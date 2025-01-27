https://crimea.ria.ru/20250127/rossiya-ne-dast-perepisat-vynesennyy-fashistam-moralnyy-prigovor---putin-1143692424.html

Россия не даст переписать вынесенный фашистам моральный приговор - Путин

Россия не даст переписать вынесенный фашистам моральный приговор - Путин - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Россия не даст переписать вынесенный фашистам моральный приговор - Путин

В январе 1945 года Красная Армия освободила Освенцим – самый большой гитлеровский концлагерь, созданный для уничтожения людей. Об этом в своем обращении к... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T13:10

2025-01-27T13:10

2025-01-27T13:17

владимир путин (политик)

холокост

нацизм

россия

память

история

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В январе 1945 года Красная Армия освободила Освенцим – самый большой гитлеровский концлагерь, созданный для уничтожения людей. Об этом в своем обращении к участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста, напомнил президент России Владимир Путин.Президент назвал граждан России прямыми потомками и преемниками поколения победителей. Он подчеркнул, что Российская Федерация продолжит жестко противостоять попыткам переписать моральный приговор, вынесенный фашистам."Сделаем все, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, не допустить распространения антисемитизма, русофобии и других расистских идеологий", - заявил он.Российский лидер поблагодарил всех, кто "остается приверженным сохранению исторической правды" и вносит свой вклад в масштабную работу по сохранению исторической памяти, которая особенно востребована в год 80-летия Великой Победы.Международный день памяти жертв Холокоста — международный день ООН, который отмечается 27 января, в день освобождения нацистского концентрационного лагеря "Освенцим" советскими войсками в 1945 году. В числе жертв нацистов – тысячи крымчан, убитых и замученных в годы оккупации Крыма. Памятный день был установлен в 2005 году.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия помнит все - в Крыму сделали заявление в День памяти ХолокостаКрымский холокост: истории расстрелянных семейДве тысячи жертв: в Феодосии вспоминают расстрелянных фашистами евреев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), холокост, нацизм, россия, память, история, великая отечественная война