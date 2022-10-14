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Путин раскритиковал Макрона за слова о России и Нагорном Карабахе - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Путин раскритиковал Макрона за слова о России и Нагорном Карабахе
Путин раскритиковал Макрона за слова о России и Нагорном Карабахе - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Путин раскритиковал Макрона за слова о России и Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления президента Франции Эммануэля Макрона о роли Москвы в нагорно-карабахском... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T11:59
2022-10-14T12:01
владимир путин (политик)
эммануэль макрон
политика
российская федерация (россия, рф)
франция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления президента Франции Эммануэля Макрона о роли Москвы в нагорно-карабахском конфликте, сделанные французским лидером по итогам встречи в Праге 6 октября.В Праге 6 октября прошла четырехсторонняя встреча Макрона, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна и президента ЕС Шарля Мишеля. По ее итогам президент Франции заявил, что Россия "использовала нагорно-карабахских конфликт, пытаясь дестабилизировать и создать беспорядок на Южном Кавказе с целью ослабить и разделить всех".Российский лидер добавил, что когда будет возможность, он лично обсудит с Макроном этот вопрос.
https://crimea.ria.ru/20220826/nagornyy-karabakh-azerbaydzhan-zanyal-gorod-i-dva-sela-1124301629.html
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владимир путин (политик), эммануэль макрон, политика, российская федерация (россия, рф), франция
Путин раскритиковал Макрона за слова о России и Нагорном Карабахе

Путин: слова Макрона о роли России в нагорно-карабахском конфликте неприемлемы

11:59 14.10.2022 (обновлено: 12:01 14.10.2022)
 
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Президент РФ В. Путин встретился с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса Учитель года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления президента Франции Эммануэля Макрона о роли Москвы в нагорно-карабахском конфликте, сделанные французским лидером по итогам встречи в Праге 6 октября.
В Праге 6 октября прошла четырехсторонняя встреча Макрона, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна и президента ЕС Шарля Мишеля. По ее итогам президент Франции заявил, что Россия "использовала нагорно-карабахских конфликт, пытаясь дестабилизировать и создать беспорядок на Южном Кавказе с целью ослабить и разделить всех".
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"Я с удивлением прочитал вчера некоторые комментарии президента Франции по поводу результатов встречи в Праге 6 октября. Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта, и французская, судя по всему, информация о позиции сторон, поэтому они прозвучали некорректно, я бы сказал даже извращенно, и поэтому неприемлемо", - сказал Путин, выступая на саммите СНГ в узком формате.
Российский лидер добавил, что когда будет возможность, он лично обсудит с Макроном этот вопрос.
 
Владимир Путин (политик)Эммануэль МакронПолитикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)Франция
 
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