https://crimea.ria.ru/20261129/zaschita-prav-detey--s-chem-obraschayutsya-k-detskomu-ombudsmenu-kryma-1161311239.html

Защита прав детей – с чем обращаются к детскому омбудсмену Крыма

Защита прав детей – с чем обращаются к детскому омбудсмену Крыма - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Защита прав детей – с чем обращаются к детскому омбудсмену Крыма

Обращения от граждан к детскому омбудсмену Крыма касаются чаще всего жизни и воспитания детей в семье, однако за 2026 год несколько возросло количество случаев... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T19:19

2026-11-29T19:19

2026-11-29T19:19

семья

светлана савченко

буллинг

школа

новости крыма

крым

общество

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0a/14/1121196575_0:9:1612:915_1920x0_80_0_0_b5cff4eb066056922527643786be4498.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Обращения от граждан к детскому омбудсмену Крыма касаются чаще всего жизни и воспитания детей в семье, однако за 2026 год несколько возросло количество случаев травли и буллинга детей в учебной среде. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Светлана Савченко."В 2025 году у нас было около тысячи обращений, касающихся жизни и воспитания детей в семье. Мы еще не подводили итоги этого года, но у нас есть небольшой рост обращений, которые касаются взаимоотношений, складывающихся в учебно-воспитательной среде. Это то, что касается травли, преследования. У нас пока 17 таких обращений. Я считаю, что это много, если сравнивать с прошлым годом, пусть это и составляет всего два процента от всех", - отметила она.Светлана Савченко считает, что очень важно обращать внимание на данные случаи, так как они могут послужить той самой питательной средой для дальнейшей деформации личности ребенка."Я не говорю, что каждая история какой-то личностной неприязни, травли человека выльется обязательно в склонность к терроризму или склонению к нему, но это уже та самая питательная среда, которая деформирует. Причем, это не безобидные вещи, в том смысле, что травмируется ребенок или нескольких детей, которых травят, против которых объединяется какая-то группа. Это в еще большей степени калечит тех детей, которые собираются в эту группу или стаю", - обратила внимание она.Для профилактики данной проблемы проводятся беседы с родителями, с психологами, и практически все наши воспитательные учреждения имеют родительские университеты, где этим занимаются, обозначила детский омбудсмен.По словам гостьи эфира, главные причины детского буллинга в Крыму, как и в других регионах страны - некоторое социальное неравенство в группах детей, а также их индивидуальные различия и особенности."Это нахождение, что называется, "слабого звена". Дети вообще, в таком возрасте пытаются самоутвердиться. С одной стороны – это правильно, человек занимает свое место в мире. Но, самый простой способ, как ты можешь чуть возвыситься и самоутвердиться - за счет того, что ты принизишь другого. Это - очень неправильная позиция, и педагоги об этом знают и должны с этим бороться", - подчеркнула она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:СК возбудит дело из-за издевательства над сиротой в интернате в КрымуБуллинг – болезнь для агрессора и жертвы: психиатрКак травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психолога

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семья, светлана савченко, буллинг, школа, новости крыма, крым, общество