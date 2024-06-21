https://crimea.ria.ru/20240621/sukho-i-vetreno-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1138180301.html

Сухо и ветрено: погода в Крыму в пятницу

Сухо и ветрено: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Сухо и ветрено: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T00:01

2024-06-21T00:01

2024-06-21T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26...+28.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 10-15 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +21, днем от +26 до +29 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240617/chto-budet-s-urozhaem-arbuzov-v-krymu--prognoz-spetsialista-1138160282.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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