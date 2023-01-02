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Тепло продолжается: какой будет погода в Крыму 2 января - РИА Новости Крым, 02.01.2023
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Тепло продолжается: какой будет погода в Крыму 2 января
Тепло продолжается: какой будет погода в Крыму 2 января - РИА Новости Крым, 02.01.2023
Тепло продолжается: какой будет погода в Крыму 2 января
В понедельник, 2 января, в Крыму будет теплая солнечная погода, осадков не ожидается сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T00:01
2023-01-02T00:01
погода
новости крыма
симферополь
феодосия
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алушта
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ,2 янв – РИА Новости Крым. В понедельник, 2 января, в Крыму будет теплая солнечная погода, осадков не ожидается сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов выше нуля, днем +13...+15.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем 13-15 градусов выше нуля.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от +7 до +9, днем столбики термометров поднимутся до 14-16 градусов выше нуля.Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +7…+10, днем воздух прогреется до 12-14 градусов со знаком "плюс".
https://crimea.ria.ru/20221231/krym-zhdet-rubinovyy-yanvar-1126225994.html
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РИА Новости Крым
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погода, новости крыма, симферополь, феодосия, севастополь, евпатория, ялта, алушта, керчь, судак
Тепло продолжается: какой будет погода в Крыму 2 января

Гидрометцентр: 2 января в Крыму будет сухо и тепло

00:01 02.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
1 января 2023 года в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ,2 янв – РИА Новости Крым. В понедельник, 2 января, в Крыму будет теплая солнечная погода, осадков не ожидается сообщает региональный гидрометцентр.
"В ночные и утренние часы вероятны туманы. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +11…+16, переменная облачность, без оасдков", – прогнозируют синоптики.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов выше нуля, днем +13...+15.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем 13-15 градусов выше нуля.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от +7 до +9, днем столбики термометров поднимутся до 14-16 градусов выше нуля.
Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +7…+10, днем воздух прогреется до 12-14 градусов со знаком "плюс".
Птицы у моря - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 17:28Радио "Спутник в Крыму"
Крым ждет рубиновый январь
 
ПогодаНовости КрымаСимферопольФеодосияСевастопольЕвпаторияЯлтаАлуштаКерчьСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло продолжается: какой будет погода в Крыму 2 января
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15:08Такого сценария нет: в США уже не верят в победу Украины
14:46На Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны
14:21Шесть боевых выездов: как прошла новогодняя ночь для МЧС в Севастополе
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13:23В Крыму в новогоднюю ночь родились семь малышей
12:20Работа Керченской паромной переправы возобновлена
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