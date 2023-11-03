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РНКБ запускает трансграничные переводы в четыре страны - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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РНКБ запускает трансграничные переводы в четыре страны
РНКБ запускает трансграничные переводы в четыре страны - РИА Новости Крым, 03.11.2023
РНКБ запускает трансграничные переводы в четыре страны
Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) запускает новый сервис трансграничных переводов для физических лиц; желающие смогут отправить деньги в четыре страны - Китай,... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T13:14
2023-11-03T13:14
рнкб (пао)
банк
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армения
белоруссия
таджикистан
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экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) запускает новый сервис трансграничных переводов для физических лиц; желающие смогут отправить деньги в четыре страны - Китай, Армению, Беларусь и Таджикистан, сообщает пресс-служба кредитной организации.Переводы можно осуществить в операционных офисах РНКБ, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие цель валютного перевода. Зачисления на счет получателя возможны в китайских юанях, армянских драмах, белорусских рублях и таджикских сомони. Трансграничные переводы в пользу физических лиц осуществляются с соблюдением требований валютного законодательства – переводы отправляются с текущего счета клиента и выплачиваются в национальной валюте страны получателя, говорится в сообщении.* РекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460, rncb.ruerid: 4CQwVszH9pUnKcmiCf1
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рнкб (пао), банк, деньги, китай, армения, белоруссия, таджикистан, общество, экономика
РНКБ запускает трансграничные переводы в четыре страны

РНКБ запускает трансграничные переводы в четыре страны

13:14 03.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) запускает новый сервис трансграничных переводов для физических лиц; желающие смогут отправить деньги в четыре страны - Китай, Армению, Беларусь и Таджикистан, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Переводы можно осуществить в операционных офисах РНКБ, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие цель валютного перевода. Зачисления на счет получателя возможны в китайских юанях, армянских драмах, белорусских рублях и таджикских сомони. Трансграничные переводы в пользу физических лиц осуществляются с соблюдением требований валютного законодательства – переводы отправляются с текущего счета клиента и выплачиваются в национальной валюте страны получателя, говорится в сообщении.
"Для нас это новое направление, которое мы планируем активно развивать, в том числе внедрять новые форматы проведения платежей в будущем. Также со временем география трансграничных переводов будет расширяться", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.
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РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460, rncb.ru
erid: 4CQwVszH9pUnKcmiCf1
 
РНКБ (ПАО)БанкДеньгиКитайАрменияБелоруссияТаджикистанОбществоЭкономика
 
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