https://crimea.ria.ru/20250127/voeval-v-krymu-putin-nagradil-veterana-medalyu-80-let-pobede-1143705477.html
Воевал в Крыму: Путин наградил ветерана медалью "80 лет Победе"
Воевал в Крыму: Путин наградил ветерана медалью "80 лет Победе" - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Воевал в Крыму: Путин наградил ветерана медалью "80 лет Победе"
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с освобождением Ленинграда от вражеской блокады перед концертом "Ленинградская победа". Он впервые вручил... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T16:57
2025-01-27T16:57
2025-01-27T16:57
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великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с освобождением Ленинграда от вражеской блокады перед концертом "Ленинградская победа". Он впервые вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы ветеранам, в том числе, участвовавшему в Крымской наступательной операции.Юбилейной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" был награжден в том числе Забежинский Аркадий Давидович, участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, Ростовской, Донбасской и Крымской наступательных операций.И отметил, что настоящими помощниками, соратниками взрослых были дети и подростки. На концерте присутствовали ленинградцы, на чью детскую долю выпали эти тяжелейшие испытания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники земли русской: освобождение Ленинграда от фашистской блокады"Фабрика смерти" Освенцим после освобождения Красной армией – фотолентаПамять жертв Холокоста почтили на мемориале "Концлагерь "Красный" в Крыму
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новости, владимир путин (политик), россия, память, великая отечественная война, история, блокада ленинграда
Воевал в Крыму: Путин наградил ветерана медалью "80 лет Победе"
Владимир Путин наградил ветеранов войны юбилейной медалью "80 лет Победе"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с освобождением Ленинграда от вражеской блокады перед концертом "Ленинградская победа". Он впервые вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы ветеранам, в том числе, участвовавшему в Крымской наступательной операции.
"В ознаменование 80-летия Великой Победы учреждена юбилейная медаль. Она будет вручена всем фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, всем нашим ветеранам", – сказал Путин.
Юбилейной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" был награжден в том числе Забежинский Аркадий Давидович, участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, Ростовской, Донбасской и Крымской наступательных операций.
"Блокада Ленинграда длилась почти 2,5 года. Но, не смотря на лишения, наш город продолжал жить. В адских условиях голода и холода, под бомбами и обстрелами люди трудились на заводах и в госпиталях, шили одежду для солдат, ухаживали за ранеными, кровь сдавали для фронта. Их было не сломить", – напомнил президент.
И отметил, что настоящими помощниками, соратниками взрослых были дети и подростки. На концерте присутствовали ленинградцы, на чью детскую долю выпали эти тяжелейшие испытания.
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