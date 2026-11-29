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Явка на выборах в Гагаузии преодолела порог в 20 процентов
Явка на выборах в Гагаузии преодолела порог в 20 процентов - РИА Новости Крым, 29.11.2026
Явка на выборах в Гагаузии преодолела порог в 20 процентов
Явка избирателей во втором туре выборов главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии к 14.11 по местному времени (15.11 мск) достигла 20,02%, минимальный порог РИА Новости Крым, 29.11.2026
2026-11-29T15:38
2026-11-29T15:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Явка избирателей во втором туре выборов главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии к 14.11 по местному времени (15.11 мск) достигла 20,02%, минимальный порог явки преодолен, сообщили журналистам в Центральном избирательном совете автономии.Во втором туре за пост башкана борются два финалиста: депутат парламента Молдавии от оппозиционной фракции "Альтернатива", экс-генпрокурор Александр Стояногло (38,44% в первом туре) и экс-депутат Федор Гагауз от Партии социалистов (24,22%). Из 35 мандатов в Народном собрании 13 уже распределены 15 ноября.При этом активность избирателей уступает темпам прошлых кампаний. Во втором туре выборов башкана 14 мая 2023 года к 15.00 явка достигала 35,72% (более 34 тысяч человек), а по итогам дня составила 54,56%; в первом туре нынешних выборов 15 ноября проголосовали 37,6% избирателей (48 749 человек).Кампания проходит по принятым в августе 2026 года правящей партией "Действие и солидарность" правилам: кандидатов в башканы обязали сдать экзамен по румынскому языку, из-за чего до гонки не допустили и.о. главы региона Илью Узуна, призвавшего к бойкоту. Выборы назначили после решения Апелляционной палаты Кишинева от 28 мая по делу прежнего башкана Евгении Гуцул, осужденной на семь лет лишения свободы; защита подала кассацию в Высшую судебную палату, окончательного вердикта нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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гагаузия, выборы, новости, политика, в мире
Явка на выборах в Гагаузии преодолела порог в 20 процентов
Явка на выборах в Гагаузии преодолела порог в 20 процентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Явка избирателей во втором туре выборов главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии к 14.11 по местному времени (15.11 мск) достигла 20,02%, минимальный порог явки преодолен, сообщили журналистам в Центральном избирательном совете автономии.
Во втором туре за пост башкана борются два финалиста: депутат парламента Молдавии
от оппозиционной фракции "Альтернатива", экс-генпрокурор Александр Стояногло
(38,44% в первом туре) и экс-депутат Федор Гагауз от Партии социалистов (24,22%). Из 35 мандатов в Народном собрании 13 уже распределены 15 ноября.
"Сейчас 14.11 (15.11 мск), в голосовании приняли участие 25 912 человек, или 20,02% от общего числа избирателей. Мы видим, что 25 700 граждан проголосовали по основным спискам и 213 — по дополнительным. Второй тур выборов главы автономии можно считать состоявшимся", - отметил председательствующая член ЦИС.
При этом активность избирателей уступает темпам прошлых кампаний. Во втором туре выборов башкана 14 мая 2023 года к 15.00 явка достигала 35,72% (более 34 тысяч человек), а по итогам дня составила 54,56%; в первом туре нынешних выборов 15 ноября проголосовали 37,6% избирателей (48 749 человек).
Кампания проходит по принятым в августе 2026 года правящей партией "Действие и солидарность" правилам: кандидатов в башканы обязали сдать экзамен по румынскому языку, из-за чего до гонки не допустили и.о. главы региона Илью Узуна, призвавшего к бойкоту. Выборы назначили после решения Апелляционной палаты Кишинева от 28 мая по делу прежнего башкана Евгении Гуцул, осужденной на семь лет лишения свободы; защита подала кассацию в Высшую судебную палату, окончательного вердикта нет.
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