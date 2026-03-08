https://crimea.ria.ru/20260308/1127401538.html

У политики женское лицо: самые известные дамы с трибун

У политики женское лицо: самые известные дамы с трибун - РИА Новости Крым, 08.03.2026

У политики женское лицо: самые известные дамы с трибун

8 Марта - в первую очередь и изначально, от Розы Люксембург и Клары Цеткин - праздник женщин-политиков, а потом уже и просто женский день. РИА Новости Крым, 08.03.2026

2026-03-08T20:50

2026-03-08T20:50

2026-03-08T20:50

в мире

политика

фото

история

международный женский день

фотоленты

8 марта

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/07/1127401619_0:189:1771:1185_1920x0_80_0_0_b8a026f79b81d51f5d2a6878871022f5.jpg

8 Марта - в первую очередь и изначально, от Розы Люксембург и Клары Цеткин - праздник женщин-политиков, а потом уже и просто женский день.Мягкие и нежные, жесткие и сильные, умеющие быть дипломатами или тиранами, жаждущие мира или войны, но всегда - обремененные властью.Америка, Африка, Индия, СССР... На всех континентах в ХХ веке женщины стали политиками, получив избирательное право. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240421/elizaveta-ii-epokha-i-rekordy-ee-velichestva-1124446520.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, политика, фото, история, международный женский день, 8 марта, общество