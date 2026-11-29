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Явка на выборах в Гагаузии преодолела порог в 20 процентов

Явка на выборах в Гагаузии преодолела порог в 20 процентов - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Явка на выборах в Гагаузии преодолела порог в 20 процентов

Явка избирателей во втором туре выборов главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии к 14.11 по местному времени (15.11 мск) достигла 20,02%, минимальный порог РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T15:38

2026-11-29T15:38

2026-11-29T15:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Явка избирателей во втором туре выборов главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии к 14.11 по местному времени (15.11 мск) достигла 20,02%, минимальный порог явки преодолен, сообщили журналистам в Центральном избирательном совете автономии.Во втором туре за пост башкана борются два финалиста: депутат парламента Молдавии от оппозиционной фракции "Альтернатива", экс-генпрокурор Александр Стояногло (38,44% в первом туре) и экс-депутат Федор Гагауз от Партии социалистов (24,22%). Из 35 мандатов в Народном собрании 13 уже распределены 15 ноября.При этом активность избирателей уступает темпам прошлых кампаний. Во втором туре выборов башкана 14 мая 2023 года к 15.00 явка достигала 35,72% (более 34 тысяч человек), а по итогам дня составила 54,56%; в первом туре нынешних выборов 15 ноября проголосовали 37,6% избирателей (48 749 человек).Кампания проходит по принятым в августе 2026 года правящей партией "Действие и солидарность" правилам: кандидатов в башканы обязали сдать экзамен по румынскому языку, из-за чего до гонки не допустили и.о. главы региона Илью Узуна, призвавшего к бойкоту. Выборы назначили после решения Апелляционной палаты Кишинева от 28 мая по делу прежнего башкана Евгении Гуцул, осужденной на семь лет лишения свободы; защита подала кассацию в Высшую судебную палату, окончательного вердикта нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гагаузия, выборы, новости, политика, в мире