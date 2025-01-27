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Три миллиона кубометров газа Приднестровье получит от Молдавии - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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Три миллиона кубометров газа Приднестровье получит от Молдавии
Три миллиона кубометров газа Приднестровье получит от Молдавии - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Три миллиона кубометров газа Приднестровье получит от Молдавии
Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Молдавии Дорин Речан на... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T17:17
2025-01-27T17:17
молдавия
приднестровье
новости
газ
газоснабжение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Молдавии Дорин Речан на брифинге.Он также уточнил, что правительством разработан комплексный план энергетической устойчивости на ближайшие два года.Ранее глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявлял, что через два дня в Приднестровье закончится газ, а к середине февраля – уголь.В начале января министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что в Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей, которые использовали печное отопление на фоне энергетического кризиса.В конце прошлого года "Газпром" заявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в Молдавию из-за отказа Кишинева выплатить долги по прежним поставкам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятияЧем обернется для украинцев прекращение транзита российского газаКак Россия может поставлять газ в Европу без Украины
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РИА Новости Крым
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молдавия, приднестровье, новости, газ, газоснабжение
Три миллиона кубометров газа Приднестровье получит от Молдавии

Молдавия выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа

17:17 27.01.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Молдавии Дорин Речан на брифинге.
"Сегодня мы утвердим поставку трех миллионов кубометров газа для Приднестровья. Европейский Союз выделяет 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене", – заявил Дорин Речан.
Он также уточнил, что правительством разработан комплексный план энергетической устойчивости на ближайшие два года.
Ранее глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявлял, что через два дня в Приднестровье закончится газ, а к середине февраля – уголь.
В начале января министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что в Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей, которые использовали печное отопление на фоне энергетического кризиса.
В конце прошлого года "Газпром" заявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в Молдавию из-за отказа Кишинева выплатить долги по прежним поставкам.
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МолдавияПриднестровьеНовостиГазГазоснабжение
 
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