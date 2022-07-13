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Двое 18-летних крымчан похитили миллион и рванули с девушками на курорт - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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Двое 18-летних крымчан похитили миллион и рванули с девушками на курорт
Двое 18-летних крымчан похитили миллион и рванули с девушками на курорт - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Двое 18-летних крымчан похитили миллион и рванули с девушками на курорт
Двое 18-летних парней похитили более миллиона рублей из сейфа предпринимательницы в Симферополе и спустили их на отдых и девушек. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T11:09
2022-07-13T11:09
крым
происшествия
симферополь
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Двое 18-летних парней похитили более миллиона рублей из сейфа предпринимательницы в Симферополе и спустили их на отдых и девушек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.С заявлением о краже крупной суммы в полицию обратилась 44-летняя женщина. По ее словам, неизвестные проникли в помещение, где проходила ярмарка продажи одежды, и украли деньги из сейфа. По подозрению в совершении преступления оперативники задержали двоих молодых людей, один из которых уже имеет судимость за кражу.Однако отдых закончился быстро. Сейчас оба подозреваемых задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Правоохранители изъяли у них автомобили, деньги же любители жизни на широкую ногу успели потратить.Возбуждено уголовное дело. За кражу крупной суммы им грозит до 10 лет лишения свободы.
/20220627/proekhal-30-metrov-i-zaglokh-v-krymu-gore-ugonschiku-grozit-tyurma-1123671061.html
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4.7
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крым, происшествия, симферополь, мвд по республике крым
Двое 18-летних крымчан похитили миллион и рванули с девушками на курорт

В Симферополе двое 18-летних парней похитили миллион рублей из сейфа предпринимателя

11:09 13.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Двое 18-летних парней похитили более миллиона рублей из сейфа предпринимательницы в Симферополе и спустили их на отдых и девушек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
С заявлением о краже крупной суммы в полицию обратилась 44-летняя женщина. По ее словам, неизвестные проникли в помещение, где проходила ярмарка продажи одежды, и украли деньги из сейфа. По подозрению в совершении преступления оперативники задержали двоих молодых людей, один из которых уже имеет судимость за кражу.
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"Задержанные рассказали, что проникли в помещение, вскрыв окно. Обнаружив стоящий в торговом зале сейф, они вынули из него более миллиона рублей. Почувствовав себя миллионерами, ребята на похищенные деньги приобрели два автомобиля и, заплатив девушкам с низкой социальной ответственностью 200 тыс. рублей, рванули с ними отдыхать на курорт", - рассказали в ведомстве.
Однако отдых закончился быстро. Сейчас оба подозреваемых задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Правоохранители изъяли у них автомобили, деньги же любители жизни на широкую ногу успели потратить.
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