У политики женское лицо: самые известные дамы с трибун

Женщины в политике ХХ века: как они выглядели и кем были
Архивное фото от июня 1973 года, на котором бывший премьер-министр Израиля Голда Меир (справа) выступает с речью во время визита канцлера Германии Вилли Брандта (слева) в Кнессет в Тель-Авиве. (Photo by AFP)
Лидер Пакистанской народной партии Беназир Бхутто произносит речь 18 апреля 1986 года, через несколько дней после ее освобождения в Равалпинди. Родилась в 1953 году в Карачи и была старшей дочерью бывшего премьер-министра Пакистана Зульфикара Али Бхутто, училась в Гарвардском университете. В 1979 году ее отца повесили, и она стала лидером Народной партии Пакистана. Беназир Бхутто провела семь лет в изгнании или под домашним арестом. В 1986 году Бхутто возвращается в Пакистан и в апреле 1987 года становится премьер-министром и первой женщиной, возглавившей правительство Исламского государства. (Photo by STAFF / AFP)
Иранская правозащитница, юрист-феминистка и лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади улыбается, когда член иранского парламента Фатеме Хакикатжу (слева) и жена президента Ирана Мохаммада Хатами Захра Эшраги (на первом плане) приветствуют ее в аэропорту Тегерана Мехрабад 14 октября 2003 года.(Photo by ATTA KENARE / AFP)
Рабочий визит в СССР премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Во время поездки в столицу Украинской ССР, Киев.
Премьер-министр Индии Индира Ганди обращается к толпе студентов в Нью-Дели, декабрь 1971 года. (Photo by AFP)
Бывший президент Бразилии (2011–2016 гг.) Дилма Русефф приветствует сторонников бывшего президента Луиса Инасио Лулы да Силвы у Металлургического союза в Сан-Бернардо-ду-Кампо, штат Сан-Паулу, Бразилия, после того, как судья Серхио Моро выдал ордер на отправку Лулы в тюрьму. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, когда-то один из самых популярных политиков на планете, получил сутки, чтобы сдаться полиции и сесть в тюрьму на 12 лет за коррупцию. (Photo by MARCELO CHELLO / AFP)
Маргарет Тэтчер (справа), лидер Британской консервативной партии, беседует с Голдой Меир, бывшим премьер-министром Израиля (слева), 2 апреля 1976 года в Тель-Авиве. Голда Меир была известна как "железная леди" израильской политики до того, как этот ярлык позже был использован для Маргарет Тэтчер. Она была первой женщиной, ставшей премьер-министром Израиля (пока единственной). (1969-1974).(Photo by FILES-IPPA / AFP)
8 июня 2007 г. премьер-министр Индии Манмохан Сингх, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и председатель КНР Ху Цзиньтао (слева направо) во время беседы в комплексе Курхаус в Хайлигендамме.
Президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф принимает присягу 16 января 2006 года, став первой женщиной, избранной главой государства в Африке. Либерия на тот момент 14 лет была раздираема гражданской войной. 67-летняя экономист была приведена к присяге председателем Верховного суда страны Генри Ридом Купером на церемонии в Монровии, на которой присутствовали тысячи людей со всей страны и несколько иностранных лидеров. (Photo by SEYLLOU DIALLO / AFP)
Бывшие президенты Мария Эстела Мартинес де Перон (аргентинский политик, президент Аргентины в 1974—1976 годах, первая в мире женщина-президент) и Артуро Фрондизи в Национальном конгрессе во время инаугурации Карлоса Сауля Менема.
Лидер Социал-демократической партии и премьер-министрИсландии Йоханна Сигурдардоттир празднует победу на выборах 25 апреля 2009 года в Рейкьявике. (Photo by Olivier MORIN / AFP)
