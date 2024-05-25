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Что ожидать от погоды в Крыму в субботу
Что ожидать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Что ожидать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крыму сохранится сильный ветер. Днем воздух прогреется до +25 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T00:01
2024-05-25T00:01
2024-05-25T00:01
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крымская погода
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алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится сильный ветер. Днем воздух прогреется до +25 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +21...23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +24…26.На побережье осадков не ожидается. В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут до + 19, днем потеплеет до +23 градусов. В Евпатории и Судаке немного теплее - до +25. Самая тепла погода ожидается в Феодосии - там днем воздух прогреется до +26 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240524/opasnyy-veter-i-dozhdi--prognoz-pogody-ot-fobos-na-vykhodnye-dni-v-krymu-1137578549.html
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Что ожидать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крыму будет ветрено и до 26 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится сильный ветер. Днем воздух прогреется до +25 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В выходные дни 25 и 26 мая на полуострове сохранится ветреная погода. 25 мая без осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, в горах +8…13, днем +20…25, в горах +13…18", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +21...23.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +24…26.
На побережье осадков не ожидается. В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут до + 19, днем потеплеет до +23 градусов. В Евпатории и Судаке немного теплее - до +25. Самая тепла погода ожидается в Феодосии - там днем воздух прогреется до +26 градусов.