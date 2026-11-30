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Погода в Крыму в последний день осени
Погода в Крыму в последний день осени - РИА Новости Крым, 30.11.2026
Погода в Крыму в последний день осени
В понедельник в Крыму погоду будет определять зона холодного фронтального раздела. Местами пройдет снег, на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.11.2026
2026-11-30T00:01
2026-11-30T00:01
2026-11-30T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму погоду будет определять зона холодного фронтального раздела. Местами пройдет снег, на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -2...-4.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5, днем 0...+2.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь и снег. Ночью столбики термометров покажут от -1 до -6, днем от -2 до +4 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в Крыму в последний день осени
Погода в Крыму в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму погоду будет определять зона холодного фронтального раздела. Местами пройдет снег, на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Сохранится сильный северо-восточный ветер 15-20 м/с, местами 25-27 м/с. Температура воздуха в понедельник ночью -4…-9; днем 0…-5, на ЮБК ночью и днем -2…+3, во вторник ночью -3…-8, на ЮБК около 0; днем -1…+4, в горах -3…-5", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -2...-4.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5, днем 0...+2.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь и снег. Ночью столбики термометров покажут от -1 до -6, днем от -2 до +4 градусов.
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