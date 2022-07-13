https://crimea.ria.ru/20220713/dvoe-18-letnikh-krymchan-pokhitili-million-i-rvanuli-s-devushkami-na-kurort-1123826971.html
Двое 18-летних крымчан похитили миллион и рванули с девушками на курорт
Двое 18-летних крымчан похитили миллион и рванули с девушками на курорт - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Двое 18-летних крымчан похитили миллион и рванули с девушками на курорт
Двое 18-летних парней похитили более миллиона рублей из сейфа предпринимательницы в Симферополе и спустили их на отдых и девушек. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T11:09
2022-07-13T11:09
2022-07-13T11:09
крым
происшествия
симферополь
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261874_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_865c17b8f9da00c7a03cc29416440a78.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Двое 18-летних парней похитили более миллиона рублей из сейфа предпринимательницы в Симферополе и спустили их на отдых и девушек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.С заявлением о краже крупной суммы в полицию обратилась 44-летняя женщина. По ее словам, неизвестные проникли в помещение, где проходила ярмарка продажи одежды, и украли деньги из сейфа. По подозрению в совершении преступления оперативники задержали двоих молодых людей, один из которых уже имеет судимость за кражу.Однако отдых закончился быстро. Сейчас оба подозреваемых задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Правоохранители изъяли у них автомобили, деньги же любители жизни на широкую ногу успели потратить.Возбуждено уголовное дело. За кражу крупной суммы им грозит до 10 лет лишения свободы.
/20220627/proekhal-30-metrov-i-zaglokh-v-krymu-gore-ugonschiku-grozit-tyurma-1123671061.html
/20220517/podrostok-v-krymu-ukral-150-tysyach-u-ottsa-na-odezhdu-i-obuv-1123259652.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261874_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e1cd072cf1dd393a9317cf790ecd2ad6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, происшествия, симферополь, мвд по республике крым
Двое 18-летних крымчан похитили миллион и рванули с девушками на курорт
В Симферополе двое 18-летних парней похитили миллион рублей из сейфа предпринимателя
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Двое 18-летних парней похитили более миллиона рублей из сейфа предпринимательницы в Симферополе и спустили их на отдых и девушек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
С заявлением о краже крупной суммы в полицию обратилась 44-летняя женщина. По ее словам, неизвестные проникли в помещение, где проходила ярмарка продажи одежды, и украли деньги из сейфа. По подозрению в совершении преступления оперативники задержали двоих молодых людей, один из которых уже имеет судимость за кражу.
"Задержанные рассказали, что проникли в помещение, вскрыв окно. Обнаружив стоящий в торговом зале сейф, они вынули из него более миллиона рублей. Почувствовав себя миллионерами, ребята на похищенные деньги приобрели два автомобиля и, заплатив девушкам с низкой социальной ответственностью 200 тыс. рублей, рванули с ними отдыхать на курорт", - рассказали в ведомстве.
Однако отдых закончился быстро. Сейчас оба подозреваемых задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Правоохранители изъяли у них автомобили, деньги же любители жизни на широкую ногу успели потратить.
Возбуждено уголовное дело. За кражу крупной суммы им грозит до 10 лет лишения свободы.