https://crimea.ria.ru/20231103/rnkb-zapuskaet-transgranichnye-perevody-v-chetyre-strany-1132542405.html

РНКБ запускает трансграничные переводы в четыре страны

РНКБ запускает трансграничные переводы в четыре страны - РИА Новости Крым, 03.11.2023

РНКБ запускает трансграничные переводы в четыре страны

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) запускает новый сервис трансграничных переводов для физических лиц; желающие смогут отправить деньги в четыре страны - Китай,... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T13:14

2023-11-03T13:14

2023-11-03T13:14

рнкб (пао)

банк

деньги

китай

армения

белоруссия

таджикистан

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) запускает новый сервис трансграничных переводов для физических лиц; желающие смогут отправить деньги в четыре страны - Китай, Армению, Беларусь и Таджикистан, сообщает пресс-служба кредитной организации.Переводы можно осуществить в операционных офисах РНКБ, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие цель валютного перевода. Зачисления на счет получателя возможны в китайских юанях, армянских драмах, белорусских рублях и таджикских сомони. Трансграничные переводы в пользу физических лиц осуществляются с соблюдением требований валютного законодательства – переводы отправляются с текущего счета клиента и выплачиваются в национальной валюте страны получателя, говорится в сообщении.* РекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460, rncb.ruerid: 4CQwVszH9pUnKcmiCf1

китай

армения

белоруссия

таджикистан

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, деньги, китай, армения, белоруссия, таджикистан, общество, экономика