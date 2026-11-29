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Выборы главы Гагаузии: как идет голосование во втором туре

Выборы главы Гагаузии: как идет голосование во втором туре - РИА Новости Крым, 29.11.2026

Выборы главы Гагаузии: как идет голосование во втором туре

В Гагаузии проходит второй тур выборов главы автономии и депутатов Народного собрания региона. Утром в воскресенье открылись все избирательные участки в 35... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T12:02

2026-11-29T12:02

2026-11-29T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Гагаузии проходит второй тур выборов главы автономии и депутатов Народного собрания региона. Утром в воскресенье открылись все избирательные участки в 35 одномандатных округах. В списки избирателей включили 129 179 человек. Для признания выборов состоявшимися во втором туре необходима явка не менее 20%, сообщает РИА Новости.Первый тур прошел 15 ноября при явке 37,6%, ни один из восьми кандидатов не набрал более половины голосов. Во втором туре за кресло башкана (главы автономии) борются два финалиста: депутат парламента от оппозиции Молдавии Александр Стояногло, баллотирующийся как независимый кандидат и набравший в первом туре 15 ноября 38,44% голосов (18 136), и экс-депутат Федор Гагауз от оппозиционной Партии социалистов Молдавии (ПСРМ), получивший 24,22% (11 426).Отношения между руководством Гагаузии и Кишиневом обострились в 2023-м, после победы Евгении Гуцул на выборах главы субъекта. Она представляла партию "Шор", которую центральные власти Молдавии объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров.Президент Республики Молдова Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана (главы) Гагаузской автономии в состав правительства, а в 2025 году суд приговорил Гуцул к лишению свободы на семь лет по обвинению в финансировании запрещенной в стране партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила этот приговор в силе, после чего защита подала кассацию в Высшую судебную палату, а сама Гуцул назвала уголовное преследование политической расправой.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в середине октября заявил журналистам, что властям Молдавии следовало бы освободить мать двоих детей Евгению Гуцул исходя из гуманных соображений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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