответственному обращению с животными, а также соблюдению законодательства о несовершеннолетних.
 
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