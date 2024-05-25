https://crimea.ria.ru/20240525/chto-ozhidat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1137579891.html

Что ожидать от погоды в Крыму в субботу

Что ожидать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 25.05.2024

Что ожидать от погоды в Крыму в субботу

В субботу в Крыму сохранится сильный ветер. Днем воздух прогреется до +25 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T00:01

2024-05-25T00:01

2024-05-25T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится сильный ветер. Днем воздух прогреется до +25 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +21...23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +24…26.На побережье осадков не ожидается. В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут до + 19, днем потеплеет до +23 градусов. В Евпатории и Судаке немного теплее - до +25. Самая тепла погода ожидается в Феодосии - там днем воздух прогреется до +26 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240524/opasnyy-veter-i-dozhdi--prognoz-pogody-ot-fobos-na-vykhodnye-dni-v-krymu-1137578549.html

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евпатория

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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