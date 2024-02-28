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Континентальный антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в среду
Континентальный антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в среду - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Континентальный антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в среду
В среду погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией континентального антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T00:01
2024-02-28T00:01
2024-02-28T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией континентального антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +10...12 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6 градусов, днем +12…+4.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от 0 до +6 градусов, днем +8...12.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Континентальный антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в среду
В среду в Крыму ожидается до 14 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией континентального антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха в среду ночью -2…+3, на побережье до +6; днем +8…+13 градусов", – говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +10...12 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6 градусов, днем +12…+4.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от 0 до +6 градусов, днем +8...12.