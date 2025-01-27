https://crimea.ria.ru/20250127/voeval-v-krymu-putin-nagradil-veterana-medalyu-80-let-pobede-1143705477.html

Воевал в Крыму: Путин наградил ветерана медалью "80 лет Победе"

Воевал в Крыму: Путин наградил ветерана медалью "80 лет Победе" - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Воевал в Крыму: Путин наградил ветерана медалью "80 лет Победе"

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с освобождением Ленинграда от вражеской блокады перед концертом "Ленинградская победа". Он впервые вручил... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T16:57

2025-01-27T16:57

2025-01-27T16:57

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владимир путин (политик)

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блокада ленинграда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с освобождением Ленинграда от вражеской блокады перед концертом "Ленинградская победа". Он впервые вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы ветеранам, в том числе, участвовавшему в Крымской наступательной операции.Юбилейной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" был награжден в том числе Забежинский Аркадий Давидович, участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, Ростовской, Донбасской и Крымской наступательных операций.И отметил, что настоящими помощниками, соратниками взрослых были дети и подростки. На концерте присутствовали ленинградцы, на чью детскую долю выпали эти тяжелейшие испытания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники земли русской: освобождение Ленинграда от фашистской блокады"Фабрика смерти" Освенцим после освобождения Красной армией – фотолентаПамять жертв Холокоста почтили на мемориале "Концлагерь "Красный" в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), россия, память, великая отечественная война, история, блокада ленинграда