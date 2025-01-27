https://crimea.ria.ru/20250127/tri-milliona-kubometrov-gaza-pridnestrove-poluchit-ot-moldavii-1143707685.html

Три миллиона кубометров газа Приднестровье получит от Молдавии

Три миллиона кубометров газа Приднестровье получит от Молдавии - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Три миллиона кубометров газа Приднестровье получит от Молдавии

Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Молдавии Дорин Речан на... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T17:17

2025-01-27T17:17

2025-01-27T17:17

молдавия

приднестровье

новости

газ

газоснабжение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Молдавии Дорин Речан на брифинге.Он также уточнил, что правительством разработан комплексный план энергетической устойчивости на ближайшие два года.Ранее глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявлял, что через два дня в Приднестровье закончится газ, а к середине февраля – уголь.В начале января министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что в Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей, которые использовали печное отопление на фоне энергетического кризиса.В конце прошлого года "Газпром" заявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в Молдавию из-за отказа Кишинева выплатить долги по прежним поставкам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.В Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятияЧем обернется для украинцев прекращение транзита российского газаКак Россия может поставлять газ в Европу без Украины

молдавия

приднестровье

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, приднестровье, новости, газ, газоснабжение