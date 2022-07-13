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Двое 18-летних крымчан похитили миллион и рванули с девушками на курорт

Двое 18-летних крымчан похитили миллион и рванули с девушками на курорт - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Двое 18-летних крымчан похитили миллион и рванули с девушками на курорт

Двое 18-летних парней похитили более миллиона рублей из сейфа предпринимательницы в Симферополе и спустили их на отдых и девушек. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T11:09

2022-07-13T11:09

2022-07-13T11:09

крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Двое 18-летних парней похитили более миллиона рублей из сейфа предпринимательницы в Симферополе и спустили их на отдых и девушек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.С заявлением о краже крупной суммы в полицию обратилась 44-летняя женщина. По ее словам, неизвестные проникли в помещение, где проходила ярмарка продажи одежды, и украли деньги из сейфа. По подозрению в совершении преступления оперативники задержали двоих молодых людей, один из которых уже имеет судимость за кражу.Однако отдых закончился быстро. Сейчас оба подозреваемых задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Правоохранители изъяли у них автомобили, деньги же любители жизни на широкую ногу успели потратить.Возбуждено уголовное дело. За кражу крупной суммы им грозит до 10 лет лишения свободы.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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