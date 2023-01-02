https://crimea.ria.ru/20230102/teplo-prodolzhaetsya-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-2-yanvarya-1126234769.html

Тепло продолжается: какой будет погода в Крыму 2 января

Тепло продолжается: какой будет погода в Крыму 2 января - РИА Новости Крым, 02.01.2023

Тепло продолжается: какой будет погода в Крыму 2 января

В понедельник, 2 января, в Крыму будет теплая солнечная погода, осадков не ожидается сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 02.01.2023

2023-01-02T00:01

2023-01-02T00:01

2023-01-02T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ,2 янв – РИА Новости Крым. В понедельник, 2 января, в Крыму будет теплая солнечная погода, осадков не ожидается сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов выше нуля, днем +13...+15.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем 13-15 градусов выше нуля.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью от +7 до +9, днем столбики термометров поднимутся до 14-16 градусов выше нуля.Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +7…+10, днем воздух прогреется до 12-14 градусов со знаком "плюс".

https://crimea.ria.ru/20221231/krym-zhdet-rubinovyy-yanvar-1126225994.html

симферополь

феодосия

севастополь

евпатория

ялта

алушта

керчь

судак

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, новости крыма, симферополь, феодосия, севастополь, евпатория, ялта, алушта, керчь, судак