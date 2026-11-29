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Удары по Украине - что поражено в ночь на воскресенье
Удары по Украине - что поражено в ночь на воскресенье - РИА Новости Крым, 29.11.2026
Удары по Украине - что поражено в ночь на воскресенье
Склады боеприпасов, мост через Днепр и логистический центр поражены за ночь на Украине, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.11.2026
2026-11-29T08:46
2026-11-29T08:46
2026-11-29T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Склады боеприпасов, мост через Днепр и логистический центр поражены за ночь на Украине, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по промышленным предприятиям, объектам логистики, транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в результате ударов поражены:▪ в Кременчуге Полтавской области – цеха табачной фабрики "JTI Ukraine", в которых осуществлялось изготовление боеприпасов для ВСУ;▪ в Одессе – логистический центр "Мирс", используемый для хранения и распределения грузов военного назначения для ВСУ;▪ в Запорожье – автожелезнодорожный мост "Преображенского" через реку Днепр, по которому осуществлялась перевозка военных грузов в зону боевых действий на Донбассе;▪ в Шостке Сумской области – склад беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.Кроме того, в акватории Черного моря, в 93 километрах юго-западнее Одессы, поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения в интересах ВСУ, заключили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Удары по Украине - что поражено в ночь на воскресенье
Удары по Украине - что поражено за ночь
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Склады боеприпасов, мост через Днепр и логистический центр поражены за ночь на Украине, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по промышленным предприятиям, объектам логистики, транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате ударов поражены:
▪ в Кременчуге Полтавской области – цеха табачной фабрики "JTI Ukraine", в которых осуществлялось изготовление боеприпасов для ВСУ;
▪ в Одессе – логистический центр "Мирс", используемый для хранения и распределения грузов военного назначения для ВСУ;
▪ в Запорожье – автожелезнодорожный мост "Преображенского" через реку Днепр, по которому осуществлялась перевозка военных грузов в зону боевых действий на Донбассе;
▪ в Шостке Сумской области – склад беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.
Кроме того, в акватории Черного моря, в 93 километрах юго-западнее Одессы, поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения в интересах ВСУ, заключили в Минобороны.
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