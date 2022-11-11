https://crimea.ria.ru/20221111/vsu-iz-artillerii-obstrelyali-prigorod-novoy-kakhovki-1125336850.html
ВСУ из артиллерии обстреляли пригород Новой Каховки
ВСУ из артиллерии обстреляли пригород Новой Каховки - РИА Новости Крым, 11.11.2022
ВСУ из артиллерии обстреляли пригород Новой Каховки
ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу администрации Новокаховского городского округа... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T18:32
2022-11-11T18:32
2022-11-11T18:37
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева.Отмечается, что в результате атаки повреждены жилые дома, автомобили и линии электропередачи.Он уточнил, что обстрел велся из артиллерийских систем.При этой Каховскя ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы, отметил Леонтьев."Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на интенсивные обстрелы. Но работа ГЭС в будущем может быть под вопросом, так как она разделяет правый и левый берег Днепра", - сказал РИА Новости Леонтьев.
https://crimea.ria.ru/20221106/vlasti-soobschili-o-sostoyanii-damby-kakhovskoy-ges-posle-popadaniya-rakety-1125252298.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине
ВСУ из артиллерии обстреляли пригород Новой Каховки
Власти Новой Каховки заявили об ударе ВСУ по пригороду, повреждены жилые дома
18:32 11.11.2022 (обновлено: 18:37 11.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева.
Отмечается, что в результате атаки повреждены жилые дома, автомобили и линии электропередачи.
"Сейчас обстреляли населенный пункт Корсунка, пригород Новой Каховки. Пострадали жилые дома, автомобили, линии электропередачи", - сказал Леонтьев.
Он уточнил, что обстрел велся из артиллерийских систем.
При этой Каховскя ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы, отметил Леонтьев.
"Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на интенсивные обстрелы. Но работа ГЭС в будущем может быть под вопросом, так как она разделяет правый и левый берег Днепра", - сказал РИА Новости Леонтьев.