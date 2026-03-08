Рейтинг@Mail.ru
У политики женское лицо: самые известные дамы с трибун - РИА Новости Крым, 08.03.2026

У политики женское лицо: самые известные дамы с трибун
У политики женское лицо: самые известные дамы с трибун - РИА Новости Крым, 08.03.2026
У политики женское лицо: самые известные дамы с трибун
8 Марта - в первую очередь и изначально, от Розы Люксембург и Клары Цеткин - праздник женщин-политиков, а потом уже и просто женский день. РИА Новости Крым, 08.03.2026
2026-03-08T20:50
2026-03-08T20:50
в мире
политика
фото
история
международный женский день
фотоленты
8 марта
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/07/1127401619_0:189:1771:1185_1920x0_80_0_0_b8a026f79b81d51f5d2a6878871022f5.jpg
8 Марта - в первую очередь и изначально, от Розы Люксембург и Клары Цеткин - праздник женщин-политиков, а потом уже и просто женский день.Мягкие и нежные, жесткие и сильные, умеющие быть дипломатами или тиранами, жаждущие мира или войны, но всегда - обремененные властью.Америка, Африка, Индия, СССР... На всех континентах в ХХ веке женщины стали политиками, получив избирательное право.
https://crimea.ria.ru/20240421/elizaveta-ii-epokha-i-rekordy-ee-velichestva-1124446520.html
в мире, политика, фото, история, международный женский день, 8 марта, общество
У политики женское лицо: самые известные дамы с трибун

Женщины в политике ХХ века: как они выглядели и кем были

20:50 08.03.2026
 
© AFP 2023 / Seyllou DialloПрезидент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф принимает присягу, Либерия
Президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф принимает присягу, Либерия - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AFP 2023 / Seyllou Diallo
8 Марта - в первую очередь и изначально, от Розы Люксембург и Клары Цеткин - праздник женщин-политиков, а потом уже и просто женский день.
Мягкие и нежные, жесткие и сильные, умеющие быть дипломатами или тиранами, жаждущие мира или войны, но всегда - обремененные властью.
Америка, Африка, Индия, СССР... На всех континентах в ХХ веке женщины стали политиками, получив избирательное право.
© AFP 2023

Архивное фото от июня 1973 года, на котором бывший премьер-министр Израиля Голда Меир (справа) выступает с речью во время визита канцлера Германии Вилли Брандта (слева) в Кнессет в Тель-Авиве. (Photo by AFP)

Бывший премьер-министр Израиля Голда Меир выступает с речью во время визита канцлера Германии Вилли Брандта в Кнессет в Тель-Авиве
1 из 12

Архивное фото от июня 1973 года, на котором бывший премьер-министр Израиля Голда Меир (справа) выступает с речью во время визита канцлера Германии Вилли Брандта (слева) в Кнессет в Тель-Авиве. (Photo by AFP)

© AFP 2023
© AFP 2023 / STAFF

Лидер Пакистанской народной партии Беназир Бхутто произносит речь 18 апреля 1986 года, через несколько дней после ее освобождения в Равалпинди. Родилась в 1953 году в Карачи и была старшей дочерью бывшего премьер-министра Пакистана Зульфикара Али Бхутто, училась в Гарвардском университете. В 1979 году ее отца повесили, и она стала лидером Народной партии Пакистана. Беназир Бхутто провела семь лет в изгнании или под домашним арестом. В 1986 году Бхутто возвращается в Пакистан и в апреле 1987 года становится премьер-министром и первой женщиной, возглавившей правительство Исламского государства. (Photo by STAFF / AFP)

Лидер Пакистанской народной партии (ПНП) Беназир Бхутто произносит речь 18 апреля 1986 года
2 из 12

Лидер Пакистанской народной партии Беназир Бхутто произносит речь 18 апреля 1986 года, через несколько дней после ее освобождения в Равалпинди. Родилась в 1953 году в Карачи и была старшей дочерью бывшего премьер-министра Пакистана Зульфикара Али Бхутто, училась в Гарвардском университете. В 1979 году ее отца повесили, и она стала лидером Народной партии Пакистана. Беназир Бхутто провела семь лет в изгнании или под домашним арестом. В 1986 году Бхутто возвращается в Пакистан и в апреле 1987 года становится премьер-министром и первой женщиной, возглавившей правительство Исламского государства. (Photo by STAFF / AFP)

© AFP 2023 / STAFF
© AFP 2023 / Atta Kenare

Иранская правозащитница, юрист-феминистка и лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади улыбается, когда член иранского парламента Фатеме Хакикатжу (слева) и жена президента Ирана Мохаммада Хатами Захра Эшраги (на первом плане) приветствуют ее в аэропорту Тегерана Мехрабад 14 октября 2003 года.(Photo by ATTA KENARE / AFP)

Встреча иранской правозащитницы и лауреата Нобелевской премии мира Ширин Эбади в аэропорту Тегерана, октябрь 2003 года
3 из 12

Иранская правозащитница, юрист-феминистка и лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади улыбается, когда член иранского парламента Фатеме Хакикатжу (слева) и жена президента Ирана Мохаммада Хатами Захра Эшраги (на первом плане) приветствуют ее в аэропорту Тегерана Мехрабад 14 октября 2003 года.(Photo by ATTA KENARE / AFP)

© AFP 2023 / Atta Kenare
© РИА Новости . Sergey Guneev / Перейти в фотобанк

Рабочий визит в СССР премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Во время поездки в столицу Украинской ССР, Киев.

Рабочий визит в СССР премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер
4 из 12

Рабочий визит в СССР премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Во время поездки в столицу Украинской ССР, Киев.

© РИА Новости . Sergey Guneev
Перейти в фотобанк
© AFP 2023 / STF

Премьер-министр Индии Индира Ганди обращается к толпе студентов в Нью-Дели, декабрь 1971 года. (Photo by AFP)

Премьер-министр Индии Индира Ганди обращается к толпе студентов в Нью-Дели, декабрь 1971 года
5 из 12

Премьер-министр Индии Индира Ганди обращается к толпе студентов в Нью-Дели, декабрь 1971 года. (Photo by AFP)

© AFP 2023 / STF
© AFP 2023 / Marcelo Chello

Бывший президент Бразилии (2011–2016 гг.) Дилма Русефф приветствует сторонников бывшего президента Луиса Инасио Лулы да Силвы у Металлургического союза в Сан-Бернардо-ду-Кампо, штат Сан-Паулу, Бразилия, после того, как судья Серхио Моро выдал ордер на отправку Лулы в тюрьму. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, когда-то один из самых популярных политиков на планете, получил сутки, чтобы сдаться полиции и сесть в тюрьму на 12 лет за коррупцию. (Photo by MARCELO CHELLO / AFP)

Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф приветствует сторонников бывшего президента Луиса Инасио Лула да Силва, апрель 2018 год
6 из 12

Бывший президент Бразилии (2011–2016 гг.) Дилма Русефф приветствует сторонников бывшего президента Луиса Инасио Лулы да Силвы у Металлургического союза в Сан-Бернардо-ду-Кампо, штат Сан-Паулу, Бразилия, после того, как судья Серхио Моро выдал ордер на отправку Лулы в тюрьму. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, когда-то один из самых популярных политиков на планете, получил сутки, чтобы сдаться полиции и сесть в тюрьму на 12 лет за коррупцию. (Photo by MARCELO CHELLO / AFP)

© AFP 2023 / Marcelo Chello
© РИА Новости . Yuriy Somov / Перейти в фотобанкРаиса Горбачева (слева) и Соня Ганди (справа) рассматривают древнюю скульптуру во время посещения выставки "Классическое искусство Индии".
Раиса Горбачева (слева) и Соня Ганди (справа) рассматривают древнюю скульптуру во время посещения выставки в Москве
7 из 12
Раиса Горбачева (слева) и Соня Ганди (справа) рассматривают древнюю скульптуру во время посещения выставки "Классическое искусство Индии".
© РИА Новости . Yuriy Somov
Перейти в фотобанк
© AFP 2023 / Files-Ippa

Маргарет Тэтчер (справа), лидер Британской консервативной партии, беседует с Голдой Меир, бывшим премьер-министром Израиля (слева), 2 апреля 1976 года в Тель-Авиве. Голда Меир была известна как "железная леди" израильской политики до того, как этот ярлык позже был использован для Маргарет Тэтчер. Она была первой женщиной, ставшей премьер-министром Израиля (пока единственной). (1969-1974).(Photo by FILES-IPPA / AFP)

Лидер Британской консервативной партии Маргарет Тэтчер беседует с бывшим премьер-министром Израиля Голдой Меир в Тель-Авиве, Израиль
8 из 12

Маргарет Тэтчер (справа), лидер Британской консервативной партии, беседует с Голдой Меир, бывшим премьер-министром Израиля (слева), 2 апреля 1976 года в Тель-Авиве. Голда Меир была известна как "железная леди" израильской политики до того, как этот ярлык позже был использован для Маргарет Тэтчер. Она была первой женщиной, ставшей премьер-министром Израиля (пока единственной). (1969-1974).(Photo by FILES-IPPA / AFP)

© AFP 2023 / Files-Ippa
© РИА Новости . Dmitry Astakhov / Перейти в фотобанк

8 июня 2007 г. премьер-министр Индии Манмохан Сингх, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и председатель КНР Ху Цзиньтао (слева направо) во время беседы в комплексе Курхаус в Хайлигендамме.

Премьер-министр Индии Манмохан Сингх, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и председатель КНР Ху Цзиньтао (слева направо) во время беседы в Германии
9 из 12

8 июня 2007 г. премьер-министр Индии Манмохан Сингх, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и председатель КНР Ху Цзиньтао (слева направо) во время беседы в комплексе Курхаус в Хайлигендамме.

© РИА Новости . Dmitry Astakhov
Перейти в фотобанк
© AFP 2023 / Seyllou Diallo

Президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф принимает присягу 16 января 2006 года, став первой женщиной, избранной главой государства в Африке. Либерия на тот момент 14 лет была раздираема гражданской войной. 67-летняя экономист была приведена к присяге председателем Верховного суда страны Генри Ридом Купером на церемонии в Монровии, на которой присутствовали тысячи людей со всей страны и несколько иностранных лидеров. (Photo by SEYLLOU DIALLO / AFP)

Президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф принимает присягу, Либерия
10 из 12

Президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф принимает присягу 16 января 2006 года, став первой женщиной, избранной главой государства в Африке. Либерия на тот момент 14 лет была раздираема гражданской войной. 67-летняя экономист была приведена к присяге председателем Верховного суда страны Генри Ридом Купером на церемонии в Монровии, на которой присутствовали тысячи людей со всей страны и несколько иностранных лидеров. (Photo by SEYLLOU DIALLO / AFP)

© AFP 2023 / Seyllou Diallo
© Foto Silvio Zuccheri/Public domain

Бывшие президенты Мария Эстела Мартинес де Перон (аргентинский политик, президент Аргентины в 1974—1976 годах, первая в мире женщина-президент) и Артуро Фрондизи в Национальном конгрессе во время инаугурации Карлоса Сауля Менема.

Бывшие президенты Мария Эстела Мартинес де Перон и Артуро Фрондизи во время церемонии инаугурации Карлоса Сауля Менема
11 из 12

Бывшие президенты Мария Эстела Мартинес де Перон (аргентинский политик, президент Аргентины в 1974—1976 годах, первая в мире женщина-президент) и Артуро Фрондизи в Национальном конгрессе во время инаугурации Карлоса Сауля Менема.

© Foto Silvio Zuccheri/Public domain
© AFP 2023 / Olivier Morin

Лидер Социал-демократической партии и премьер-министрИсландии Йоханна Сигурдардоттир празднует победу на выборах 25 апреля 2009 года в Рейкьявике. (Photo by Olivier MORIN / AFP)

Лидер Социал-демократической партии и премьер-министр Йоханна Сигурдардоттир празднует победу на выборах в Рейкьявике, Исландия
12 из 12

Лидер Социал-демократической партии и премьер-министрИсландии Йоханна Сигурдардоттир празднует победу на выборах 25 апреля 2009 года в Рейкьявике. (Photo by Olivier MORIN / AFP)

© AFP 2023 / Olivier Morin
Королева Елизавета II беседует с офицерами MI-5 во время своего визита в штаб-квартиру MI-5, британского агентства внутренней безопасности, в Темз-Хаус в Лондоне. 25 февраля 2020 года
21 апреля 2024, 07:43Фотоленты
Елизавета II: эпоха и рекорды Ее Величества
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
