https://crimea.ria.ru/20240228/kontinentalnyy-antitsiklon-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-v-sredu-1135211751.html

Континентальный антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в среду

Континентальный антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в среду - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Континентальный антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в среду

В среду погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией континентального антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T00:01

2024-02-28T00:01

2024-02-28T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией континентального антициклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +10...12 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6 градусов, днем +12…+4.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от 0 до +6 градусов, днем +8...12.

симферополь

севастополь

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алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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