https://crimea.ria.ru/20221104/yuzhno-ukrainskaya-aes-vdvoe-uronila-moschnost-reaktora---magate-1125234623.html

Южно-Украинская АЭС вдвое уронила мощность реактора - МАГАТЭ

Южно-Украинская АЭС вдвое уронила мощность реактора - МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 04.11.2022

Южно-Украинская АЭС вдвое уронила мощность реактора - МАГАТЭ

Мощность один из трех реакторов Южно-Украинской атомной электростанции снижена в два раза из-за потери линии энергоснабжения, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T10:09

2022-11-04T10:09

2022-11-04T10:09

магатэ

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. Мощность один из трех реакторов Южно-Украинской атомной электростанции снижена в два раза из-за потери линии энергоснабжения, пишет РИА Новости со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии.Причины снижения и вероятные последствия эксперты агентства не уточнили.Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области Украины. Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса. Является обособленным подразделением Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

https://crimea.ria.ru/20221103/magate-otchitalos-o-proverke-trekh-obektov-na-ukraine-1125229233.html

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2022

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