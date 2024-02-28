Рейтинг@Mail.ru
Континентальный антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в среду - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240228/kontinentalnyy-antitsiklon-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-v-sredu-1135211751.html
Континентальный антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в среду
Континентальный антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в среду - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Континентальный антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в среду
В среду погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией континентального антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T00:01
2024-02-28T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133860182_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c84bae256b9f8e56531367d4774e0f28.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией континентального антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +10...12 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6 градусов, днем +12…+4.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от 0 до +6 градусов, днем +8...12.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133860182_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12db32463fe1c9925d0395a694be7da9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Континентальный антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в среду

В среду в Крыму ожидается до 14 градусов тепла

00:01 28.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский пейзаж
Крымский пейзаж - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией континентального антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха в среду ночью -2…+3, на побережье до +6; днем +8…+13 градусов", – говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +10...12 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6 градусов, днем +12…+4.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от 0 до +6 градусов, днем +8...12.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Континентальный антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 февраля
22:59Главные новости Крыма: 27 февраля
22:41В России появились органические грибы – что это такое
22:23Главное за день: 27 февраля
22:07В России замедляется инфляция - цифры Центробанка
22:00Удар ВСУ по Брянской области: число пострадавших растет
21:48Какие дальнобойные ракеты начнут поставлять на Украину – эксперт
21:30Двухлетний ребенок погиб в аварии на Кубани
21:18США не будут направлять своих военных на Украину
20:52От виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика Крыма
20:38Сделают хуже себе: Силуанов об идее передачи российских активов Киеву
20:19Зачем правительство вводит запрет на экспорт бензина из России
20:00Как бизнесмены во власти помогли вернуть Крым в Россию в 2014 году
19:43Автобусы в центре Симферополя меняют схему движения - причины и сроки
19:24Три мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Брянскую область
19:13Что показал горящий Abrams в зоне СВО – эксперт
18:56Гаспарян: новые медиа стали развиваться после Крымской весны
18:43Как прошел первый день досрочного голосования в Херсонской области
18:26"Иду защищать Севастополь": город простился с героями СВО
Лента новостейМолния