https://crimea.ria.ru/20261129/v-sevastopole-podvodnye-arkheologi-budut-issledovat-bereg-1161310271.html

В Севастополе подводные археологи будут исследовать берег

В Севастополе подводные археологи будут исследовать берег - РИА Новости Крым, 29.11.2026

В Севастополе подводные археологи будут исследовать берег

Отдел подводной археологии Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" в этом году получил грант Российского научного фонда (РНФ) на проведение... РИА Новости Крым, 29.11.2026

2026-11-29T18:45

2026-11-29T18:45

2026-11-29T18:45

историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Отдел подводной археологии Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" в этом году получил грант Российского научного фонда (РНФ) на проведение мониторинга береговой линии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замдиректора по научной работе музея Лариса Седикова.По ее словам, результаты исследований позволят оценить состояние береговой линии и выявить возможные проблемы."И - поставить вопрос, каким образом их решать. Так, в ходе исследований оказалось, что мы немножко не так представляли себе состояние и это не только абразия берега в результате волновых явлений, есть и еще ряд исследований", – отметила замдиректора.При этом она подчеркнула, что современные методы дополняют классическую археологическую практику.Кроме того, она рассказала, что в музее работают 42 научных сотрудника, а с учетом сотрудников фонда и архива, занимающихся наукой, – более пятидесяти. В штате 13 кандидатов исторических наук."Большая часть наших сотрудников – это те люди, которые пришли в музей сознательно в молодом возрасте после окончания университета. И насколько я помню, никому из них не приходило в голову перейти работать куда-то в другое место. Херсонес – это место, где профессионально археологу нельзя не реализоваться", – сказала Седикова.Она также рассказала об издательской деятельности музея и выпуске "Херсонесского сборника" – научного периодического издания археологических материалов по изучению Херсонеса и Крымского полуострова."Сейчас мы готовим документы на перевод этого издания в так называемый "белый" список, чтобы в дальнейшем подать заявку на включение в издание ВАК (высшая аттестационная комиссия – ред.). Это даст возможность исследователям, особенно молодым, которым нужно защищаться, публиковаться в рейтинговых изданиях", – отметила она.По словам Седиковой, среди музеев-заповедников страны, которых 56, по публикационной активности сотрудники "Херсонеса Таврического" занимают первое место.Ранее сообщалось, что участники пятого заезда Молодежного историко-культурного форума "Истоки" – "Наследие" в Новом Херсонесе в Севастополе, разработают проекты по сохранению наследия и развитию музеев.Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" готовится к юбилейному году. В 2027 он отметит сразу несколько дат: 200-летие со дня начала раскопок в Херсонесе, 135-летие самого музея и 180‑летие со дня рождения Карла Косцюшко‑Валюжинича – основателя музея, чье имя неразрывно связано с историей изучения Херсонеса. История крупнейшей археологической площадки многогранна и насыщена открытиями, которые не раз меняли представления ученых о жизни как самого античного города, так и его роли в истории Северного Причерноморья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Постоянную экспозицию в музее "Херсонеса Таврического" отроют до конца годаВ Новом Херсонесе создаются проекты по сохранению наследия музеев"Новый Херсонес" посетили свыше 5 миллионов человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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