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ВСУ обстреляли Новую Каховку: что известно - РИА Новости Крым, 11.07.2022
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ВСУ обстреляли Новую Каховку: что известно
ВСУ обстреляли Новую Каховку: что известно - РИА Новости Крым, 11.07.2022
ВСУ обстреляли Новую Каховку: что известно
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, повреждены жилые дома, данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 11.07.2022
2022-07-11T23:21
2022-07-11T23:49
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, повреждены жилые дома, данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-гражданской администрации города.По информации источника ТАСС, удар нанесен в Каховскую ГЭС."В (Каховскую) ГЭС попало, ущерб тяжело оценить", - пишет агентство.Дамба Каховской ГЭС, по предварительной оценке, не повреждена, заявил РИА Новости источник в ВГА Новой Каховки."Известия", ссылаясь на главу города Владимира Леонтьева, пишут, что в результате удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, разрывы продолжаются, есть пострадавшие. Повреждены больница, рынок и жилые дома. В пятницу ВСУ предприняли попытку обстрела гидроэлектростанции в Новой Каховке. Атаку отразили средства российских ПВО.
/20220710/v-novoy-kakhovke-pogibli-lyudi-posle-udara-tochkoy-u-1123804308.html
херсонская область
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всу (вооруженные силы украины), херсонская область, специальная военная операция рф на украине, происшествия
ВСУ обстреляли Новую Каховку: что известно

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области

23:21 11.07.2022 (обновлено: 23:49 11.07.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Новой Каховке
Повседневная жизнь в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, повреждены жилые дома, данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-гражданской администрации города.
"Нанесен удар со стороны украинских позиций, в результате повреждены жилые дома, возможно, есть пострадавшие, но эта информация уточняется", - цитирует собеседника агентство.
По информации источника ТАСС, удар нанесен в Каховскую ГЭС.
"В (Каховскую) ГЭС попало, ущерб тяжело оценить", - пишет агентство.
Дамба Каховской ГЭС, по предварительной оценке, не повреждена, заявил РИА Новости источник в ВГА Новой Каховки.
"Известия", ссылаясь на главу города Владимира Леонтьева, пишут, что в результате удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, разрывы продолжаются, есть пострадавшие. Повреждены больница, рынок и жилые дома.
Упавшей ракета Точка-У - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 17:18
В Новой Каховке погибли люди после удара "Точкой-У"
В пятницу ВСУ предприняли попытку обстрела гидроэлектростанции в Новой Каховке. Атаку отразили средства российских ПВО.
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеПроисшествия
 
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