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В Севастополе женщина пострадала при падении ветки на автомобиль

В Севастополе женщина пострадала при падении ветки на автомобиль - РИА Новости Крым, 29.11.2026

В Севастополе женщина пострадала при падении ветки на автомобиль

Женщина пострадала при падении ветки на автомобиль в Севастополе. Об этом собщает региональное управление МЧС. РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T15:02

2026-11-29T15:02

2026-11-29T15:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Женщина пострадала при падении ветки на автомобиль в Севастополе. Об этом собщает региональное управление МЧС."Информация о происшествии по улице Хрусталева поступила в 12:25. К месту оперативно прибыли специалисты аварийно-спасательной части МЧС России по Севастополю. Установили, что ветер обрушил крупную ветку на движущийся автомобиль, лобовое стекло разбилось. Женщина-водитель от удара упала под руль и получила травму верхней конечности", - пояснили в ведомстве. По данным МЧС, деблокировать пострадавшую из транспортного средства не потребовалось. Была оказана первая помощь, после чего медицинская бригада госпитализировала женщину, добавили в ведомстве."Призываем по возможности отказаться от пеших перемещений и поездок по городу в ветреную погоду. Подробнее о правилах безопасности мы писали ранее. 29 и 30 ноября порывы северо-восточного ветра могут достигать скорости 20-25 м/с", - заключили в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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