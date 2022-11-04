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Южно-Украинская АЭС вдвое уронила мощность реактора - МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 04.11.2022
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Южно-Украинская АЭС вдвое уронила мощность реактора - МАГАТЭ
Южно-Украинская АЭС вдвое уронила мощность реактора - МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 04.11.2022
Южно-Украинская АЭС вдвое уронила мощность реактора - МАГАТЭ
Мощность один из трех реакторов Южно-Украинской атомной электростанции снижена в два раза из-за потери линии энергоснабжения, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T10:09
2022-11-04T10:09
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. Мощность один из трех реакторов Южно-Украинской атомной электростанции снижена в два раза из-за потери линии энергоснабжения, пишет РИА Новости со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии.Причины снижения и вероятные последствия эксперты агентства не уточнили.Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области Украины. Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса. Является обособленным подразделением Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".
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магатэ, украина
Южно-Украинская АЭС вдвое уронила мощность реактора - МАГАТЭ

МАГАТЭ: Южно-Украинская АЭС снизила мощность одного из трех реакторов

10:09 04.11.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТеплоэлектроцентраль № 5 в Харькове
Теплоэлектроцентраль № 5 в Харькове - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. Мощность один из трех реакторов Южно-Украинской атомной электростанции снижена в два раза из-за потери линии энергоснабжения, пишет РИА Новости со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии.
"Южно-Украинская атомная электростанция потеряла подключение к линии 750 киловатт в час, одной из трех линий, используемых этой станцией для подачи электроэнергии в сеть, что побудило снизить мощность одного из трех действующих реакторов на 50 процентов", — цитирует ресурс заявление МАГАТЭ.
Причины снижения и вероятные последствия эксперты агентства не уточнили.
Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области Украины. Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса. Является обособленным подразделением Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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