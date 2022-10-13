https://crimea.ria.ru/20221013/sk-ustanovil-imena-rasstrelivavshikh-mirnoe-naselenie-donbassa-boevikov-1124857369.html

СК установил имена расстреливавших мирное население Донбасса боевиков

СК установил имена расстреливавших мирное население Донбасса боевиков - РИА Новости Крым, 13.10.2022

СК установил имена расстреливавших мирное население Донбасса боевиков

Установлены личности боевиков из националистического полка "Азов"*, совершивших обстрел села Безыменного в Новоазовском районе ДНР 9 мая 2017 года, они... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T13:39

2022-10-13T13:39

2022-10-13T13:39

ск рф (следственный комитет российской федерации)

донецкая народная республика (днр)

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Установлены личности боевиков из националистического полка "Азов"*, совершивших обстрел села Безыменного в Новоазовском районе ДНР 9 мая 2017 года, они задержаны и доставлены на территорию России. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.По данным ведомства, в настоящее время завершено расследование 112 уголовных дел по факту преступлений украинских военных в отношении мирного населения и российских военнослужащих в России и на Украине."В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка "Азов"*, которые размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении."По данным следствия, командование полка "Азов"* таким образом "поздравило" с Днем Победы жителей ДНР, несогласных с политикой украинских властей", - пояснили в ведомстве.Кроме того, в СК сообщили об окончании предварительного следствия по уголовному делу в отношении командира 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ подполковника Николая Бирюкова и его подчиненного сержанта Николая Олексенко. Их обвиняют в жестоком обращении с гражданским населением во время освобождения Мариуполя союзными войсками России и ДНР."Бирюков любой ценой пытался удержать свои позиции и неоднократно давал приказы подчиненным открывать огонь на поражение по любым целям, в том числе гражданским лицам. В частности, в марте текущего года сержант Олексенко исполнил преступный приказ Бирюкова и совершил из автоматического стрелкового оружия убийство мирного жителя, передвигавшегося на велосипеде", - констатируют в Следкоме.Также установлены имена отдававших преступные приказы командиров, в том числе о размещении позиций в жилых районах, стрельбе по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Среди них - заместитель командира 12-й бригады НГУ в\ч 3057 "Азов"* Сергей Загреба. Утверждается, что он руководил штабом обороны Мариуполя "Бастион" в период спецоперации, отдавал приказы об убийстве мирных жителей и сложивших оружие военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил активизировать розыск подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам преступлениях данной категории.* Запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20220930/vlasti-zaporozhya-obyavili-nagradu-za-informatsiyu-o-rasstrele-avtokolonny-1124672468.html

https://crimea.ria.ru/20221005/pytochnuyu-tyurmu-natsbata-aydar-obnaruzhili-v-lnr--sledkom-1124723304.html

донецкая народная республика (днр)

украина

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ск рф (следственный комитет российской федерации), донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, украина