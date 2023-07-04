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Какой сегодня праздник: 4 июля - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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Какой сегодня праздник: 4 июля
Какой сегодня праздник: 4 июля - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Какой сегодня праздник: 4 июля
В этот день мир отдыхает от праздников. Ровно 158 лет назад на свет появилась "Алиса в стране Чудес", а еще в этот день родился самый известный советский... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T00:00
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праздники и памятные даты
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В этот день мир отдыхает от праздников. Ровно 158 лет назад на свет появилась "Алиса в стране Чудес", а еще в этот день родился самый известный советский армянин с грустными глазами, народный артист СССР Фрунзик Мкртчян.Что празднуют в мире4 июля во всем мире отмечают День отдыха от праздников. Кто и когда придумал эту дату – точно неизвестно. Но есть версия, что этот день – результат труда британских ученых, которые посчитали такой перерыв полезным для здоровья.Те, кому не хочется отдыхать от праздников, могут отметить День невидимости. Кстати, несколько лет назад ученые (на этот раз канадские) изобрели настоящий плащ-невидимку. Для этого сначала пришлось придумать специальную камуфляжную ткань Quantum Stealth. Правда, купить такой плащ пока невозможно.В США 4 июля отмечают День независимости. Большинство американцев называют этот праздник просто по его дате — Четвертое июля. Еще сегодня можно отпраздновать День отмазывания или День груши.Знаменательные событияВ 1862 году во время пикника писатель Чарльз Доджсон рассказал десятилетней Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Юная слушательница стала настаивать, чтобы он записал всю историю. Доджсон последовал совету и под именем Льюиса Кэрролла написал книжку "Алиса в Стране чудес". Первое издание книги вышло 4 июля 1865 года в издательстве "Macmillan and Co".4 июля 1946 года город Кенигсберг был переименован в Калининград в память о советском партийном и государственном деятеле Михаиле Калинине, несмотря на то, что Калинин не имел никакого отношения к этому городу.В 1986 году президент США Рональд Рейган в присутствии президента Франции Франсуа Миттерана торжественно открыл после реконструкции Статую Свободы в Нью-Йорке. Знаменитая барышня с факелом построена 28 октября 1886 года. Французы подарили ее американскому народу в знак дружбы между Францией и Америкой. Сейчас статуя считается символом США и Нью-Йорка.Кто родилсяВ 1790 году родился географ сэр Джордж Эверест, в честь которого назвали высочайшую вершину Земли Джомолунгму (Эверест), которая находится в Гималаях. Ее высота составляет 8850 м над уровнем моря.В 1930 году родился советский и армянский актер театра и кино Фрунзик Мкртчян, прославившийся ролью дяди Джабраила в легендарном фильме "Кавказская пленница или Новые приключения Шурика" и шофера Рубика Хачикяна в "Мимино". В честь актера названа улица в Ереване. В 2006 году в Армении была выпущена почтовая марка, посвященная Мкртчяну.Кроме этого, 4 июля родились американский кинопродюсер, основатель кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луи Мейер, итальянская актриса Джина Лоллобриджида, российский юморист Игорь Христенко.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 4 июля

Что празднуют в России и в мире во вторник, 4 июля

00:00 04.07.2023
 
© РИА Новости . Юрий Сенкевич / Перейти в фотобанкЭверест
Эверест - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Юрий Сенкевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В этот день мир отдыхает от праздников. Ровно 158 лет назад на свет появилась "Алиса в стране Чудес", а еще в этот день родился самый известный советский армянин с грустными глазами, народный артист СССР Фрунзик Мкртчян.

Что празднуют в мире

4 июля во всем мире отмечают День отдыха от праздников. Кто и когда придумал эту дату – точно неизвестно. Но есть версия, что этот день – результат труда британских ученых, которые посчитали такой перерыв полезным для здоровья.
Те, кому не хочется отдыхать от праздников, могут отметить День невидимости. Кстати, несколько лет назад ученые (на этот раз канадские) изобрели настоящий плащ-невидимку. Для этого сначала пришлось придумать специальную камуфляжную ткань Quantum Stealth. Правда, купить такой плащ пока невозможно.
В США 4 июля отмечают День независимости. Большинство американцев называют этот праздник просто по его дате — Четвертое июля. Еще сегодня можно отпраздновать День отмазывания или День груши.

Знаменательные события

В 1862 году во время пикника писатель Чарльз Доджсон рассказал десятилетней Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Юная слушательница стала настаивать, чтобы он записал всю историю. Доджсон последовал совету и под именем Льюиса Кэрролла написал книжку "Алиса в Стране чудес". Первое издание книги вышло 4 июля 1865 года в издательстве "Macmillan and Co".
4 июля 1946 года город Кенигсберг был переименован в Калининград в память о советском партийном и государственном деятеле Михаиле Калинине, несмотря на то, что Калинин не имел никакого отношения к этому городу.
В 1986 году президент США Рональд Рейган в присутствии президента Франции Франсуа Миттерана торжественно открыл после реконструкции Статую Свободы в Нью-Йорке. Знаменитая барышня с факелом построена 28 октября 1886 года. Французы подарили ее американскому народу в знак дружбы между Францией и Америкой. Сейчас статуя считается символом США и Нью-Йорка.

Кто родился

В 1790 году родился географ сэр Джордж Эверест, в честь которого назвали высочайшую вершину Земли Джомолунгму (Эверест), которая находится в Гималаях. Ее высота составляет 8850 м над уровнем моря.
В 1930 году родился советский и армянский актер театра и кино Фрунзик Мкртчян, прославившийся ролью дяди Джабраила в легендарном фильме "Кавказская пленница или Новые приключения Шурика" и шофера Рубика Хачикяна в "Мимино". В честь актера названа улица в Ереване. В 2006 году в Армении была выпущена почтовая марка, посвященная Мкртчяну.
Кроме этого, 4 июля родились американский кинопродюсер, основатель кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луи Мейер, итальянская актриса Джина Лоллобриджида, российский юморист Игорь Христенко.
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