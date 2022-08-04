https://crimea.ria.ru/20220804/Kakoy-segodnya-prazdnik-4-avgusta_-1118576823.html
Какой сегодня праздник: 4 августа
Какой сегодня праздник: 4 августа - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Какой сегодня праздник: 4 августа
В истории 4 августа осталось как день создания первого в мире цирка и начала операции "Буря". Во всем мире празднуют День рождения шампанского. А еще в этот... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T00:00
2022-08-04T00:00
2022-08-04T00:00
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В истории 4 августа осталось как день создания первого в мире цирка и начала операции "Буря". Во всем мире празднуют День рождения шампанского. А еще в этот день родились король джаза Луи Армстронг, жена принца Гарри Меган Маркл и русский рокер Глеб Самойлов.Что празднуют в миреВ Америке в этот день профессиональный праздник отмечают сотрудники береговой охраны. Дата была выбрана в честь решения Конгресса США в 1790 году начать строительство военно-морского флота Америки.В Венесуэле 4 августа отмечают День национальной гвардии в честь годовщины создания этого вида войск в 1937 году. В Венесуэле, как и в России, свой день есть у каждого рода войск.Знаменательные событияВ 1326 году в Москве при Иване Калите был заложен первый в России каменный храм. Сегодня на этом месте располагается Успенский собор.В 1777 году в Лондоне сержант-майор Филипп Эстли впервые организовал публичное представление на круглой арене, которое состояло из трюковых номеров группы наездников, которых сам Эстли и обучал. С этого дня принято отсчитывать возникновение первого в мире цирка, а Эстли называют "отцом современного цирка".В 1922 году во время похорон изобретателя телефонии Александра Белла его память почтили минутой молчания 13 миллионов телефонов в США, которые одновременно отключили на одну минуту.В 1995 году началась операция "Буря" – совместные военные действия хорватской армии и полиции и 5-го корпуса армии Боснии и Герцеговины, в результате которой были ликвидированы Республика Сербская Краина и Республика Западная Босния.Кто родилсяВ 1757 году родился русский художник, мастер портрета Владимир Боровиковский. Среди известных портретов его кисти – портрет Елены Нарышкиной, будущей княгини Голицыной, великой княжны Елены Павловны, Павла I, князя Куракина и так далее.В 1792 году родился известный английский писатель и поэт Перси Шелли, классик английского романтизма. Среди его известных произведений – "Королева Маб", "Гимн Аполлону", "Адонаис", "Торжество жизни" и трактат "В защиту поэзии".В 1859 году родился норвежский писатель Кнут Гамсун, лауреат Нобелевской премии по литературе в 1920 году. Известен своими романами "Голод", "Мистерии", "Плоды земли".В 1862 году родился русский религиозный философ и общественный деятель Сергей Трубецкой. Был последователем Владимира Соловьева. В основе его работ – вопросы взаимодействия философии и религии, бессмертия и христианской веры в целом.В 1901 году в Новом Орлеане родился великий американский джазмен Луи Армстронг. С детства был подсобным рабочим, затем начал петь в ансамбле. За стрельбу из пистолета попал в исправительный лагерь-интернат, в котором начал играть в духовом оркестре, после чего и решил стать музыкантом.В 1947 году родился немецкий композитор, один из основателей электронной музыки и Берлинской школы электронной музыки Клаус Шульце. Автор 45 сольных альбомов, еще семь выпустил под псевдонимом Richard Wahnfried.В 1955 году родился американский актер, сценарист и режиссер Билли Боб Торнтон. Среди известных фильмов с его участием – "Отточенное лезвие" (за сценарий к которому получил "Оскар"), "Апостол", "Армагеддон", "Невыносимая жестокость", "Реальная любовь", "На крючке", "Антураж", "Плохой Санта".В 1970 году родился советский и российский рок-музыкант, бывший участник группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов. Сегодня известен как солист группы "The Watrixx".В 1981 году родилась американская актриса и фотомодель, супруга принца Гарри Меган Маркл. Наиболее известна по роли в телесериале "Форс-мажоры". В ноябре 2016 года стало известно о ее отношениях с британским принцем. В мае 2018 года пара поженилась, благодаря чему Меган получила титул герцогини Сассекской, а в январе 2020 года пара заявила, что снимает с себя королевские обязанности, чтобы переехать в Канаду, работать и растить сына.В этот день также родились экс-президент США Барак Обама, российский футболист Евгений Дурнев, американская актриса Эбигейл Спенсер, британский стендап-комик Ли Мак.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 4 августа
Что отмечают в России и в мире в четверг, 4 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В истории 4 августа осталось как день создания первого в мире цирка и начала операции "Буря". Во всем мире празднуют День рождения шампанского. А еще в этот день родились король джаза Луи Армстронг, жена принца Гарри Меган Маркл и русский рокер Глеб Самойлов.
4 августа принято считать Всемирным днем шампанского. По легенде в этот день монах-бенедиктинец Пьер Периньон, следивший за виноградниками аббатства д'Овиллер, угостил братию игристым вином, которое им пришлось по вкусу. Вклад Периньона в популяризацию напитка называют значительным, поскольку игристость вина в то время считалась недостатком. В честь монаха была названа одна из марок шампанского премиум-класса – Dom Perignon.
В Америке в этот день профессиональный праздник отмечают сотрудники береговой охраны. Дата была выбрана в честь решения Конгресса США в 1790 году начать строительство военно-морского флота Америки.
В Венесуэле 4 августа отмечают День национальной гвардии в честь годовщины создания этого вида войск в 1937 году. В Венесуэле, как и в России, свой день есть у каждого рода войск.
В 1326 году в Москве при Иване Калите был заложен первый в России каменный храм. Сегодня на этом месте располагается Успенский собор.
В 1777 году в Лондоне сержант-майор Филипп Эстли впервые организовал публичное представление на круглой арене, которое состояло из трюковых номеров группы наездников, которых сам Эстли и обучал. С этого дня принято отсчитывать возникновение первого в мире цирка, а Эстли называют "отцом современного цирка".
В 1783 году в Японии произошло крупнейшее извержение вулкана Асама: столб камней и пепла, вырвавшийся из жерла, накрыл 48 населенных пунктов, погибли 1400 человек. Извержение также привело к голоду, потому что после извержения на всем острове не было урожая в течение 5 лет.
В 1922 году во время похорон изобретателя телефонии Александра Белла его память почтили минутой молчания 13 миллионов телефонов в США, которые одновременно отключили на одну минуту.
В 1995 году началась операция "Буря" – совместные военные действия хорватской армии и полиции и 5-го корпуса армии Боснии и Герцеговины, в результате которой были ликвидированы Республика Сербская Краина и Республика Западная Босния.
В 1757 году родился русский художник, мастер портрета Владимир Боровиковский. Среди известных портретов его кисти – портрет Елены Нарышкиной, будущей княгини Голицыной, великой княжны Елены Павловны, Павла I, князя Куракина и так далее.
В 1792 году родился известный английский писатель и поэт Перси Шелли, классик английского романтизма. Среди его известных произведений – "Королева Маб", "Гимн Аполлону", "Адонаис", "Торжество жизни" и трактат "В защиту поэзии".
В 1859 году родился норвежский писатель Кнут Гамсун, лауреат Нобелевской премии по литературе в 1920 году. Известен своими романами "Голод", "Мистерии", "Плоды земли".
В 1862 году родился русский религиозный философ и общественный деятель Сергей Трубецкой. Был последователем Владимира Соловьева. В основе его работ – вопросы взаимодействия философии и религии, бессмертия и христианской веры в целом.
В 1901 году в Новом Орлеане родился великий американский джазмен Луи Армстронг. С детства был подсобным рабочим, затем начал петь в ансамбле. За стрельбу из пистолета попал в исправительный лагерь-интернат, в котором начал играть в духовом оркестре, после чего и решил стать музыкантом.
В 1905 году родился советский композитор, дирижер Борис Александров. Лауреат нескольких советских премий, народный артист СССР. Создал два балета, восемь оперетт, более десятка ораторий. Был автором музыки к известным советским песням. Его балет "Свадьба в Малиновке" был экранизирован в 1967 году и стал признанной классикой советского кинематографа.
В 1947 году родился немецкий композитор, один из основателей электронной музыки и Берлинской школы электронной музыки Клаус Шульце. Автор 45 сольных альбомов, еще семь выпустил под псевдонимом Richard Wahnfried.
В 1955 году родился американский актер, сценарист и режиссер Билли Боб Торнтон. Среди известных фильмов с его участием – "Отточенное лезвие" (за сценарий к которому получил "Оскар"), "Апостол", "Армагеддон", "Невыносимая жестокость", "Реальная любовь", "На крючке", "Антураж", "Плохой Санта".
В 1970 году родился советский и российский рок-музыкант, бывший участник группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов. Сегодня известен как солист группы "The Watrixx".
В 1981 году родилась американская актриса и фотомодель, супруга принца Гарри Меган Маркл. Наиболее известна по роли в телесериале "Форс-мажоры". В ноябре 2016 года стало известно о ее отношениях с британским принцем. В мае 2018 года пара поженилась, благодаря чему Меган получила титул герцогини Сассекской, а в январе 2020 года пара заявила, что снимает с себя королевские обязанности, чтобы переехать в Канаду, работать и растить сына.
В этот день также родились экс-президент США Барак Обама, российский футболист Евгений Дурнев, американская актриса Эбигейл Спенсер, британский стендап-комик Ли Мак.