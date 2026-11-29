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ВС РФ установили контроль над Коломийцами в Днепропетровской области
ВС РФ установили контроль над Коломийцами в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 29.11.2026
ВС РФ установили контроль над Коломийцами в Днепропетровской области
Российская группировка войск "Восток" взяла под контроль населенный пункт Коломийцы в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.11.2026
2026-11-29T11:57
2026-11-29T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Восток" взяла под контроль населенный пункт Коломийцы в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Коломийцы Днепропетровской области", - говорится в сводке российского ведомства.Ранее сообщалось, что за неделю российские войска освободили еще несколько населенных пунктов, нанесли 12 групповых ударов по Украине, а также уничтожили 14 сухогрузов с вооружением для ВСУ и почти 8 тысяч боевиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, новости сво, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), днепропетровская область
ВС РФ установили контроль над Коломийцами в Днепропетровской области
ВС РФ установили контроль над Коломийцами в Днепропетровской области - Минобороны
11:57 29.11.2026 (обновлено: 12:04 29.11.2026)