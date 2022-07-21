https://crimea.ria.ru/20220721/obezyana-napala-na-malenkogo-rebenka-v-podmoskove-1123921805.html

Обезьяна напала на маленького ребенка в Подмосковье

Обезьяна напала на маленького ребенка в Подмосковье - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Обезьяна напала на маленького ребенка в Подмосковье

м. Обезьяна напала на маленького ребенка на улице в подмосковных Мытищах, по факту происшествия организована проверка. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T18:07

2022-07-21T18:07

2022-07-21T18:07

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Обезьяна напала на маленького ребенка на улице в подмосковных Мытищах, по факту происшествия организована проверка. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры."Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением обезьяны на малолетнего ребенка. По предварительной информации, в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи, на малолетнего ребенка напала обезьяна. Девочка госпитализирована", - говорится в сообщении.В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдения законодательства по ответственному обращению с животными, а также соблюдению законодательства о несовершеннолетних.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество