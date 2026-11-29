https://crimea.ria.ru/20261129/v-sevastopole-podvodnye-arkheologi-budut-issledovat-bereg-1161310271.html
В Севастополе подводные археологи будут исследовать берег
В Севастополе подводные археологи будут исследовать берег - РИА Новости Крым, 29.11.2026
В Севастополе подводные археологи будут исследовать берег
Отдел подводной археологии Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" в этом году получил грант Российского научного фонда (РНФ) на проведение... РИА Новости Крым, 29.11.2026
2026-11-29T18:45
2026-11-29T18:45
2026-11-29T18:45
историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Отдел подводной археологии Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" в этом году получил грант Российского научного фонда (РНФ) на проведение мониторинга береговой линии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замдиректора по научной работе музея Лариса Седикова.По ее словам, результаты исследований позволят оценить состояние береговой линии и выявить возможные проблемы."И - поставить вопрос, каким образом их решать. Так, в ходе исследований оказалось, что мы немножко не так представляли себе состояние и это не только абразия берега в результате волновых явлений, есть и еще ряд исследований", – отметила замдиректора.При этом она подчеркнула, что современные методы дополняют классическую археологическую практику.Кроме того, она рассказала, что в музее работают 42 научных сотрудника, а с учетом сотрудников фонда и архива, занимающихся наукой, – более пятидесяти. В штате 13 кандидатов исторических наук."Большая часть наших сотрудников – это те люди, которые пришли в музей сознательно в молодом возрасте после окончания университета. И насколько я помню, никому из них не приходило в голову перейти работать куда-то в другое место. Херсонес – это место, где профессионально археологу нельзя не реализоваться", – сказала Седикова.Она также рассказала об издательской деятельности музея и выпуске "Херсонесского сборника" – научного периодического издания археологических материалов по изучению Херсонеса и Крымского полуострова."Сейчас мы готовим документы на перевод этого издания в так называемый "белый" список, чтобы в дальнейшем подать заявку на включение в издание ВАК (высшая аттестационная комиссия – ред.). Это даст возможность исследователям, особенно молодым, которым нужно защищаться, публиковаться в рейтинговых изданиях", – отметила она.По словам Седиковой, среди музеев-заповедников страны, которых 56, по публикационной активности сотрудники "Херсонеса Таврического" занимают первое место.Ранее сообщалось, что участники пятого заезда Молодежного историко-культурного форума "Истоки" – "Наследие" в Новом Херсонесе в Севастополе, разработают проекты по сохранению наследия и развитию музеев.Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" готовится к юбилейному году. В 2027 он отметит сразу несколько дат: 200-летие со дня начала раскопок в Херсонесе, 135-летие самого музея и 180‑летие со дня рождения Карла Косцюшко‑Валюжинича – основателя музея, чье имя неразрывно связано с историей изучения Херсонеса. История крупнейшей археологической площадки многогранна и насыщена открытиями, которые не раз меняли представления ученых о жизни как самого античного города, так и его роли в истории Северного Причерноморья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Постоянную экспозицию в музее "Херсонеса Таврического" отроют до конца годаВ Новом Херсонесе создаются проекты по сохранению наследия музеев"Новый Херсонес" посетили свыше 5 миллионов человек
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В Севастополе подводные археологи будут исследовать берег
Подводные археологи "Херсонеса Таврического" получили грант на мониторинг береговой линии
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Отдел подводной археологии Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" в этом году получил грант Российского научного фонда (РНФ) на проведение мониторинга береговой линии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замдиректора по научной работе музея Лариса Седикова.
"В этом году наши коллеги из отдела подводной археологии получили грант Российского научного фонда на изучение, на проведение мониторинга береговой линии. В следующем году они будут продолжать эту работу", – сказала Седикова.
По ее словам, результаты исследований позволят оценить состояние береговой линии и выявить возможные проблемы.
"И - поставить вопрос, каким образом их решать. Так, в ходе исследований оказалось, что мы немножко не так представляли себе состояние и это не только абразия берега в результате волновых явлений, есть и еще ряд исследований", – отметила замдиректора.
При этом она подчеркнула, что современные методы дополняют классическую археологическую практику.
"У нас есть отдел междисциплинарных исследований, который занимается и антропологией, и палеозоологией. Эти современные методы исследования, конечно, дополняют классическую археологическую практику, которая существует со времен Карла Косцюшко-Валюжинича (основатель музея – ред.) и Императорской археологической комиссии", – добавила Седикова.
Кроме того, она рассказала, что в музее работают 42 научных сотрудника, а с учетом сотрудников фонда и архива, занимающихся наукой, – более пятидесяти. В штате 13 кандидатов исторических наук.
"Большая часть наших сотрудников – это те люди, которые пришли в музей сознательно в молодом возрасте после окончания университета. И насколько я помню, никому из них не приходило в голову перейти работать куда-то в другое место. Херсонес – это место, где профессионально археологу нельзя не реализоваться", – сказала Седикова.
Она также рассказала об издательской деятельности музея и выпуске "Херсонесского сборника" – научного периодического издания археологических материалов по изучению Херсонеса и Крымского полуострова.
"Сейчас мы готовим документы на перевод этого издания в так называемый "белый" список, чтобы в дальнейшем подать заявку на включение в издание ВАК (высшая аттестационная комиссия – ред.). Это даст возможность исследователям, особенно молодым, которым нужно защищаться, публиковаться в рейтинговых изданиях", – отметила она.
По словам Седиковой, среди музеев-заповедников страны, которых 56, по публикационной активности сотрудники "Херсонеса Таврического" занимают первое место.
Ранее сообщалось
, что участники пятого заезда Молодежного историко-культурного форума "Истоки" – "Наследие" в Новом Херсонесе в Севастополе, разработают проекты по сохранению наследия и развитию музеев.
Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" готовится к юбилейному году. В 2027 он отметит сразу несколько дат: 200-летие со дня начала раскопок в Херсонесе, 135-летие самого музея и 180‑летие со дня рождения Карла Косцюшко‑Валюжинича – основателя музея, чье имя неразрывно связано с историей изучения Херсонеса. История крупнейшей археологической площадки многогранна и насыщена открытиями, которые не раз меняли представления ученых о жизни как самого античного города, так и его роли в истории Северного Причерноморья.
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