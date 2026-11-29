https://crimea.ria.ru/20261129/za-kazhdym-rublem--tragediya-skolko-deneg-rossiyane-otdayut-moshennikam-1161339065.html

За каждым рублем – трагедия: сколько денег россияне отдают мошенникам

За каждым рублем – трагедия: сколько денег россияне отдают мошенникам - РИА Новости Крым, 29.11.2026

За каждым рублем – трагедия: сколько денег россияне отдают мошенникам

Настоящие суммы украденных денег у россиян посредством мошеннических схем в разы больше официальных данных Центробанка России. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T20:05

2026-11-29T20:05

2026-11-29T20:05

мошенничество

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

мнения

общество

новости крыма

алла храпунова

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/07/16/1148137019_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_9fc150de3a0cf0f241daadc73215c084.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Настоящие суммы украденных денег у россиян посредством мошеннических схем в разы больше официальных данных Центробанка России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.Центральный банк России опубликовал данные о том, что за третий квартал граждане страны перевели мошенникам более 7 миллиардов рублей.Важно помнить, обратила внимание эксперт, что статистика Центрального банка всегда отличается от статистики, которую транслирует, например МВД, по итогам года."Очень часто экспертное сообщество обсуждает, с чем связана разница в этих цифрах. Она понятна. В МВД фиксируются все потери, то есть все наличные, которые передала та самая бабушка курьеру, потеря каких-то активов, недвижимости. И есть переводы, про которые, например, потерпевшие не сообщили в банки", - пояснила она.Алла Храпунова добавила, что в прошлом году опрос населения о том, обращались ли они в МВД или банк при контактах с мошенниками, показал цифру в 70% тех, кто этого не сделал от общего числа опрошенных. Данные этого года – около 50%.Эти цифры, объяснила куратор платформы "Мошеловка", говорят о том, что люди не сообщают о своих потерях, так как не верят, что им помогут, считают, что это бесполезно.Алла Храпунова заметила, что практически за каждой потерей стоит трагедия пострадавшего человека – это сильный психологический удар. Помимо того, что гражданин испытывает большие финансовые потери, а порой это все накопления человека или даже семьи, он ощущает и огромное чувство вины и стыда от собственной доверчивости и незнания."Любая атака – это беда, и мы обязательно должны с нашей стороны просвещать людей и готовить их к этому. А государство, конечно, сейчас и так принимает беспрецедентные меры по построению "защитного купола". Цифре потерь в семь миллиардов рублей стоит противопоставить сохраненные банками более двух триллионов рублей", - заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 18-летняя дропперша пойдет под судНовая схема: мошенники начали рассылать россиянам фишинговые ссылкиМошенники могут дважды обмануть жертву – МВД раскрыло новую схему аферистов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, мнения, общество, новости крыма, алла храпунова