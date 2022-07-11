https://crimea.ria.ru/20220711/vsu-obstrelyali-novuyu-kakhovku-chto-izvestno-1123814630.html

ВСУ обстреляли Новую Каховку: что известно

ВСУ обстреляли Новую Каховку: что известно - РИА Новости Крым, 11.07.2022

ВСУ обстреляли Новую Каховку: что известно

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, повреждены жилые дома, данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 11.07.2022

2022-07-11T23:21

2022-07-11T23:21

2022-07-11T23:49

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, повреждены жилые дома, данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-гражданской администрации города.По информации источника ТАСС, удар нанесен в Каховскую ГЭС."В (Каховскую) ГЭС попало, ущерб тяжело оценить", - пишет агентство.Дамба Каховской ГЭС, по предварительной оценке, не повреждена, заявил РИА Новости источник в ВГА Новой Каховки."Известия", ссылаясь на главу города Владимира Леонтьева, пишут, что в результате удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, разрывы продолжаются, есть пострадавшие. Повреждены больница, рынок и жилые дома. В пятницу ВСУ предприняли попытку обстрела гидроэлектростанции в Новой Каховке. Атаку отразили средства российских ПВО.

/20220710/v-novoy-kakhovke-pogibli-lyudi-posle-udara-tochkoy-u-1123804308.html

херсонская область

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всу (вооруженные силы украины), херсонская область, специальная военная операция рф на украине, происшествия