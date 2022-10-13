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СК установил имена расстреливавших мирное население Донбасса боевиков - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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СК установил имена расстреливавших мирное население Донбасса боевиков
СК установил имена расстреливавших мирное население Донбасса боевиков - РИА Новости Крым, 13.10.2022
СК установил имена расстреливавших мирное население Донбасса боевиков
Установлены личности боевиков из националистического полка "Азов"*, совершивших обстрел села Безыменного в Новоазовском районе ДНР 9 мая 2017 года, они... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T13:39
2022-10-13T13:39
ск рф (следственный комитет российской федерации)
донецкая народная республика (днр)
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Установлены личности боевиков из националистического полка "Азов"*, совершивших обстрел села Безыменного в Новоазовском районе ДНР 9 мая 2017 года, они задержаны и доставлены на территорию России. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.По данным ведомства, в настоящее время завершено расследование 112 уголовных дел по факту преступлений украинских военных в отношении мирного населения и российских военнослужащих в России и на Украине."В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка "Азов"*, которые размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении."По данным следствия, командование полка "Азов"* таким образом "поздравило" с Днем Победы жителей ДНР, несогласных с политикой украинских властей", - пояснили в ведомстве.Кроме того, в СК сообщили об окончании предварительного следствия по уголовному делу в отношении командира 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ подполковника Николая Бирюкова и его подчиненного сержанта Николая Олексенко. Их обвиняют в жестоком обращении с гражданским населением во время освобождения Мариуполя союзными войсками России и ДНР."Бирюков любой ценой пытался удержать свои позиции и неоднократно давал приказы подчиненным открывать огонь на поражение по любым целям, в том числе гражданским лицам. В частности, в марте текущего года сержант Олексенко исполнил преступный приказ Бирюкова и совершил из автоматического стрелкового оружия убийство мирного жителя, передвигавшегося на велосипеде", - констатируют в Следкоме.Также установлены имена отдававших преступные приказы командиров, в том числе о размещении позиций в жилых районах, стрельбе по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Среди них - заместитель командира 12-й бригады НГУ в\ч 3057 "Азов"* Сергей Загреба. Утверждается, что он руководил штабом обороны Мариуполя "Бастион" в период спецоперации, отдавал приказы об убийстве мирных жителей и сложивших оружие военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил активизировать розыск подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам преступлениях данной категории.* Запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20220930/vlasti-zaporozhya-obyavili-nagradu-za-informatsiyu-o-rasstrele-avtokolonny-1124672468.html
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4.7
96
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ск рф (следственный комитет российской федерации), донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, украина
СК установил имена расстреливавших мирное население Донбасса боевиков

СК установил имена бойцов "Азова"*, причастных к расстрелу гражданских на Донбассе

13:39 13.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета
Сотрудник следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Установлены личности боевиков из националистического полка "Азов"*, совершивших обстрел села Безыменного в Новоазовском районе ДНР 9 мая 2017 года, они задержаны и доставлены на территорию России. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
По данным ведомства, в настоящее время завершено расследование 112 уголовных дел по факту преступлений украинских военных в отношении мирного населения и российских военнослужащих в России и на Украине.
"В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка "Азов"*, которые размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.
Допросы задержанных помогли выяснить новые факты жестокого обращения с гражданскими лицами, совершенные представителями украинских вооруженных формирований, в том числе артиллерийского обстрела села Безыменного Новоазовского района ДНР 9 мая 2017 года по приказу действующего в тот момент командира полка "Азов"* старшего лейтенанта Максима Жорина. В результате обстрела были повреждены жилые дома, два участка газопровода, а также территория Безыменской средней школы.
"По данным следствия, командование полка "Азов"* таким образом "поздравило" с Днем Победы жителей ДНР, несогласных с политикой украинских властей", - пояснили в ведомстве.
Несколько участвующих в обстреле боевиков задержаны, следствие проверяет причастность экс-командира Жорина к убийствам мирных граждан в Купянске Харьковской области.
Кроме того, в СК сообщили об окончании предварительного следствия по уголовному делу в отношении командира 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ подполковника Николая Бирюкова и его подчиненного сержанта Николая Олексенко. Их обвиняют в жестоком обращении с гражданским населением во время освобождения Мариуполя союзными войсками России и ДНР.
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"Бирюков любой ценой пытался удержать свои позиции и неоднократно давал приказы подчиненным открывать огонь на поражение по любым целям, в том числе гражданским лицам. В частности, в марте текущего года сержант Олексенко исполнил преступный приказ Бирюкова и совершил из автоматического стрелкового оружия убийство мирного жителя, передвигавшегося на велосипеде", - констатируют в Следкоме.
Также установлены имена отдававших преступные приказы командиров, в том числе о размещении позиций в жилых районах, стрельбе по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Среди них - заместитель командира 12-й бригады НГУ в\ч 3057 "Азов"* Сергей Загреба. Утверждается, что он руководил штабом обороны Мариуполя "Бастион" в период спецоперации, отдавал приказы об убийстве мирных жителей и сложивших оружие военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР.
"Он отдавал приказы с предоставлением координат на обстрелы танками, артиллерией и минометами объектов гражданской инфраструктуры Мариуполя, повлекшие массовые разрушения и гибель мирных граждан", - добавили в СК.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил активизировать розыск подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам преступлениях данной категории.
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 13:08
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