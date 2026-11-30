https://crimea.ria.ru/20261130/pogoda-v-krymu-v-posledniy-den-oseni-1161482698.html

Погода в Крыму в последний день осени

Погода в Крыму в последний день осени - РИА Новости Крым, 30.11.2026

Погода в Крыму в последний день осени

В понедельник в Крыму погоду будет определять зона холодного фронтального раздела. Местами пройдет снег, на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.11.2026

2026-11-30T00:01

2026-11-30T00:01

2026-11-30T00:01

погода

погода в крыму

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

феодосия

евпатория

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму погоду будет определять зона холодного фронтального раздела. Местами пройдет снег, на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -2...-4.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5, днем 0...+2.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь и снег. Ночью столбики термометров покажут от -1 до -6, днем от -2 до +4 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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