https://crimea.ria.ru/20220823/gde-v-krymu-do-vechera-ne-budet-vody---adresa-1124260414.html

Где в Крыму до вечера не будет воды - адреса

Где в Крыму до вечера не будет воды - адреса - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Где в Крыму до вечера не будет воды - адреса

В ряде населенных пунктов Крыма по некоторым адресам во вторник не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T14:08

2022-08-23T14:08

2022-08-23T14:08

вода в крыму

крым

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В ряде населенных пунктов Крыма по некоторым адресам во вторник не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в столице Крыма до 17:00 ограничено водоснабжение по улицам Училищной, Генерала Яременко, Футболистов.В симферопольском поселке Моложеном без воды до пяти часов вечера остаются улицы Рябиновая, Калиновая, Малиновая, Клубничная, Земляничная, Крайняя, Бирлик, Светлая, Ломброзо, Ореховая, Симферопольская, Краснова, Азовская, Лавандовая, Сливовая, Кубанская, Персиковая, Родниковая, Виноградная, Солнечная, Лесная, Ягодная, Дачная, Миндальная, Зеленая, Быкова, Вокзальная, Николаевская, Запрудная, Озерная, Ереванская, Афинская, Минская, Киевская, Московская, Юбилейная, Керченская, Феодосийская.В Николаевке - Октябрьской Революциии Дачная, в Мирном - Тихая, Скифская, Серого, Независимости, Егоровская, Согласия, Белова.В Красноперекопске до вечера без воды улицы Спортивная, 1, 1а, 3, 4, 6, 6/5, Чапаева 27, 31, 33, 33а, 35/1, частично Первушина, а также село Долинка и частично Воинка. В Красногвардейском без воды улицы Парковая, 8 Марта, Виноградная, и прилегающее село Янтарное.В Феодосии из-за аварии на сетях нет воды по адресам Челнокова, 64 - 110, Горького, 31. В Евпатории - по улице Советской.В Бахчисарайском районе до конца рабочего дня без воды село Плодовое, в Белогорском районе - села Зуя и Крымская Роза.

https://crimea.ria.ru/20220822/gde-v-stolitse-kryma-vo-vtornik-vyklyuchat-svet-1124248805.html

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2022

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вода в крыму, крым, городская среда