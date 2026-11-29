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Зима придет по календарю – прогноз погоды на неделю в Крыму

Зима придет по календарю – прогноз погоды на неделю в Крыму - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Зима придет по календарю – прогноз погоды на неделю в Крыму

Календарная зима в Крыму начнется в унисон с метеорологической – столбики термометров будут опускаться ниже нуля, выпадет ощутимое количество снега. Об этом в... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T18:05

2026-11-29T18:05

2026-11-29T18:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Календарная зима в Крыму начнется в унисон с метеорологической – столбики термометров будут опускаться ниже нуля, выпадет ощутимое количество снега. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил ведущий специалист Цента погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец."Снега будет у нас довольно много, особенно в южной части полуострова", - отметил он.В понедельник в тылу циклона северо-восточный ветер продолжит задувать со скоростью 5-10 м/с, в порывах до 15 метров в секунду, ночью похолодает до -3…-6, сообщил Тишковец. На дорогах образуется гололедица, и днем уже не выше -1…-4 четырех градусов. Местами небольшие заряды снега."Во вторник то же самое - короткие локальные заряды снега, температура -3...-6 под утро, днем 0…-3", - добавил он.Эксперт заметил, что к середине недели за счет накопления снежной массы в Симферополе может сформироваться снежный покров до 4-9 сантиметров, а в горах вообще до 14-19 сантиметров снега.К концу недели, обозначил он, температура будет -4…+1 ночью, днем -1…-4. По-прежнему будет сохраняться вероятность выпадения осадков преимущественно в твердом и смешанном агрегатном состоянии."На Симферополь за ближайшую неделю выпадет порядка 30 миллиметров осадков в переводе на воду, или чуть больше половины месячной нормы, а местами на юге и юго-востоке Крыма до 50 миллиметров", - заключил Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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