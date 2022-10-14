https://crimea.ria.ru/20221014/putin-raskritikoval-makrona-za-slova-o-rossii-i-nagornom-karabakhe-1124879815.html

Путин раскритиковал Макрона за слова о России и Нагорном Карабахе

Путин раскритиковал Макрона за слова о России и Нагорном Карабахе - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Путин раскритиковал Макрона за слова о России и Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления президента Франции Эммануэля Макрона о роли Москвы в нагорно-карабахском... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T11:59

2022-10-14T11:59

2022-10-14T12:01

владимир путин (политик)

эммануэль макрон

политика

российская федерация (россия, рф)

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/05/1124727173_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_e3e6023beef34674093582030d7c02cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления президента Франции Эммануэля Макрона о роли Москвы в нагорно-карабахском конфликте, сделанные французским лидером по итогам встречи в Праге 6 октября.В Праге 6 октября прошла четырехсторонняя встреча Макрона, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна и президента ЕС Шарля Мишеля. По ее итогам президент Франции заявил, что Россия "использовала нагорно-карабахских конфликт, пытаясь дестабилизировать и создать беспорядок на Южном Кавказе с целью ослабить и разделить всех".Российский лидер добавил, что когда будет возможность, он лично обсудит с Макроном этот вопрос.

https://crimea.ria.ru/20220826/nagornyy-karabakh-azerbaydzhan-zanyal-gorod-i-dva-sela-1124301629.html

российская федерация (россия, рф)

франция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), эммануэль макрон, политика, российская федерация (россия, рф), франция