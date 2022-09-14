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Эксперт оценила бархатный сезон в Крыму - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Эксперт оценила бархатный сезон в Крыму
Эксперт оценила бархатный сезон в Крыму - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Эксперт оценила бархатный сезон в Крыму
Нынешний год не является исключительным для туротрасли – на смену летнему сезону пришел бархатный, и сейчас происходит естественный процесс смены туриста и цен. РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T08:06
2022-09-14T08:06
радио "спутник в крыму"
крым
туризм в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Нынешний год не является исключительным для туротрасли – на смену летнему сезону пришел бархатный, и сейчас происходит естественный процесс смены туриста и цен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт в области туризма Людмила Бабий. "Всегда максимальный пик активности наших гостей приходится на июль и август. Всегда идет некий полуспад между концом августа и началом сентября, и к десятым числам сентября начинается новый поток отдыхающих. Другой портрет у этого туриста, они (отдыхающие – ред.) уже выбирают иные виды развлечений", – сказала Бабий. Она подчеркнула, что для периода "роскошной осени" в Крыму характерны оптимальные, более комфортные чем летом температуры, и это самое время, чтобы гулять, наслаждаться погодой и природой, поправлять здоровье. Радуют и цены, которые в этом году не просто бюджетные, а "идут на какой-то грани фантастики", заметила эксперт."Это прошлогодние цены, плюс они еще снижены. То есть старались вообще минимизировать, ... чтобы наши объекты размещения были заполнены, при этом для нашего гостя это ненакладно абсолютно", – отметила Бабий. Эксперт напомнила, что бархатный сезон завершится с отъездом отдыхающих в конце сентября, однако курортные города продолжат работать круглогодично. И что действительно в этом году оказалось особенным, так это осенний туристический кешбэк. Программа длилась всего две недели и ее итоги показали, что "несмотря на всю складывающуюся обстановку, информационные атаки и откровенную дезинформацию про Крым и курорты Краснодарского края, турист все равно предпочитает на "сезон здоровья" или на зимний сезон выбирать курорты Юга России". "В этом плане наши гости чувствуют себя абсолютно уверенно, понимая, что мы находимся под хорошей, надежной защитой. Это такой был тоже индикатор, ведь вы должны потратить деньги сегодня, чтоб приехать отдыхать гораздо позже. Это кредит доверия", – сказала Бабий. Кроме того, итоги программы осеннего кешбэка доказали, что финансовое благополучие населения остается стабильным. Ранее Ростуризм подвел предварительные итоги летнего турсезона в Крыму.
https://crimea.ria.ru/20220906/rossiyanam-vernuli-15-mlrd-rubley-v-ramkakh-osennego-keshbeka-1124416522.html
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крым, туризм в крыму, общество
Эксперт оценила бархатный сезон в Крыму

Эксперт оценила бархатный сезон в Крыму и итоги осеннего этапа программы кешбэка

08:06 14.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТурист в Крыму
Турист в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Нынешний год не является исключительным для туротрасли – на смену летнему сезону пришел бархатный, и сейчас происходит естественный процесс смены туриста и цен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт в области туризма Людмила Бабий.
"Всегда максимальный пик активности наших гостей приходится на июль и август. Всегда идет некий полуспад между концом августа и началом сентября, и к десятым числам сентября начинается новый поток отдыхающих. Другой портрет у этого туриста, они (отдыхающие – ред.) уже выбирают иные виды развлечений", – сказала Бабий.
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Она подчеркнула, что для периода "роскошной осени" в Крыму характерны оптимальные, более комфортные чем летом температуры, и это самое время, чтобы гулять, наслаждаться погодой и природой, поправлять здоровье. Радуют и цены, которые в этом году не просто бюджетные, а "идут на какой-то грани фантастики", заметила эксперт.
"Это прошлогодние цены, плюс они еще снижены. То есть старались вообще минимизировать, ... чтобы наши объекты размещения были заполнены, при этом для нашего гостя это ненакладно абсолютно", – отметила Бабий.
Эксперт напомнила, что бархатный сезон завершится с отъездом отдыхающих в конце сентября, однако курортные города продолжат работать круглогодично. И что действительно в этом году оказалось особенным, так это осенний туристический кешбэк.
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Программа длилась всего две недели и ее итоги показали, что "несмотря на всю складывающуюся обстановку, информационные атаки и откровенную дезинформацию про Крым и курорты Краснодарского края, турист все равно предпочитает на "сезон здоровья" или на зимний сезон выбирать курорты Юга России".
"В этом плане наши гости чувствуют себя абсолютно уверенно, понимая, что мы находимся под хорошей, надежной защитой. Это такой был тоже индикатор, ведь вы должны потратить деньги сегодня, чтоб приехать отдыхать гораздо позже. Это кредит доверия", – сказала Бабий.
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Кроме того, итоги программы осеннего кешбэка доказали, что финансовое благополучие населения остается стабильным.
"Путешествие никогда не входило в топ самых необходимых вещей. И если сегодня, в 2022 году, россияне продолжают тратить на путешествия, значит, финансовое состояние семей стабильно, уверенность в будущем есть", – заключила Бабий.
Ранее Ростуризм подвел предварительные итоги летнего турсезона в Крыму.
 
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