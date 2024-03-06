https://crimea.ria.ru/20240306/ofisy-psb-stali-dostupny-klientam-vo-vsekh-regionakh-strany-1135467667.html

Офисы ПСБ стали доступны клиентам во всех регионах страны

Офисы ПСБ стали доступны клиентам во всех регионах страны - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Офисы ПСБ стали доступны клиентам во всех регионах страны

Erid: 4CQwVszH9pWwJjhbC2Z РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T18:22

2024-03-06T18:22

2024-03-06T18:22

промсвязьбанк (псб)

банк

деньги

общество

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Erid: 4CQwVszH9pWwJjhbC2Zwww.psbank.ru?erid=4CQwVszH9pWwJjhbC2ZСИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" открыл девять новых офисов обслуживания клиентов – теперь региональная сеть банка представлена более чем 800 отделениями и единственная из российских банков охватывает все 89 субъектов страны, сообщает пресс-служба банка.Обслуживание клиентов начали офисы в Анадыре, Горно-Алтайске, Кургане, Магадане, Назрани, Петропавловске-Камчатском, Саранске, Элисте и Южно-Сахалинске. Среди доступных здесь клиентам – физическим лицам услуг: потребительское кредитование, открытие текущих и накопительных счетов и депозитов, оформление банковских карт, проведение оплаты услуг поставщиков, развитие ежедневного банкинга и другие, говорится в сообщении.По словам заместителя председателя ПСБ Айрата Гаскарова, стратегия ПСБ ориентирована на обеспечение удобства, доступности и качества предоставления финансовых услуг, что достигается за счет сбалансированного развития территориальной представленности и внедрения передовых онлайн-технологий банковского обслуживания.Он добавил, что сегодня ПСБ - это банк, офисы которого открыты в каждом субъекте России, включая новые регионы.* РекламаПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, www.psbank.ru

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), банк, деньги, общество