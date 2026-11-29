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Золотые медали в Китае и авария на теплотрассе в Керчи – главное за день

Золотые медали в Китае и авария на теплотрассе в Керчи – главное за день - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Золотые медали в Китае и авария на теплотрассе в Керчи – главное за день

Достижения армии России в зоне специальной военной операции, погодный апокалипсис на Кубани, масштабная авария на теплотрассе в Керчи, лишение Канады права на... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T21:33

2026-11-29T21:33

2026-11-29T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Достижения армии России в зоне специальной военной операции, погодный апокалипсис на Кубани, масштабная авария на теплотрассе в Керчи, лишение Канады права на проведение соревнований по некоторым водным видам спорта и успех российских школьников на олимпиаде по математике в Китае - главные новости воскресенья в подборке от РИА Новости Крым.Успехи российской армииВ результате воскресных атак за ночь с субботы на воскресенье на Украине были повреждены склады боеприпасов, мост через Днепр и логистический центр. Как сообщили в Минобороны, удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, в акватории Черного моря, в 93 километрах юго-западнее Одессы, поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения в интересах ВСУ.Кроме того, российская группировка войск "Восток" взяла под контроль населенный пункт Коломийцы в Днепропетровской области и в результате активных действий установили контроль над этим населенным пунктом.Реакция на неспортивное поведение ОттавыМеждународная федерация плавания (World Aquatics) объявила о переносе двух турниров из Канады после решения правительства этой североамериканской страны о невыдаче виз российским спортсменам. С 25 по 28 февраля 2027 года в Канаде должны были пройти этапы Кубка мира по прыжкам в воду. Теперь их перенесут в Мексику. Турнир по синхронному плаванию, который планировали на конец апреля и начало мая, временно исключили из календаря до выбора нового места проведения.Оттава в начале ноября объявила о намерении не допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в стране, если они планируют выступать с национальными флагами и гимнами. 13 апреля World Aquatics разрешила спортсменам России и Беларуси участвовать в турнирах с государственной символикой.Часть Керчи осталась без теплаЧасть самого восточного города Крыма осталась без отопления в результате аварии из-за гидравлического удара. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Крутьков в своем канале в мессенджере МАКС. Временно приостановлена подача теплоносителя в дома и здания на 27 улицах.При этом вчера в Крым нагрянуло похолодание: в регионе идет снег, ветер усилился, по сведениям метеорологов, до 27 метров в секунду. Ночью в Крыму ожидается до 9 градусов мороза.Специалисты филиала ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" работают над устранением аварийной ситуации."Восстановление теплоснабжения планируется до конца текущего дня", - сообщает Игорь Крутьков.Шторм на Черном море и похолодание на юге РоссииНенастье пришло на Кубань. Гололед, сильный ветер и мокрый снег принес в регион ранее предсказанный синоптиками холодный атмосферный фронт. Ухудшение погодных условий вызвано прохождением через Краснодарский край фронтального раздела. Кубань оказалась с холодной стороны атмосферного фронта, протянувшегося в широтном направлении вдоль южной границы страны.В воскресенье в регионе был сильный морозный ветер с порывами 15-20 м/с, а на Азовском побережье - 21-23 м/с, а от Анапы до Геленджика - 30-34 м/с вызывает сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, метель со снежными заносами на дорогах."Холоднее всего на Черноморском побережье -1…-6 в ночное и дневное время, а на участке от Джубги до Магри 0…+5", - сообщает Краснодарский ЦГМС.Из-за непогоды на трассе между Геленджиком и Новороссийском ограничено движение фур.Шесть математических медалей в КитаеРоссийские школьники завоевали шесть медалей Китайской национальной олимпиады по математике. Все награжденные - участники сборной России, которых в делегации всего шестеро. И все они завоевали медали Chinese Mathematical Olympiad, CMO 2026 – одну золотую и пять серебряных."Поздравляю наших "звездочек" – юных математиков – с заслуженными медалями! Это награды мирового уровня. Символично, что они получены в преддверии Дня математика: успех подтверждает, что в нашей стране традиционно сильная математическая школа", - поздравил олимпиадников вице-премьер Дмитрий Чернышенко.В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что эти медали – свидетельство высокого уровня подготовки школьников и прочных традиций отечественного образования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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