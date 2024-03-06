https://crimea.ria.ru/20240306/ofisy-psb-stali-dostupny-klientam-vo-vsekh-regionakh-strany-1135467667.html
Офисы ПСБ стали доступны клиентам во всех регионах страны
Офисы ПСБ стали доступны клиентам во всех регионах страны - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Офисы ПСБ стали доступны клиентам во всех регионах страны
Erid: 4CQwVszH9pWwJjhbC2Z РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T18:22
2024-03-06T18:22
2024-03-06T18:22
промсвязьбанк (псб)
банк
деньги
общество
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Erid: 4CQwVszH9pWwJjhbC2Zwww.psbank.ru?erid=4CQwVszH9pWwJjhbC2ZСИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" открыл девять новых офисов обслуживания клиентов – теперь региональная сеть банка представлена более чем 800 отделениями и единственная из российских банков охватывает все 89 субъектов страны, сообщает пресс-служба банка.Обслуживание клиентов начали офисы в Анадыре, Горно-Алтайске, Кургане, Магадане, Назрани, Петропавловске-Камчатском, Саранске, Элисте и Южно-Сахалинске. Среди доступных здесь клиентам – физическим лицам услуг: потребительское кредитование, открытие текущих и накопительных счетов и депозитов, оформление банковских карт, проведение оплаты услуг поставщиков, развитие ежедневного банкинга и другие, говорится в сообщении.По словам заместителя председателя ПСБ Айрата Гаскарова, стратегия ПСБ ориентирована на обеспечение удобства, доступности и качества предоставления финансовых услуг, что достигается за счет сбалансированного развития территориальной представленности и внедрения передовых онлайн-технологий банковского обслуживания.Он добавил, что сегодня ПСБ - это банк, офисы которого открыты в каждом субъекте России, включая новые регионы.* РекламаПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, www.psbank.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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промсвязьбанк (псб), банк, деньги, общество
Erid: 4CQwVszH9pWwJjhbC2Z
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" открыл девять новых офисов обслуживания клиентов – теперь региональная сеть банка представлена более чем 800 отделениями и единственная из российских банков охватывает все 89 субъектов страны, сообщает пресс-служба банка.
Обслуживание клиентов начали офисы в Анадыре, Горно-Алтайске, Кургане, Магадане, Назрани, Петропавловске-Камчатском, Саранске, Элисте и Южно-Сахалинске. Среди доступных здесь клиентам – физическим лицам услуг: потребительское кредитование, открытие текущих и накопительных счетов и депозитов, оформление банковских карт, проведение оплаты услуг поставщиков, развитие ежедневного банкинга и другие, говорится в сообщении.
По словам заместителя председателя ПСБ Айрата Гаскарова, стратегия ПСБ ориентирована на обеспечение удобства, доступности и качества предоставления финансовых услуг, что достигается за счет сбалансированного развития территориальной представленности и внедрения передовых онлайн-технологий банковского обслуживания.
Он добавил, что сегодня ПСБ - это банк, офисы которого открыты в каждом субъекте России, включая новые регионы.
"В любом отделении – от самой западной точки на карте до восточной – клиентам доступны передовые банковские продукты и высочайшие стандарты обслуживания, наши сотрудники помогут подобрать оптимальные финансовые решения для достижения самых разных целей, а для самих регионов мы выступаем надежным партнером и содействуем их социально- экономическому развитию. Мы продолжим совершенствовать свою региональную сеть, в том числе с точки зрения ее оптимизации, повышения эффективности и усиления позиций ПСБ по всей стране", – отметил Гаскаров, слова которого приводит пресс-служба.
ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, www.psbank.ru