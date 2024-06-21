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Сухо и ветрено: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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Сухо и ветрено: погода в Крыму в пятницу
Сухо и ветрено: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Сухо и ветрено: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T00:01
2024-06-21T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26...+28.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 10-15 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +21, днем от +26 до +29 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240617/chto-budet-s-urozhaem-arbuzov-v-krymu--prognoz-spetsialista-1138160282.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и ветрено: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу сухая и ветреная погода

00:01 21.06.2024
 
© РИА Новости КрымМаки в Крыму
Маки в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В пятницу ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, днем +24…+29 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26...+28.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 10-15 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +21, днем от +26 до +29 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Сухо и ветрено: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 21 июня
23:29Главные новости Крыма: 20 июня
22:45Главное за день: 20 июня
22:18Новые программы обучения в сфере гостеприимства запустят в Крыму
21:55В Крыму начали производить эфирное масло кориандра
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