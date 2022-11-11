https://crimea.ria.ru/20221111/vsu-iz-artillerii-obstrelyali-prigorod-novoy-kakhovki-1125336850.html

ВСУ из артиллерии обстреляли пригород Новой Каховки

ВСУ из артиллерии обстреляли пригород Новой Каховки - РИА Новости Крым, 11.11.2022

ВСУ из артиллерии обстреляли пригород Новой Каховки

ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу администрации Новокаховского городского округа... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T18:32

2022-11-11T18:32

2022-11-11T18:37

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева.Отмечается, что в результате атаки повреждены жилые дома, автомобили и линии электропередачи.Он уточнил, что обстрел велся из артиллерийских систем.При этой Каховскя ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы, отметил Леонтьев."Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на интенсивные обстрелы. Но работа ГЭС в будущем может быть под вопросом, так как она разделяет правый и левый берег Днепра", - сказал РИА Новости Леонтьев.

https://crimea.ria.ru/20221106/vlasti-soobschili-o-sostoyanii-damby-kakhovskoy-ges-posle-popadaniya-rakety-1125252298.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине