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Какой сегодня праздник: 5 апреля - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Какой сегодня праздник: 5 апреля
Какой сегодня праздник: 5 апреля - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Какой сегодня праздник: 5 апреля
В пятницу, 5 апреля, мир готовит суп и наблюдает за набуханием почек, а жители Южной Кореи сажают деревья. Еще в этот день был открыт остров Пасхи. РИА Новости Крым, 05.04.2024
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общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В пятницу, 5 апреля, мир готовит суп и наблюдает за набуханием почек, а жители Южной Кореи сажают деревья. Еще в этот день был открыт остров Пасхи.Что празднуют в миреМеждународный день нравственности (International Day of Conscience) учредила Генассамблея ООН 25 июля 2019 года, предложив в рамках празднования всем государствам жить "в духе любви и нравственности в соответствии со своими культурными традициями…".Первый рецепт супа записан в кулинарную книгу в IV веке. А Международный день супа придумали праздновать только недавно. Его отмечают 5 апреля, чтобы еще раз подчеркнуть важность этого вида еды для здоровья человека.Еще в этот день во всем мире отмечают День брюк клеш, в Индии – Морской День, в жители Южной Кореи сажают деревья. В календаре необычных поводов – День набухания почек. Считается, что в этот день можно наблюдать удивительный процесс пробуждения деревьев от зимней летаргии прямо на глазах.Знаменательные событияВ 1722 году экспедиция голландского адмирала Якоба Роггевена открыла в Тихом океане остров, названный островом Пасхи.В 1874 году в Вене, в театре "Ан дер Вин" впервые исполнили знаменитую оперетту Иоганна Штрауса-сына "Летучая мышь".В 1991 году на военном аэродроме Кубинка в Подмосковье была сформирована авиационная группа "Русские Витязи".Кто родился5 апреля 1588 года родился английский философ-материалист и математик Томас Гоббс. Его считают одним из основателей современной политической философии и теории общественного договора и государственного суверенитета.В 1656 году на свет появился русский промышленник, родоначальник династии уральских горнозаводчиков Никита Демидов, благодаря которому Российская империя стала экспортировать железо.Также 5 апреля родились писатель Александр Бушков, актрисы Эвелина Бледанс и Криста Аллен, чемпион мира, биатлонист Алексей Волков.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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РИА Новости Крым
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 5 апреля

Что празднуют в России и мире в пятницу, 5 апреля

00:00 05.04.2024
 
© РИА Новости . А. Гивенталь / Перейти в фотобанкВесна в Крыму
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . А. Гивенталь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В пятницу, 5 апреля, мир готовит суп и наблюдает за набуханием почек, а жители Южной Кореи сажают деревья. Еще в этот день был открыт остров Пасхи.

Что празднуют в мире

Международный день нравственности (International Day of Conscience) учредила Генассамблея ООН 25 июля 2019 года, предложив в рамках празднования всем государствам жить "в духе любви и нравственности в соответствии со своими культурными традициями…".
Первый рецепт супа записан в кулинарную книгу в IV веке. А Международный день супа придумали праздновать только недавно. Его отмечают 5 апреля, чтобы еще раз подчеркнуть важность этого вида еды для здоровья человека.
Еще в этот день во всем мире отмечают День брюк клеш, в Индии – Морской День, в жители Южной Кореи сажают деревья. В календаре необычных поводов – День набухания почек. Считается, что в этот день можно наблюдать удивительный процесс пробуждения деревьев от зимней летаргии прямо на глазах.

Знаменательные события

В 1722 году экспедиция голландского адмирала Якоба Роггевена открыла в Тихом океане остров, названный островом Пасхи.
В 1874 году в Вене, в театре "Ан дер Вин" впервые исполнили знаменитую оперетту Иоганна Штрауса-сына "Летучая мышь".
В 1991 году на военном аэродроме Кубинка в Подмосковье была сформирована авиационная группа "Русские Витязи".

Кто родился

5 апреля 1588 года родился английский философ-материалист и математик Томас Гоббс. Его считают одним из основателей современной политической философии и теории общественного договора и государственного суверенитета.
В 1656 году на свет появился русский промышленник, родоначальник династии уральских горнозаводчиков Никита Демидов, благодаря которому Российская империя стала экспортировать железо.
Также 5 апреля родились писатель Александр Бушков, актрисы Эвелина Бледанс и Криста Аллен, чемпион мира, биатлонист Алексей Волков.
 
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